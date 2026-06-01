何が当たるかワクワク！『大阪王将×美食点心ぎょうざ館コラボ 餃子ガチャ』6月1日より限定販売開始

株式会社イートアンドホールディングス

イートアンドグループで冷凍食品販売のEC事業を手がける株式会社ナインブロック（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：池田道隆）は、大阪王将公式通販楽天市場店限定にて、2026年6月1日（月）より『大阪王将×ぎょうざ館コラボ 餃子ガチャ』の販売を開始いたします 。

『大阪王将×ぎょうざ館コラボ 餃子ガチャ』は、大阪王将公式通販楽天市場店にてご購入いただくと、楽天市場グルメ大賞を受賞した美食点心ぎょうざ館の「本餃子」と総出荷量8,431万個突破の大阪王将「元祖肉餃子」など合計10種の餃子が一度に味わえる超プレミアムセットをはじめとした、二大人気餃子店の冷凍餃子がランダムで当たるキャンペーンです 。200個を超えるボリューム満点でバラエティ豊かな餃子のセットや 、SNSでバズっている「肉汁爆弾餃子」、女性に人気の「チーズ餃子」を詰め込んだセットのほか、イカ・海老・豚など多彩な素材の旨味を楽しめるセットがラインアップ 。販売価格は4,500円ですが、必ず7,140円相当以上の特大ボリュームのセットが当たります 。楽天市場を代表する二大人気餃子店の夢のコラボレーションをご自宅でお楽しみください 。

『大阪王将×美食点心ぎょうざ館コラボ 餃子ガチャ』について

【開催期間】

2026年6月1日（月）10:00～7月31日（金）9:59

【商品名】 大阪王将×ぎょうざ館コラボ 餃子ガチャ

【価格】 4,500円（税込・送料無料）

【商品内容】

〈A賞〉

楽天市場グルメ大賞を受賞したぎょうざ館の本餃子と総出荷量8,431万個突破の大阪王将の元祖肉餃子など合計10種の餃子が一度に味わえるセット！

当選確率1%

(セット内容)

ぎょうざ館のイカ餃子×1袋

ぎょうざ館の本餃子×1袋

羽根つきスタミナ肉餃子30個入×1袋

羽根つきチーズぎょうざ×1袋

羽根つきヤンニョム餃子12個入×1袋

新食感海老と春雨の餃子12個入×1袋

こだわりの塩で食べる鶏しそ餃子12個入×1袋

つまみ小餃子400g×1袋

おいしいたんぱく餃子40個入り(920g）×1袋

元祖肉餃子50個入×1袋

餃子のタレ1袋10g×6袋

＜B賞＞

200個超え！バラエティ豊富なB賞！

当選確率5%

(セット内容)

ぎょうざ館のイカ餃子×1袋

羽根つきスタミナ肉餃子30個入×1袋

羽根つきチーズぎょうざ×1袋

新食感海老と春雨の餃子12個入×1袋

こだわりの塩で食べる鶏しそ餃子12個入×1袋

おいしいたんぱく餃子40個入×1袋

羽根つき餃子No.440H（50個入り）×1袋

餃子のタレ1袋10g×6袋

＜C賞＞

SNSでバズっている肉汁爆弾餃子や女性人気のチーズ餃子！

当選確率30%

(セット内容)

ぎょうざ館のイカ餃子×1袋

新食感海老と春雨の餃子12個入×1袋

こだわりの塩で食べる鶏しそ餃子12個入×1袋

元祖肉餃子50個入×1袋

餃子のタレ1袋10g×6袋

肉汁爆弾餃子×1袋

羽根つきチーズぎょうざ×1袋

＜D賞＞

イカ／海老／鶏／豚などバラエティ豊かなDセット！

当選確率64%

(セット内容)

ぎょうざ館のイカ餃子×1袋

新食感海老と春雨の餃子12個入×1袋

おいしいたんぱく餃子40個入×1袋

羽根つきスタミナ肉餃子30個入×1袋

わかめスープ×1袋

【保存方法】冷凍

【賞味期限】約60日以上

※ぎょうざ館の本餃子／イカ餃子は冷凍庫で12ヶ月

【発送時期】

ご注文日から1週間以内に発送予定です。

商品の発送は購入後順次実施される抽選後に行います。

お届け日時はご指定いただけません。

商品のお届け先はご注文時に指定されたお届け先となります。

抽選結果の発表は発送をもってかえさせていただきます。

抽選結果についてお問い合わせをいただいても、回答致しかねますので、予めご了承くださいませ。

【備考】

※在庫状況によりセット内容が一部変更になる場合がございます。

【販売サイト】

大阪王将公式通販楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/o-ohsho/s-1604/

■美食点心ぎょうざ館とは

「楽天市場」で中華総菜・点心部門においてグルメ大賞を受賞するなど、「本餃子」「黒餃子」をはじめ、多彩なバリエーションを展開している楽天市場の人気店舗。