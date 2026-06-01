【吉祥寺店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 吉祥寺店～新規の方へ初回ボディケア60分～
【吉祥寺店】
オープン記念「新規の方へ初回ボディケア60分」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 吉祥寺店
https://mominotakumi.com/kichijoji/
■住所
東京都武蔵野市吉祥寺南町
吉祥寺駅南口から徒歩1分
1階にミライザカがあるビルの4階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 吉祥寺店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
●新規の方へ初回ボディケア60分●
下記、もみの匠吉祥寺店のURL
https://mominotakumi.com/kichijoji/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350962/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350962/images/bodyimage2】
こんにちは、もみの匠 吉祥寺店です。
もみの匠 吉祥寺店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 吉祥寺店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/kichijoji/
吉祥寺店
「初回限定オイルケア」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 吉祥寺店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年2月20日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年3月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 吉祥寺店
所 在 地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-3 イケダビル4F
電話番号：0422-26-7754
営業時間：10：00～23：00 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/kichijoji/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/kichijoji/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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https://mominotakumi.com/kichijoji/
■住所
東京都武蔵野市吉祥寺南町
吉祥寺駅南口から徒歩1分
1階にミライザカがあるビルの4階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 吉祥寺店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
●新規の方へ初回ボディケア60分●
下記、もみの匠吉祥寺店のURL
https://mominotakumi.com/kichijoji/
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350962/images/bodyimage2】
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イベントの最新情報は「もみの匠 吉祥寺店」のHPにてご確認いただけます。
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吉祥寺店
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【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年2月20日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年3月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 吉祥寺店
所 在 地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-3 イケダビル4F
電話番号：0422-26-7754
営業時間：10：00～23：00 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
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ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
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