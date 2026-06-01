和の魅力を“涼”で味わう夏限定メニューが登場。季節を彩る朝食体験を提案する『銀座朝食ラボ』夏メニューが2026年6月1日（月）スタート！
株式会社アズフードシステムズ（本社：東京都中央区、代表取締役：森田威）が運営する『銀座朝食ラボ』は、2026年6月1日（月）より夏メニューの提供を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage1】
ホテルミュッセ銀座名鉄の2階に店を構える『銀座朝食ラボ』は、料理人の手作りにこだわった、小鉢スタイルのビュッフェをご提供しています。お客様に旬の味をお楽しみいただくため、小鉢メニューは季節ごとに一新し、炊き込みご飯は月替わりでご用意。こだわりが詰まったメニューを開発しています。
■料理人・角田博史が手掛ける「彩り小鉢」
総料理長・角田博史は、老舗料亭「なだ万」で30年近く研鑽を積み、料理長も務めた和食のスペシャリスト。料理の鉄人・中村孝明氏を師に持ち、和食を世界に広めた立役者の一人です。そんな角田が総料理長として、その確かな技と知識を惜しみなく注ぎ込んだ小鉢料理は、どれもが力作です。
9升に仕切られたトレイにお好きな小鉢を乗せるスタイルは、見た目が美しく「映える」だけでなく、味が混ざらず、少しずつ多品目を味わえるのが特徴。旬の食材と確かな技が織りなす小鉢をお楽しみください。
銀座朝食ラボでは、この夏より新たな朝食メニューの提供を開始いたします。
今回の夏メニューでは、訪日外国人のお客様にも日本の食文化をより分かりやすく楽しんでいただけるよう、「寿司（太巻き）」「そば」「焼き魚」など、日本らしい和食メニューを新たにラインナップいたしました。太巻きは彩り豊かな具材を使用し、見た目にも楽しめる一品に。そばや焼き魚についても、日本の朝食文化を感じていただける内容となっております。
また、ご好評いただいております「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」については、引き続き継続して提供いたします。銀座朝食ラボでは、今後も国内外のお客様に日本の朝食文化を楽しんでいただける店舗づくりを進めてまいります。
■2026年 夏メニューのハイライト
１．青柚子香る彩り素麺
三色の素麺に、錦糸卵・椎茸・オクラ・茗荷・三つ葉・プチトマトを彩り豊かに盛り付けた、見た目にも涼やかな一品です。仕上げには、すりおろした青柚子の皮を添え、爽やかな香りと清涼感を感じられる、夏らしい味わいに仕上げました。
２．焼き野菜のカレー風味
総料理長オリジナルブレンドのスパイスで香ばしく焼き上げた夏野菜を、ほどよい辛さのカレー風味に仕上げた一品です。
彩り豊かな夏野菜の旨味と、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、暑い季節にもさっぱりとお楽しみいただけます。夏の暑さを乗り切る、季節限定メニューをぜひご賞味ください。
３．たっぷりたまごと3種のチーズトースト
フランスパンに、ふわっと仕上げたスクランブルエッグ、3種類のチーズ、ハムを合わせてたっぷりとのせ、仕上げにケチャップとミニトマトを添えた、食べ応えのある一品です。チーズのコクとたまごのやさしい味わいが広がる、朝食にもぴったりなメニューに仕上げました。
また、朝早い時間帯には、特別に“フレンチトーストバージョン”で提供されることも。
甘みのあるフレンチトーストと、たまご・チーズの塩味が合わさる、少し特別な味わいもお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage2】
（1）【和・温菜】烏賊大根旨煮
（2）【和・温菜】桜鱒の幽庵焼き
（3）【和・冷菜】太巻き
（4）【和・冷菜】茶そば
（5）【和・冷菜】青柚子香る彩り素麺
（6）【和・温菜】玉子豆腐のジュレ寄せ
（7）【洋・温菜】たっぷりたまごと3種のチーズトースト
