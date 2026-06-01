ロボット型自動ラベリング装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（固定型、携帯型）・分析レポートを発表
2026年6月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロボット型自動ラベリング装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロボット型自動ラベリング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のロボット型自動ラベリング装置市場は、2024年時点で6億米ドル規模に達しており、2031年には13億2100万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は12.1％と見込まれており、製造業や物流分野における自動化需要拡大を背景に高い成長が期待されています。
ロボット型自動ラベリング装置は、ロボット技術とラベリング技術を統合した自動化設備であり、製品、容器、包装材などへ高精度にラベルを貼付するために利用されます。ロボットアーム、画像認識センサー、制御ソフトウェアなどを組み合わせることで、複雑なラベリング作業を効率的に自動化できます。大量処理能力に優れており、生産速度向上、作業精度改善、人為的ミス削減などの効果を持っています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、産業自動化需要増加、物流効率化ニーズ拡大、人手不足対応、高速生産ライン需要増加などが挙げられます。
特に食品・飲料、電子機器、自動車産業などでは、高速かつ高精度なラベリング工程が求められており、自動ラベリングシステムへの投資が増加しています。また、電子商取引市場拡大を背景に、物流・倉庫分野でも自動仕分けや追跡管理向けラベリング需要が高まっています。
さらに、人工知能や画像認識技術の進歩により、複雑な形状や多品種製品への柔軟なラベル貼付が可能になっていることも市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「固定型」と「携帯型」に分類されています。固定型は固定生産ライン向けに広く利用されており、高速大量処理能力を特徴としています。一方、携帯型は柔軟な移動運用が可能であり、多様な生産現場や物流施設向け需要が拡大しています。
用途別では、「食品・飲料」「自動車」「電子機器」「物流・倉庫」「その他」に分類されています。特に食品・飲料分野は最大市場となっており、包装表示規制対応や高速生産ライン向け需要が市場成長を支えています。また、物流・倉庫分野でも追跡管理や自動仕分け用途として需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に製造業自動化が急速に進展しており、世界最大級の市場となっています。特に中国ではスマート工場投資拡大に伴い、自動ラベリング設備需要が増加しています。
日本市場では高精度製造技術やロボット技術への強みを背景に、高性能ラベリングシステム需要が安定しています。韓国市場でも電子機器産業向け需要が拡大しています。
北米市場では物流自動化や電子商取引市場成長が市場拡大を支えており、欧州市場では食品安全規制や産業効率化需要が市場成長を後押ししています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロボット型自動ラベリング装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロボット型自動ラベリング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のロボット型自動ラベリング装置市場は、2024年時点で6億米ドル規模に達しており、2031年には13億2100万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は12.1％と見込まれており、製造業や物流分野における自動化需要拡大を背景に高い成長が期待されています。
ロボット型自動ラベリング装置は、ロボット技術とラベリング技術を統合した自動化設備であり、製品、容器、包装材などへ高精度にラベルを貼付するために利用されます。ロボットアーム、画像認識センサー、制御ソフトウェアなどを組み合わせることで、複雑なラベリング作業を効率的に自動化できます。大量処理能力に優れており、生産速度向上、作業精度改善、人為的ミス削減などの効果を持っています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、産業自動化需要増加、物流効率化ニーズ拡大、人手不足対応、高速生産ライン需要増加などが挙げられます。
特に食品・飲料、電子機器、自動車産業などでは、高速かつ高精度なラベリング工程が求められており、自動ラベリングシステムへの投資が増加しています。また、電子商取引市場拡大を背景に、物流・倉庫分野でも自動仕分けや追跡管理向けラベリング需要が高まっています。
さらに、人工知能や画像認識技術の進歩により、複雑な形状や多品種製品への柔軟なラベル貼付が可能になっていることも市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「固定型」と「携帯型」に分類されています。固定型は固定生産ライン向けに広く利用されており、高速大量処理能力を特徴としています。一方、携帯型は柔軟な移動運用が可能であり、多様な生産現場や物流施設向け需要が拡大しています。
用途別では、「食品・飲料」「自動車」「電子機器」「物流・倉庫」「その他」に分類されています。特に食品・飲料分野は最大市場となっており、包装表示規制対応や高速生産ライン向け需要が市場成長を支えています。また、物流・倉庫分野でも追跡管理や自動仕分け用途として需要が増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国を中心に製造業自動化が急速に進展しており、世界最大級の市場となっています。特に中国ではスマート工場投資拡大に伴い、自動ラベリング設備需要が増加しています。
日本市場では高精度製造技術やロボット技術への強みを背景に、高性能ラベリングシステム需要が安定しています。韓国市場でも電子機器産業向け需要が拡大しています。
北米市場では物流自動化や電子商取引市場成長が市場拡大を支えており、欧州市場では食品安全規制や産業効率化需要が市場成長を後押ししています。