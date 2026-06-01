ゼリー・グミ市場インテリジェンスレポート：需要分析、主要動向、および市場予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「ゼリー・グミ市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場投入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
ゼリー・グミ市場：世界の菓子市場における成長分野
世界のゼリー・グミ市場は力強い成長を続けています。その背景には、伝統的な甘いお菓子への根強い人気と、健康機能性を備えた製品の急速な普及という二つの大きな潮流があります。消費者が手軽に楽しめる形で「楽しさ」と「健康」の両方を求めるようになる中、この市場は単なる菓子市場を超え、サプリメント、機能性食品、プレミアムスナックを含むダイナミックな分野へと進化しています。2026年時点では、製品革新、植物由来トレンド、小売チャネルのデジタル化を背景に、市場は着実な拡大が見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/608
市場規模と成長見通し
世界のゼリー・グミ市場は大規模な市場であり、従来型キャンディのみを対象とするか、急成長する機能性サプリメント分野を含めるかによって市場規模の推計は異なります。
世界のゼリー・グミキャンディ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5％で成長し、2035年末までに市場規模は537億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は381億米ドルでした。
地域別では、2025年に北米が市場シェア41％超を占め、市場をリードしています。これは、一人当たり消費量の高さと機能性製品への強い需要によるものです。一方、アジア太平洋地域は、中国やインドなどにおける急速な都市化、可処分所得の増加、西洋菓子の人気上昇を背景に、年平均成長率（CAGR）6.61％と最も高い成長率を示すと予測されています。
市場セグメンテーション
ゼリー・グミ市場は、いくつかの重要な区分によって分類することができます。
製品タイプ別：従来型と機能性製品
従来型ゼリー・グミ：
2025年に約41.53％の市場シェアを占める最大のセグメントです。懐かしさを感じさせるフレーバー、楽しい形状、手頃な価格による気軽な楽しみが消費者に支持されています。
機能性ゼリー・グミ（最も高い成長率）：
市場成長を牽引する主要セグメントであり、年平均成長率（CAGR）6.27％で拡大すると予測されています。メーカーはビタミン、ミネラル、コラーゲン、メラトニン、プロバイオティクスなどを配合し、手軽に栄養補給を行いたい健康志向の消費者を取り込んでいます。この分野は菓子とニュートラシューティカル（栄養補助食品）の境界を曖昧にしています。
原材料別：ゼラチン系と植物由来
ゼラチンベース（最大セグメント）：
2025年に市場価値ベースで43.86％を占めました。ゼラチンは伝統的なゲル化剤であり、グミ特有の弾力ある食感を実現する原料として高く評価されています。
ペクチン・植物由来（最も高い成長率）：
植物由来セグメントは2031年までに年平均成長率6.36％で成長すると予測されています。ビーガン、ベジタリアン、ハラール認証製品への需要拡大や、動物由来成分を避けるクリーンラベル志向の高まりを背景に、ペクチンや寒天への移行が進んでいます。
ゼリー・グミ市場：世界の菓子市場における成長分野
世界のゼリー・グミ市場は力強い成長を続けています。その背景には、伝統的な甘いお菓子への根強い人気と、健康機能性を備えた製品の急速な普及という二つの大きな潮流があります。消費者が手軽に楽しめる形で「楽しさ」と「健康」の両方を求めるようになる中、この市場は単なる菓子市場を超え、サプリメント、機能性食品、プレミアムスナックを含むダイナミックな分野へと進化しています。2026年時点では、製品革新、植物由来トレンド、小売チャネルのデジタル化を背景に、市場は着実な拡大が見込まれています。
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市場規模と成長見通し
世界のゼリー・グミ市場は大規模な市場であり、従来型キャンディのみを対象とするか、急成長する機能性サプリメント分野を含めるかによって市場規模の推計は異なります。
世界のゼリー・グミキャンディ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5％で成長し、2035年末までに市場規模は537億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は381億米ドルでした。
地域別では、2025年に北米が市場シェア41％超を占め、市場をリードしています。これは、一人当たり消費量の高さと機能性製品への強い需要によるものです。一方、アジア太平洋地域は、中国やインドなどにおける急速な都市化、可処分所得の増加、西洋菓子の人気上昇を背景に、年平均成長率（CAGR）6.61％と最も高い成長率を示すと予測されています。
市場セグメンテーション
ゼリー・グミ市場は、いくつかの重要な区分によって分類することができます。
製品タイプ別：従来型と機能性製品
従来型ゼリー・グミ：
2025年に約41.53％の市場シェアを占める最大のセグメントです。懐かしさを感じさせるフレーバー、楽しい形状、手頃な価格による気軽な楽しみが消費者に支持されています。
機能性ゼリー・グミ（最も高い成長率）：
市場成長を牽引する主要セグメントであり、年平均成長率（CAGR）6.27％で拡大すると予測されています。メーカーはビタミン、ミネラル、コラーゲン、メラトニン、プロバイオティクスなどを配合し、手軽に栄養補給を行いたい健康志向の消費者を取り込んでいます。この分野は菓子とニュートラシューティカル（栄養補助食品）の境界を曖昧にしています。
原材料別：ゼラチン系と植物由来
ゼラチンベース（最大セグメント）：
2025年に市場価値ベースで43.86％を占めました。ゼラチンは伝統的なゲル化剤であり、グミ特有の弾力ある食感を実現する原料として高く評価されています。
ペクチン・植物由来（最も高い成長率）：
植物由来セグメントは2031年までに年平均成長率6.36％で成長すると予測されています。ビーガン、ベジタリアン、ハラール認証製品への需要拡大や、動物由来成分を避けるクリーンラベル志向の高まりを背景に、ペクチンや寒天への移行が進んでいます。