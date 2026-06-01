「時代劇専門チャンネル」「時代劇専門チャンネルNET」を運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区有楽町、代表取締役社長：宮川朋之）と株式会社ニッポン放送（本社：東京都千代田区有楽町、代表取締役社長：檜原麻希）が共同製作したラジオドラマ「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」（2025年6月30日ニッポン放送にて放送）が、NPO放送批評懇談会が主催する「第63回ギャラクシー賞」のラジオ部門で選奨を受賞しました。

日本映画放送とニッポン放送がタッグを組んで実現したラジオドラマ「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」。役者の声と奥行きのある音楽や効果音を使った演出で、江戸の風情や主演の松本幸四郎演じる“鬼平”こと長谷川平蔵たちの息遣いをリスナーが無限に想像し、楽しめるような作品に仕上がりました。ラジオドラマならではの表現で「鬼平犯科帳」を作り上げることで、「鬼平犯科帳」という作品の世界に 広がりが生まれました。 今回の受賞で、日本映画放送とニッポン放送が共同製作したラジオドラマが「ギャラクシー賞」選奨を受賞するのは2018年の「ストリッパー物語」（作：つかこうへい 演出：杉田成道）に続く2度目の快挙となります。

また、日本映画放送は、7月10日（金）より全国の劇場にて、時代劇専門チャンネルが手掛けるテレビドラマシリーズ最新作、特別先行版「鬼平犯科帳 本所の銕(てつ)／密告」の期間限定特別上映を実施いたします。

益々目が離せない松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」の今後の展開にご注目ください。

◆松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」公式ポータルサイト https://onihei-hankacho.com

◆時代劇パートナーズ 公式 X @jdigk_partners https://x.com/jdigk_partners

◆時代劇専門チャンネル 松本幸四郎主演「鬼平犯科帳」特設サイト https://www.jidaigeki.com/onihei3/

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◆時代劇専門チャンネルNET https://www.amazon.co.jp/gp/video/channel/20ce75e9-e059-4fda-8d7f-0f45be84e8cb