シンジェンタジャパン、 オープンソースクラウドへの移行を実現
2026年6月1日 東京 - シンジェンタジャパン株式会社は、このたびDrupalベースのWebポータルを、従来利用していたプロプライエタリなクラウド環境から、オープンソースPlatform as a Service（以下PaaS）クラウド環境のRapid.Spaceへ移行することに成功しました。本プロジェクトは、フランスのNetframe.coおよび日本の株式会社Nexediの支援のもとで実施されました。
今回の移行成功は、従来型クラウドと比較した場合の、オープンソースクラウドの柔軟性、コスト効率、および高いレジリエンス（耐障害性）を実証するものです。
課題
シンジェンタジャパンは、主要製品情報を提供するDrupalベースのWebポータルを、プロプライエタリなPaaSクラウド上で運用していました。しかしながら、重要な検索コンポーネントのサポート終了に伴い、大規模なアップデートが必要となり、多額のコスト負担が見込まれていました。このような状況を受け、シンジェンタジャパンは、従来のソリューションが抱える長期的なコスト負担や柔軟性の不足といった課題を解決するため、オープンソースのPaaSクラウドへの移行可能性について検討を開始しました。
日本の株式会社NexediおよびフランスのNetframe.coは、わずか10週間で移行プロジェクトを完了しました。移行先として、日本国内で運用されるオープンソースのハードウェア基盤上のオープンソースPaaSクラウドを採用し、従来のプロプライエタリなPaaSクラウド環境と同等の動作を実現しています。
ソリューション
株式会社NexediおよびNetframe.coは、以下のステップで本プロジェクトを推進しました。これは、プロプライエタリなクラウドのアプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）やPaaSへの強いベンダーロックインに直面しているどの企業においても適応できるものです。
【ステップ1】既存のプロプライエタリクラウド環境におけるプロセスを分析し、システム内で利用されているAPIやPaaSコンポーネントの一覧を含む構成要素を詳細にマッピングしました。
【ステップ2】マッピングしたプロプライエタリクラウドの各種プロセスを、400種類以上のコンポーネントおよびスタックをサポートし中国を含むグローバルなコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を備えたオープンソースPaaSであるSlapOS上に再構築しました。
【ステップ3】Webポータルのソースコードを、SlapOSに標準搭載されているDrupalスタックへ移行しました。また、日本語検索に対応した高度な検索機能を実装し、従来のプロプライエタリPaaS環境と比較しても差異のない検索体験を実現しました。
【ステップ4】製品データベースのエクスポートおよびオープンソースPaaS環境へのインポートを実施した後、Rapid.Spaceのホスティング環境へ切り替えました。サービス停止時間は約10分間に抑えられ、円滑な移行を実現しました。
結果
● データ損失ゼロを実現 - Webサイトおよびデータベースの全コンテンツを、構造を含めて完全に再現し、データ損失を発生させることなく移行を完了しました。
● 検索機能の同等性を確認 - 日本語による20種類の検索テストを実施した結果、Elasticsearch環境において、従来のSolr実装と完全に同一の検索結果が得られることを確認しました。
● ベンダー依存からの脱却を実現 - WebサイトはSlapOSが管理する完全オープンソースの技術スタック上で稼働しており、特定ベンダーのプラットフォームへの依存を解消しています。
今回の移行成功は、従来型クラウドと比較した場合の、オープンソースクラウドの柔軟性、コスト効率、および高いレジリエンス（耐障害性）を実証するものです。
課題
シンジェンタジャパンは、主要製品情報を提供するDrupalベースのWebポータルを、プロプライエタリなPaaSクラウド上で運用していました。しかしながら、重要な検索コンポーネントのサポート終了に伴い、大規模なアップデートが必要となり、多額のコスト負担が見込まれていました。このような状況を受け、シンジェンタジャパンは、従来のソリューションが抱える長期的なコスト負担や柔軟性の不足といった課題を解決するため、オープンソースのPaaSクラウドへの移行可能性について検討を開始しました。
日本の株式会社NexediおよびフランスのNetframe.coは、わずか10週間で移行プロジェクトを完了しました。移行先として、日本国内で運用されるオープンソースのハードウェア基盤上のオープンソースPaaSクラウドを採用し、従来のプロプライエタリなPaaSクラウド環境と同等の動作を実現しています。
ソリューション
株式会社NexediおよびNetframe.coは、以下のステップで本プロジェクトを推進しました。これは、プロプライエタリなクラウドのアプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）やPaaSへの強いベンダーロックインに直面しているどの企業においても適応できるものです。
【ステップ1】既存のプロプライエタリクラウド環境におけるプロセスを分析し、システム内で利用されているAPIやPaaSコンポーネントの一覧を含む構成要素を詳細にマッピングしました。
【ステップ2】マッピングしたプロプライエタリクラウドの各種プロセスを、400種類以上のコンポーネントおよびスタックをサポートし中国を含むグローバルなコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を備えたオープンソースPaaSであるSlapOS上に再構築しました。
【ステップ3】Webポータルのソースコードを、SlapOSに標準搭載されているDrupalスタックへ移行しました。また、日本語検索に対応した高度な検索機能を実装し、従来のプロプライエタリPaaS環境と比較しても差異のない検索体験を実現しました。
【ステップ4】製品データベースのエクスポートおよびオープンソースPaaS環境へのインポートを実施した後、Rapid.Spaceのホスティング環境へ切り替えました。サービス停止時間は約10分間に抑えられ、円滑な移行を実現しました。
結果
● データ損失ゼロを実現 - Webサイトおよびデータベースの全コンテンツを、構造を含めて完全に再現し、データ損失を発生させることなく移行を完了しました。
● 検索機能の同等性を確認 - 日本語による20種類の検索テストを実施した結果、Elasticsearch環境において、従来のSolr実装と完全に同一の検索結果が得られることを確認しました。
● ベンダー依存からの脱却を実現 - WebサイトはSlapOSが管理する完全オープンソースの技術スタック上で稼働しており、特定ベンダーのプラットフォームへの依存を解消しています。