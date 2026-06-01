【新日本海フェリー・新潟航路限定】おひとり様から利用OK！７・8月乗船！夏休みの旅行にも帰省にも使える「新日本海フェリーで行くぷらっと北海道３日間」発売！
ヴィーナストラベルは、新潟と小樽・苫小牧東を結ぶ「新日本海フェリー」をお得に楽しめる『新日本海フェリーぷらっと北海道３日間』を発売いたしました。1名様往復乗船券と特典がついたお得な商品です。
【特典1】船内で利用できるマルチクーポン 6,000円分
【特典2】さらに！小樽航路なら、船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付 プレゼント！（苫小牧東港航路対象外）
船旅にはベストシーズン！この機会に船旅デビューしませんか？
♦新日本海フェリー
新潟港～小樽港・苫小牧東港を結ぶカーフェリー
爽やかな風の中、水平線を眺める非日常の船旅をお楽しみください。
新日本海フェリー イメージ
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
船室・ツーリストＡ イメージ
船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）
お一人様1ベッド
下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保
※追加代金で等級変更も可能です。
船内・レストラン（有料）
船内・フォワードサロン
船内・大浴場
♦旅行商品について
商品名
新日本海フェリーで行く ぷらっと北海道３日間【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金
2026年7月１日出発～7月31日帰着・８月17日出発～8月30日帰着
※乗船不可日/7月17日～7月20日
1名様（乗用車なし） 23,000円(税込)
運転手1名様+乗用車（5Ｍ未満）1台 64,000円(税込)
旅行代金に含まれるもの
新日本海フェリー往復乗船代（ツーリストＡ）
【乗用車付きのみ】乗用車１台<5Ｍ未満>
船内で利用できるマルチクーポン 6,000円分
★さらに！小樽航路は船内で使える「au Starlink フェリーWi-Fi (1,500円/24時間)」無料券付 プレゼント！（苫小牧東港航路は対象外）
添乗員は同行しません。
貨物車やバイクの追加はできません。
最少催行人員 1名様
お申込み期日
ヴィーナストラベルホームページより
WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス https://www.snf.jp/