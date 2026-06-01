株式会社闇による新作の展覧会『記憶汚染展』2026年8/2(日)より 開催決定。

株式会社闇

『行方不明展』『恐怖心展』など、シリーズ累計 約40万人を動員している体験型展覧会を手がけてきた株式会社闇（本社：東京都港区）が今夏、新作『記憶汚染展』を開催いたします。

本展の制作には、『視える人には見える展』や『視てはいけない絵画展』などを手がける株式会社TwoGateが参加。

脚本には作家の品田遊（ダ・ヴィンチ・恐山）氏、キービジュアルをアートディレクター永戸鉄也氏が担当。

各界のトップクリエイターたちが集結し、あなたの記憶が汚染されてしまう体験型展覧会をお届けします。

記憶汚染展 とは

「記憶汚染展」とは

あなたの記憶を、汚染する展覧会です。



パンダの尻尾は、本当に黒でしたか？

肖像画でベートーヴェンが握っていたのは、羽ペンでしたか？

『ヴィーナスの誕生』で、女神が乗っていたのは二枚貝でしたか？



もし、あなたに迷いが生まれたのなら。

それが、「マンデラエフェクト」と呼ばれる現象です。

なぜか、多くの人が存在しない記憶を持っています。



そしてAIもまた「ハルシネーション」として

存在しない事実をもっともらしく生成することがあります。



人間とAIの両側から、記憶と事実の境界は溶け始めています。



あなたが現実を信じている唯一の根拠は、

あなた自身の記憶でしかありません。

記憶が、あなたの現実そのものを作っている。

では、記憶が汚染されれば、現実はどうなってしまうのか。

記憶汚染展は、あなたの記憶を揺さぶる展覧会です。

汚染はすでに始まっています。

※この展覧会はフィクションです

展覧会概要

タイトル：記憶汚染展

会期：2026年8月2日(日) ～ 9月6日(日)

会場：BEAMギャラリー（ 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F ）※渋谷駅徒歩5分

開催時間：11:00～20:00 ※最終入場は閉館60分前まで ※観覧の所要時間は約90分となります

料金：2,300円(税込) ※小学生以上は有料

主催：株式会社闇、株式会社TwoGate、ぴあ株式会社、

株式会社 東京音協、株式会社エフエム東京、株式会社MBS企画

会場協力：東急不動産株式会社

企画：株式会社闇

公式HP：https://kiokuosen.com

SNS：X(https://x.com/kiokuosenten)・Instagram(https://www.instagram.com/kiokuosenten)・TikTok(https://www.tiktok.com/@kiokuosenten)

チケットについて

会場：BEAMギャラリー

6/1(月)17時よりチケットぴあにて販売開始

料金：2,300円（税込） ※小学生以上は有料

券種：平日券と日時指定券の2種



●平日券：期間中の平日に入場可能

※お盆期間 8/10(月) 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金)は日時指定券扱いとなります。

※営業時間内の任意のお時間で入場いただけます。



●日時指定券：下記日程における時間指定チケット(90分単位)

8/2(日) 8/8(土) 8/9(日) 8/11(火・祝) 8/15(土) 8/16(日) 8/22(土) 8/23(日) 8/29(土) 8/30(日)

お盆期間 8/10(月) 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金)

9/5(土) 9/6(日)



日時指定券は、上記日程において下記の時間帯を選択いただきます。

１.11:00～12:30 ２.12:00～13:30 ３.13:00～14:30

４.14:00～15:30 ５.15:00～16:30 ６.16:00～17:30

７.17:00～18:30 ８.18:00～19:30

※混雑時はお待ちいただく場合がございます ※会場前での待機はご遠慮いただいております



チケットぴあ販売ページ：https://w.pia.jp/t/kiokuosen/

コメント

【脚本】 品田遊（ダ・ヴィンチ・恐山）

ある意味において、世界は記憶によって構成されています。

「記憶汚染展」と銘打った本展示では、それを独自の方法で体感できるかと思います。

【企画】株式会社闇 頓花聖太郎

この展覧会において、びっくりさせて脅かすような展示は用意していません。

あなたは、見て、触れて、覚えて、選んでいただくだけです。

ご自身の記憶と、対話するような体験です。



ホラーと呼ぶには静かな展覧会。

ですがあなたの記憶を、ちゃんと汚染する展覧会です。

【総合プロデューサー】 株式会社闇 高田将志

記憶とは、もっとも身近な創作物です。

【お問合せ先】

お問い合わせフォームは こちら(https://forms.gle/VzMZo4VVthruNhcV6)

▶『記憶汚染展』公式サイト：https://kiokuosen.com

▶Xアカウント：https://x.com/kiokuosenten

▶Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kiokuosenten

▶TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@kiokuosenten

※写真使用の際は【(C) 記憶汚染展実行委員会】の表記をお願いいたします。

※お渡しした素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。