（8）【洋・冷菜】焼き野菜のカレー風味
（9）【洋・冷菜】スモークサーモンのマリネ
（10）【洋・冷菜】カニカマサラダ
（11）【デザート】丸ごとオレンジゼリー
（xx） 【和・温菜】黒毛和牛すき焼き [銀座和牛ラボコラボ]
（xx） 【洋・冷菜】キャベツと合鴨の冷製トマト＆バジルパスタ
※xxの商品は画像に含まれていません。
※食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます
※6月1日(月)より、準備の整った夏メニューから順次入れ替えを開始いたします。
▽さらに広がる“トッピングスタイル”メニュー
春メニューよりご好評いただいている「トッピングスタイル」のメニューに、この夏から新たに「スクランブルエッグ」が加わります。ふわっと仕上げたスクランブルエッグは、そのまま楽しむだけでなく、お好みの具材を組み合わせることで、オリジナルの一皿としてお楽しみいただけます。
お好きな具材をたっぷり盛り付けたり、少しずつ組み合わせて味の変化を楽しんだり。その日の気分に合わせて、自分だけの朝食を作る体験型メニューとしてご用意いたします。既存の「カレー」「チーズフォンデュ」「ポトフ」とあわせ、より自由度の高い朝食時間をお楽しみください。
▽ライブキッチン『三元豚の黄金出汁しゃぶしゃぶ』
一杯一杯“料理”するしゃぶしゃぶは、ご注文をいただいてから料理人が柔らかく湯がきます。
鰹と昆布の自家製合わせ出汁で湯がくことで、しっかりと出汁の下味がついた豚肉を、黄金色の合わせ出汁スープとともにお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage3】
▽厨房でつくる自家製デザート
また、ご好評いただいていた『フルーツジュレの土鍋杏仁豆腐』に続く“土鍋デザート第二弾”として、この夏は『土鍋抹茶プリン』が新登場。
抹茶の豊かな香りと、なめらかな口当たりを楽しめる、和を感じる夏限定デザートとしてご提供いたします。
・【夏メニュー】丸ごとオレンジゼリー
・【夏メニュー】メロンゼリー
・【夏メニュー】フルーツジュレの土鍋抹茶プリン
・【定番】ソフトクリーム
・【定番】季節のフレッシュフルーツ
・【定番】自分で作る“ぱりぱり”一口最中
・【定番】フレンチトースト
デザートまで抜かりなく、すべて料理人が厨房で丁寧に仕込んでおります。
◆『銀座朝食ラボ』店舗情報
▽営業時間
年中無休
7:00～11:00（宿泊者様以外の最終入店 10:00）
▽料金
【朝食 ／ お席の時間50分】
?全日：2,700円（税込2,970円）※宿泊者は2,500円（税込2,750円）
◆『銀座朝食ラボ』 の特徴
当店では、一流料亭出身の総料理長が持つ技術と知識を注ぎ込み、職人が厨房で丁寧に手作りした和洋の小鉢をご提供します。9升トレイにセッティングすれば、彩り鮮やかでバランスの取れた食事を楽しめる、これまでになかったビュッフェスタイルです。これからも朝食の研究を進め、”わざわざ食べに行きたくなる朝食”・”ホテルミュッセ銀座名鉄に泊まってでも食べたい朝食” を目指して参ります。
【Instagram】https://www.instagram.com/ginza_morning/
【X】https://x.com/ginza_morning
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage4】
◆アズフードシステムズとは
2021年7月にホテルミュッセ銀座名鉄内に『銀座朝食ラボ』をオープン。さらに、10月に『3D巨大猫』が世界に認知された東京新宿のクロス新宿ビル内に、レトロ風喫茶『喫茶 パステト』をオープンさせました。2024年5月にホテルミュッセ銀座名鉄でのディナーレストラン『銀座和牛ラボ』をオープン。
今後も、来店いただいたお客様の喜びを介し、施設の価値、ひいては地域の価値を高めるべく、飲食事業を展開していきます。
会社名 ：株式会社アズフードシステムズ
設立 ：2021年2月
代表者 ：代表取締役 森田 威
所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目12-9
