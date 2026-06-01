【本日発売】重いほど、一途──義兄弟BLコミックス『ブルーエッジエンゲージ』│大洋図書

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株式会社大洋図書

『ブルーエッジエンゲージ』井山ゆー

重いほど、一途──オブセッション義兄弟BL


藍(兄)が欲しい


大好評発売＆配信中！


https://hc.bs-garden.com/blueedgeengage/



あらすじ


「藍は兄貴じゃない」


高校入学を機に家を出た義弟・青が、3年ぶりに帰ってきた。


義兄の藍は、青にもう会いたくなんてなかった。


家を出る日に突然奪われたキス──




青は優秀で、強引で、一方的。


昔から藍の劣等感を刺激してくるのに、視線だけがやけに熱い。




「もう我慢の限界だから」


いきなり押し倒され、藍は抵抗しようとするが…？




弟×兄、オブセッション義兄弟BL




◇収録内容◇


「ブルーエッジエンゲージ」全６話／単行本収録描き下ろし漫画5P／


協力書店様共通特典漫画ペーパー 1P／カバー下イラスト 2P



見どころ一部ご紹介


執着弟×こじらせ兄



優秀で、強引で、一方的な弟。


昔から劣等感を刺激してくるのに、視線だけがやけに熱くて──
















購入はこちら


https://hc.bs-garden.com/blueedgeengage/



特典情報



『ブルーエッジエンゲージ』特典一覧

●アニメイト限定4Pリーフレット



●コミコミスタジオ
<有償特典>アクリルコースター
<無償特典>8P小冊子



●とらのあな限定4Pリーフレット



●ホーリンラブブックス限定4Pリーフレット



●紙・電子共通協力書店限定漫画1P



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https://bs-garden.com/information/32792/




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