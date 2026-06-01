日本のコンタクトレンズ市場規模およびシェア分析：新たな成長機会と2035年までの将来展望
KD Market Insightsは、「日本のコンタクトレンズ市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本のコンタクトレンズ市場：視力矯正、ファッション、そして高齢化社会
日本のコンタクトレンズ市場は、テクノロジーに精通した高齢化人口、カラーコンタクトレンズを取り入れる若者文化、そして高機能・高付加価値製品への需要拡大を背景に、力強い成長局面を迎えています。視力ケア産業の重要な分野として、コンタクトレンズは単なる視力矯正器具ではなく、ライフスタイルやファッションアイテムとしての地位を確立しつつあります。
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市場規模と成長見通し
日本のコンタクトレンズ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で成長し、2035年末までに市場規模は7億7,580万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は3億8,070万米ドルでした。
地域別では、大都市圏が市場の中心となっています。特に関東地方（首都圏）は、人口の集中とファッション感度の高い消費者層の存在を背景に、最大の市場シェアを占めています。
市場セグメンテーション
日本のコンタクトレンズ市場は、主に交換周期、素材、および用途によって分類され、それぞれ異なる消費者行動を示しています。
交換周期別（タイプ別）
日使い捨てレンズ（最大セグメント）：
現在最も人気の高いタイプであり、洗浄液が不要で衛生面に優れ、利便性が高いことから広く支持されています。
週間・1か月交換レンズ（最も高い成長率）：
タイプ別市場における主要な成長分野です。消費者がコストパフォーマンスと定期交換による利便性のバランスを重視していることを反映しています。
素材別
シリコーンハイドロゲル：
最も高い成長率を示す素材セグメントです。高い酸素透過性により角膜へ十分な酸素を供給できるため、長期的な眼の健康維持と快適な装用感を実現します。
用途別
視力矯正・治療用途（最大セグメント）：
市場を牽引する主要分野であり、高齢化社会における近視、老眼などの視力問題への対応を目的としています。
ライフスタイル・美容用途：
特に若年層を中心に急速に拡大している分野です。コンタクトレンズをファッションアイテムとして利用し、瞳の色や印象を変えるために使用されています。
市場成長の主な要因
視力障害の増加と高齢化社会の進展
市場成長の最大要因は、日本の人口構造にあります。65歳以上が総人口の29％を超える超高齢社会において、老眼や白内障など加齢に伴う視力低下が増加しています。
同時に、若年層ではデジタル機器の使用増加に伴い近視が増加しており、コンタクトレンズ需要を押し上げています。
プレミアム製品への移行
2023年以降、原材料費や物流費の上昇により価格上昇が見られる一方で、高付加価値製品の販売は好調に推移しています。
消費者は、優れた保湿性能やシリコーンハイドロゲル素材などの先進機能を備えた製品に対して、より高い価格を支払う傾向を示しています。
日本のコンタクトレンズ市場：視力矯正、ファッション、そして高齢化社会
日本のコンタクトレンズ市場は、テクノロジーに精通した高齢化人口、カラーコンタクトレンズを取り入れる若者文化、そして高機能・高付加価値製品への需要拡大を背景に、力強い成長局面を迎えています。視力ケア産業の重要な分野として、コンタクトレンズは単なる視力矯正器具ではなく、ライフスタイルやファッションアイテムとしての地位を確立しつつあります。
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市場規模と成長見通し
日本のコンタクトレンズ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で成長し、2035年末までに市場規模は7億7,580万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は3億8,070万米ドルでした。
地域別では、大都市圏が市場の中心となっています。特に関東地方（首都圏）は、人口の集中とファッション感度の高い消費者層の存在を背景に、最大の市場シェアを占めています。
市場セグメンテーション
日本のコンタクトレンズ市場は、主に交換周期、素材、および用途によって分類され、それぞれ異なる消費者行動を示しています。
交換周期別（タイプ別）
日使い捨てレンズ（最大セグメント）：
現在最も人気の高いタイプであり、洗浄液が不要で衛生面に優れ、利便性が高いことから広く支持されています。
週間・1か月交換レンズ（最も高い成長率）：
タイプ別市場における主要な成長分野です。消費者がコストパフォーマンスと定期交換による利便性のバランスを重視していることを反映しています。
素材別
シリコーンハイドロゲル：
最も高い成長率を示す素材セグメントです。高い酸素透過性により角膜へ十分な酸素を供給できるため、長期的な眼の健康維持と快適な装用感を実現します。
用途別
視力矯正・治療用途（最大セグメント）：
市場を牽引する主要分野であり、高齢化社会における近視、老眼などの視力問題への対応を目的としています。
ライフスタイル・美容用途：
特に若年層を中心に急速に拡大している分野です。コンタクトレンズをファッションアイテムとして利用し、瞳の色や印象を変えるために使用されています。
市場成長の主な要因
視力障害の増加と高齢化社会の進展
市場成長の最大要因は、日本の人口構造にあります。65歳以上が総人口の29％を超える超高齢社会において、老眼や白内障など加齢に伴う視力低下が増加しています。
同時に、若年層ではデジタル機器の使用増加に伴い近視が増加しており、コンタクトレンズ需要を押し上げています。
プレミアム製品への移行
2023年以降、原材料費や物流費の上昇により価格上昇が見られる一方で、高付加価値製品の販売は好調に推移しています。
消費者は、優れた保湿性能やシリコーンハイドロゲル素材などの先進機能を備えた製品に対して、より高い価格を支払う傾向を示しています。