【本日発売】重いほど、一途──義兄弟BLコミックス『ブルーエッジエンゲージ』│大洋図書

重いほど、一途──オブセッション義兄弟BL

藍(兄)が欲しい

株式会社大洋図書『ブルーエッジエンゲージ』井山ゆー

大好評発売＆配信中！

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あらすじ

「藍は兄貴じゃない」

高校入学を機に家を出た義弟・青が、3年ぶりに帰ってきた。

義兄の藍は、青にもう会いたくなんてなかった。

家を出る日に突然奪われたキス──

青は優秀で、強引で、一方的。

昔から藍の劣等感を刺激してくるのに、視線だけがやけに熱い。

「もう我慢の限界だから」

いきなり押し倒され、藍は抵抗しようとするが…？

弟×兄、オブセッション義兄弟BL

◇収録内容◇

「ブルーエッジエンゲージ」全６話／単行本収録描き下ろし漫画5P／

協力書店様共通特典漫画ペーパー 1P／カバー下イラスト 2P

見どころ一部ご紹介

執着弟×こじらせ兄

優秀で、強引で、一方的な弟。

昔から劣等感を刺激してくるのに、視線だけがやけに熱くて──

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特典情報

『ブルーエッジエンゲージ』特典一覧

●アニメイト限定4Pリーフレット

●コミコミスタジオ

<有償特典>アクリルコースター

<無償特典>8P小冊子

●とらのあな限定4Pリーフレット

●ホーリンラブブックス限定4Pリーフレット

●紙・電子共通協力書店限定漫画1P

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