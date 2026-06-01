【本日発売】重いほど、一途──義兄弟BLコミックス『ブルーエッジエンゲージ』│大洋図書
株式会社大洋図書
『ブルーエッジエンゲージ』井山ゆー
『ブルーエッジエンゲージ』特典一覧
●コミコミスタジオ
『ブルーエッジエンゲージ』井山ゆー
重いほど、一途──オブセッション義兄弟BL
藍(兄)が欲しい
大好評発売＆配信中！
https://hc.bs-garden.com/blueedgeengage/
あらすじ
「藍は兄貴じゃない」
高校入学を機に家を出た義弟・青が、3年ぶりに帰ってきた。
義兄の藍は、青にもう会いたくなんてなかった。
家を出る日に突然奪われたキス──
青は優秀で、強引で、一方的。
昔から藍の劣等感を刺激してくるのに、視線だけがやけに熱い。
「もう我慢の限界だから」
いきなり押し倒され、藍は抵抗しようとするが…？
弟×兄、オブセッション義兄弟BL
◇収録内容◇
「ブルーエッジエンゲージ」全６話／単行本収録描き下ろし漫画5P／
協力書店様共通特典漫画ペーパー 1P／カバー下イラスト 2P
見どころ一部ご紹介
執着弟×こじらせ兄
優秀で、強引で、一方的な弟。
昔から劣等感を刺激してくるのに、視線だけがやけに熱くて──
購入はこちら
https://hc.bs-garden.com/blueedgeengage/
特典情報
『ブルーエッジエンゲージ』特典一覧
●アニメイト限定4Pリーフレット
●コミコミスタジオ
<有償特典>アクリルコースター
<無償特典>8P小冊子
●とらのあな限定4Pリーフレット
●ホーリンラブブックス限定4Pリーフレット
●紙・電子共通協力書店限定漫画1P
詳しくはこちら
https://bs-garden.com/information/32792/
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