事業内容：飲食店運営およびコンサルティング
WEB ：https://azfood.neu-inc.tokyo
配信元企業：株式会社アズフードシステムズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage1】
ホテルミュッセ銀座名鉄の2階に店を構える『銀座朝食ラボ』は、料理人の手作りにこだわった、小鉢スタイルのビュッフェをご提供しています。お客様に旬の味をお楽しみいただくため、小鉢メニューは季節ごとに一新し、炊き込みご飯は月替わりでご用意。こだわりが詰まったメニューを開発しています。
■料理人・角田博史が手掛ける「彩り小鉢」
総料理長・角田博史は、老舗料亭「なだ万」で30年近く研鑽を積み、料理長も務めた和食のスペシャリスト。料理の鉄人・中村孝明氏を師に持ち、和食を世界に広めた立役者の一人です。そんな角田が総料理長として、その確かな技と知識を惜しみなく注ぎ込んだ小鉢料理は、どれもが力作です。
9升に仕切られたトレイにお好きな小鉢を乗せるスタイルは、見た目が美しく「映える」だけでなく、味が混ざらず、少しずつ多品目を味わえるのが特徴。旬の食材と確かな技が織りなす小鉢をお楽しみください。
銀座朝食ラボでは、この夏より新たな朝食メニューの提供を開始いたします。
今回の夏メニューでは、訪日外国人のお客様にも日本の食文化をより分かりやすく楽しんでいただけるよう、「寿司（太巻き）」「そば」「焼き魚」など、日本らしい和食メニューを新たにラインナップいたしました。太巻きは彩り豊かな具材を使用し、見た目にも楽しめる一品に。そばや焼き魚についても、日本の朝食文化を感じていただける内容となっております。
また、ご好評いただいております「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」については、引き続き継続して提供いたします。銀座朝食ラボでは、今後も国内外のお客様に日本の朝食文化を楽しんでいただける店舗づくりを進めてまいります。
１．青柚子香る彩り素麺
三色の素麺に、錦糸卵・椎茸・オクラ・茗荷・三つ葉・プチトマトを彩り豊かに盛り付けた、見た目にも涼やかな一品です。仕上げには、すりおろした青柚子の皮を添え、爽やかな香りと清涼感を感じられる、夏らしい味わいに仕上げました。
２．焼き野菜のカレー風味
総料理長オリジナルブレンドのスパイスで香ばしく焼き上げた夏野菜を、ほどよい辛さのカレー風味に仕上げた一品です。
彩り豊かな夏野菜の旨味と、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、暑い季節にもさっぱりとお楽しみいただけます。夏の暑さを乗り切る、季節限定メニューをぜひご賞味ください。
３．たっぷりたまごと3種のチーズトースト
フランスパンに、ふわっと仕上げたスクランブルエッグ、3種類のチーズ、ハムを合わせてたっぷりとのせ、仕上げにケチャップとミニトマトを添えた、食べ応えのある一品です。チーズのコクとたまごのやさしい味わいが広がる、朝食にもぴったりなメニューに仕上げました。
また、朝早い時間帯には、特別に“フレンチトーストバージョン”で提供されることも。
甘みのあるフレンチトーストと、たまご・チーズの塩味が合わさる、少し特別な味わいもお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage2】
（1）【和・温菜】烏賊大根旨煮
（2）【和・温菜】桜鱒の幽庵焼き
（3）【和・冷菜】太巻き
（4）【和・冷菜】茶そば
（5）【和・冷菜】青柚子香る彩り素麺
（6）【和・温菜】玉子豆腐のジュレ寄せ
（7）【洋・温菜】たっぷりたまごと3種のチーズトースト
（8）【洋・冷菜】焼き野菜のカレー風味
（9）【洋・冷菜】スモークサーモンのマリネ
（10）【洋・冷菜】カニカマサラダ
（11）【デザート】丸ごとオレンジゼリー
（xx） 【和・温菜】黒毛和牛すき焼き [銀座和牛ラボコラボ]
（xx） 【洋・冷菜】キャベツと合鴨の冷製トマト＆バジルパスタ
※xxの商品は画像に含まれていません。
