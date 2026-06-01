京都 SNS 運用 会社として注目を集める株式会社キングプロテアが2026年最新プランを正式発表｜Z世代クリエイターチームが累計1,500本超の動画制作ノウハウで店舗集客を丸投げ支援
～～～京都 SNS 運用 会社として注目を集める株式会社キングプロテアが2026年最新プランを正式発表｜Z世代クリエイターチームが累計1,500本超の動画制作ノウハウで店舗集客を丸投げ支援～～～
京都エリアの店舗ビジネス経営者から問い合わせが急増している京都 SNS 運用 会社として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日、TikTok・Instagramのショート動画を起点とした2026年最新の店舗集客支援プランを正式に発表した。累計動画制作本数1,500本超・現在運用中アカウント数26件の実績をもとに、Z世代クリエイターチームが企画から編集・分析まで一気通貫で担い、経営者が本業に専念できる環境を提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350988/images/bodyimage1】
京都 SNS 運用 会社を選ぶ前に知っておくべき現実--「投稿しているのに伸びない」が招く機会損失
京都 SNS 運用 会社への相談が急増している背景には、店舗オーナーが抱える共通の痛点がある。株式会社キングプロテアがこれまで対応してきた相談案件の傾向（2024年～2026年・キングプロテア調べ）によれば、「自社でSNSに投稿しているが再生数が伸びない」という声が全相談の約6割を占める。さらに「担当スタッフが辞めると運用が止まる」「インフルエンサー単発施策に高い費用を払ったが継続集客につながらなかった」という声も後を絶たない。
TikTokやInstagramのアルゴリズムは2025年以降、アカウントの継続投稿頻度と動画視聴完了率を重要な評価指標として強化している。単発の投稿やアカウント設計なき運用では、どれだけ映像クオリティが高くても露出は限定的になりやすい。Meta社の公式ビジネス資料（2025年版）によれば、ショート動画を活用したビジネスアカウントは、静止画投稿のみのアカウントに比べてリーチ数が平均3倍以上に達するとされている。
京都は飲食・美容・伝統工芸・宿泊・観光関連など、「人」と「体験」を強みにする店舗型ビジネスが密集するエリアだ。競合店舗との差別化において、SNSでの継続的な発信力は今や必須の経営インフラといえる。しかし実態として、「毎日投稿したいが本業の繁忙期には止まってしまう」「撮影・編集を任せられる社内リソースがない」という構造的な問題が、多くの京都の店舗オーナーを悩ませている。この課題を解決するために株式会社キングプロテアが提供するのが、企画から投稿管理・分析レポートまでを丸ごと外注できるSNS運用代行サービスだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350988/images/bodyimage2】
京都 SNS 運用 会社に求められる3つの条件--キングプロテアが選ばれる理由を数字で示す
京都 SNS 運用 会社を選定する際、経営者が判断基準にすべき条件は大きく3つある。「動画制作のスピードと本数」「業種別の勝ちパターンの蓄積」「継続運用の安定性」だ。株式会社キングプロテアはこの3条件すべてにおいて具体的な数字を持つ。
まず動画制作本数。同社の累計制作本数は1,500本以上に達する。月換算では安定した本数を継続生産できる体制が整っており、スタンダードプランでは月10本以上のショート動画と月4本のフィード投稿を標準として提供する。この継続投稿量が、TikTokとInstagramのアルゴリズムに評価されるアカウント基盤を形成する。
次に業種別ナレッジの蓄積。現在26アカウントを同時進行で運用する同社は、飲食・美容・クリニック・整体・宿泊・小売など複数業種にまたがる実務データを保有する。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様での76,000再生など、業種をまたいだ大型バズ実績がある。新規アカウントの立ち上げ期に「どの業種でどのフォーマットが伸びやすいか」を初期設計に組み込めるのは、この蓄積があるからこそだ。
京都エリアの店舗ビジネス経営者から問い合わせが急増している京都 SNS 運用 会社として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日、TikTok・Instagramのショート動画を起点とした2026年最新の店舗集客支援プランを正式に発表した。累計動画制作本数1,500本超・現在運用中アカウント数26件の実績をもとに、Z世代クリエイターチームが企画から編集・分析まで一気通貫で担い、経営者が本業に専念できる環境を提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350988/images/bodyimage1】
京都 SNS 運用 会社を選ぶ前に知っておくべき現実--「投稿しているのに伸びない」が招く機会損失
京都 SNS 運用 会社への相談が急増している背景には、店舗オーナーが抱える共通の痛点がある。株式会社キングプロテアがこれまで対応してきた相談案件の傾向（2024年～2026年・キングプロテア調べ）によれば、「自社でSNSに投稿しているが再生数が伸びない」という声が全相談の約6割を占める。さらに「担当スタッフが辞めると運用が止まる」「インフルエンサー単発施策に高い費用を払ったが継続集客につながらなかった」という声も後を絶たない。
TikTokやInstagramのアルゴリズムは2025年以降、アカウントの継続投稿頻度と動画視聴完了率を重要な評価指標として強化している。単発の投稿やアカウント設計なき運用では、どれだけ映像クオリティが高くても露出は限定的になりやすい。Meta社の公式ビジネス資料（2025年版）によれば、ショート動画を活用したビジネスアカウントは、静止画投稿のみのアカウントに比べてリーチ数が平均3倍以上に達するとされている。
京都は飲食・美容・伝統工芸・宿泊・観光関連など、「人」と「体験」を強みにする店舗型ビジネスが密集するエリアだ。競合店舗との差別化において、SNSでの継続的な発信力は今や必須の経営インフラといえる。しかし実態として、「毎日投稿したいが本業の繁忙期には止まってしまう」「撮影・編集を任せられる社内リソースがない」という構造的な問題が、多くの京都の店舗オーナーを悩ませている。この課題を解決するために株式会社キングプロテアが提供するのが、企画から投稿管理・分析レポートまでを丸ごと外注できるSNS運用代行サービスだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350988/images/bodyimage2】
京都 SNS 運用 会社に求められる3つの条件--キングプロテアが選ばれる理由を数字で示す
京都 SNS 運用 会社を選定する際、経営者が判断基準にすべき条件は大きく3つある。「動画制作のスピードと本数」「業種別の勝ちパターンの蓄積」「継続運用の安定性」だ。株式会社キングプロテアはこの3条件すべてにおいて具体的な数字を持つ。
まず動画制作本数。同社の累計制作本数は1,500本以上に達する。月換算では安定した本数を継続生産できる体制が整っており、スタンダードプランでは月10本以上のショート動画と月4本のフィード投稿を標準として提供する。この継続投稿量が、TikTokとInstagramのアルゴリズムに評価されるアカウント基盤を形成する。
次に業種別ナレッジの蓄積。現在26アカウントを同時進行で運用する同社は、飲食・美容・クリニック・整体・宿泊・小売など複数業種にまたがる実務データを保有する。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様での76,000再生など、業種をまたいだ大型バズ実績がある。新規アカウントの立ち上げ期に「どの業種でどのフォーマットが伸びやすいか」を初期設計に組み込めるのは、この蓄積があるからこそだ。