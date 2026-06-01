2026年7月1日よりTOKYO MX、BSフジほかにてTVアニメ放送開始！dアニメストア、ABEMAにて見放題独占配信決定！『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が刊行する『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』のTVアニメ放送が2026年7月1日よりTOKYO MX、BSフジほかにてTVアニメ放送開始！詳細情報をお知らせいたします。

■放送情報

2026年7月1日よりTOKYO MX、BSフジほかにてTVアニメ放送開始！

dアニメストア、ABEMAにて見放題独占配信決定！

TOKYO MX：7月1日より毎週水曜22:00～

BSフジ：7月1日より毎週水曜24:00～ ※初回放送のみ24:30～スタート

AT-X：7月3日より毎週金曜20:30～（リピート放送：毎週火曜8:30～、毎週木曜14:30～）

dアニメストア、ABEMA ：6月24日より 毎週水曜 22:30～

地上波1週間先行・見放題独占配信

※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

詳細はアニメ公式サイト(https://all-works-maid-anime.com/)をご確認ください。

■TVアニメ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I9V_HpMr3_8 ]

▼公式サイトはこちらから

all-works-maid-anime.com(https://all-works-maid-anime.com/)

▼公式Xはこちらから

@allworks_maid(https://x.com/allworks_maid)

■『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』とは

シリーズ累計60万部突破！！（電子書籍含む）

聖女の力をメイド業務に極振りしちゃった少女が、無自覚に運命をぶち壊す、勘違いお仕事ファンタジー！

「私は世界一素敵なメイドになるんです！」

黒と白に彩られたスカートをなびかせ、少女は叫んだ。彼女の名はメロディ。

元日本人の転生者である彼女は、前世の夢を引き継ぎ、テオラス王国の貧乏伯爵家で雑役メイドとして働いている。

彼女が淹れれば、安物紅茶も高級品に、荒れ果てた屋敷は新築に早変わり！ 掃除も給仕も狩りやDIYまで、全部私にお任せください！ とばかりに、強大な魔法でこなしていく。

そう、実はこの世界は乙女ゲームの世界で最強無敵なメロディの正体は聖女だったのだ！……が、本人はそのことに気づかず。

イケメンとの恋愛？ 魔王襲撃？ そんなことよりお仕事でしょう！

聖女の力を業務に極振りしちゃった少女と、シナリオを無視された世界の明日はどこへ！？

無自覚に運命をぶち壊す、勘違いお仕事ファンタジー！

■最新単行本情報

＜ノベル＞＜7/1発売開始！＞ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！10

[著] あてきち

[イラスト] 雪子

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540458

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21741)から

▶既刊1～9巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21741/same-series-contents)から

＜コミック＞

【2か月連続刊行決定！】

ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC

[漫画] 螢子

[原作] あてきち

[キャラクター原案] 雪子

＜7/1発売開始！＞ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第7巻

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949344

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21230)から

＜8/1発売開始！＞ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC 第8巻

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540731

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21959)から

▶既刊1～6巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21959/same-series-contents)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000052849

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/