※食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます
※6月1日(月)より、準備の整った夏メニューから順次入れ替えを開始いたします。
▽さらに広がる“トッピングスタイル”メニュー
春メニューよりご好評いただいている「トッピングスタイル」のメニューに、この夏から新たに「スクランブルエッグ」が加わります。ふわっと仕上げたスクランブルエッグは、そのまま楽しむだけでなく、お好みの具材を組み合わせることで、オリジナルの一皿としてお楽しみいただけます。
お好きな具材をたっぷり盛り付けたり、少しずつ組み合わせて味の変化を楽しんだり。その日の気分に合わせて、自分だけの朝食を作る体験型メニューとしてご用意いたします。既存の「カレー」「チーズフォンデュ」「ポトフ」とあわせ、より自由度の高い朝食時間をお楽しみください。
▽ライブキッチン『三元豚の黄金出汁しゃぶしゃぶ』
一杯一杯“料理”するしゃぶしゃぶは、ご注文をいただいてから料理人が柔らかく湯がきます。
鰹と昆布の自家製合わせ出汁で湯がくことで、しっかりと出汁の下味がついた豚肉を、黄金色の合わせ出汁スープとともにお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage3】
▽厨房でつくる自家製デザート
また、ご好評いただいていた『フルーツジュレの土鍋杏仁豆腐』に続く“土鍋デザート第二弾”として、この夏は『土鍋抹茶プリン』が新登場。
抹茶の豊かな香りと、なめらかな口当たりを楽しめる、和を感じる夏限定デザートとしてご提供いたします。
・【夏メニュー】丸ごとオレンジゼリー
・【夏メニュー】メロンゼリー
・【夏メニュー】フルーツジュレの土鍋抹茶プリン
・【定番】ソフトクリーム
・【定番】季節のフレッシュフルーツ
・【定番】自分で作る“ぱりぱり”一口最中
・【定番】フレンチトースト
デザートまで抜かりなく、すべて料理人が厨房で丁寧に仕込んでおります。
◆『銀座朝食ラボ』店舗情報
▽営業時間
年中無休
7:00～11:00（宿泊者様以外の最終入店 10:00）
▽料金
【朝食 ／ お席の時間50分】
?全日：2,700円（税込2,970円）※宿泊者は2,500円（税込2,750円）
◆『銀座朝食ラボ』 の特徴
当店では、一流料亭出身の総料理長が持つ技術と知識を注ぎ込み、職人が厨房で丁寧に手作りした和洋の小鉢をご提供します。9升トレイにセッティングすれば、彩り鮮やかでバランスの取れた食事を楽しめる、これまでになかったビュッフェスタイルです。これからも朝食の研究を進め、”わざわざ食べに行きたくなる朝食”・”ホテルミュッセ銀座名鉄に泊まってでも食べたい朝食” を目指して参ります。
【Instagram】https://www.instagram.com/ginza_morning/
【X】https://x.com/ginza_morning
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350938/images/bodyimage4】
◆アズフードシステムズとは
2021年7月にホテルミュッセ銀座名鉄内に『銀座朝食ラボ』をオープン。さらに、10月に『3D巨大猫』が世界に認知された東京新宿のクロス新宿ビル内に、レトロ風喫茶『喫茶 パステト』をオープンさせました。2024年5月にホテルミュッセ銀座名鉄でのディナーレストラン『銀座和牛ラボ』をオープン。
今後も、来店いただいたお客様の喜びを介し、施設の価値、ひいては地域の価値を高めるべく、飲食事業を展開していきます。
会社名 ：株式会社アズフードシステムズ
設立 ：2021年2月
代表者 ：代表取締役 森田 威
所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目12-9
事業内容：飲食店運営およびコンサルティング
WEB ：https://azfood.neu-inc.tokyo
配信元企業：株式会社アズフードシステムズ
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