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「瀬板（せいた）の森北九州ゴルフコース」（福岡県北九州市）が本日6月1日（月）よりＰＧＭグループとして運営開始
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、本日6月1日（月）より、新たに取得した「瀬板の森北九州ゴルフコース」（福岡県北九州市）の運営を開始しました。
新たにＰＧＭグループ入りした「瀬板の森北九州ゴルフコース」では、本日よりＰＧＭの親会社である株式会社平和発行の株主優待券をご利用いただけます。また、PGMWebからの予約、「ＰＧＭカード」や「ＰＧＭアプリ」でのスマートチェックイン及び「ＰＧＭポイント」の付与・還元、ＰＧＭメンバー特典プログラム「Ｐ-ＣＡＰ」（読み方：ピーキャップ）のご利用については、2026年10月1日にサービスを開始します。
ＰＧＭグループが保有・運営するゴルフ場は全国で150か所となり、株式会社アコーディア・ゴルフのゴルフ場172か所を併せて、平和グループが保有するゴルフ場は全国で322か所となります。
■「瀬板の森北九州ゴルフコース」概要
「瀬板の森北九州ゴルフコース」は、北九州都市高速・黒崎インターから約4kmに位置し、北九州市の副都心として商業や交通の中心的役割を担うエリアに広がるパブリックコースです。都市環境に隣接しながらも豊かな自然に恵まれ、清流だけに生息する「かわせみ」の姿もときに見られます。フラットな地形ながら優美なアンジュレーションを配したアウトコースは、細やかなプレーを存分にお楽しみいただける設計となり、インコースは森に囲まれ、池の端をめぐるレイアウトがプレーヤーの創造力をかき立てます。両コースとも戦略性に富んだ構成で、上級者から初心者まで幅広い層のゴルファーにお楽しみいただけます。
所在地 ：〒806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町8-1
連絡先 ：TEL. 093-622-6001／FAX.093-622-6003
アクセス ：【車利用の場合】北九州都市高速4号線／黒崎インターより約4km
【電車利用の場合】JR鹿児島本線黒崎駅より車で約10分
コース概要： 18ホール／6,377ヤード／パー72
【アウトコース】9ホール／3,296ヤード／パー36
【インコース】9ホール／3,081ヤード／パー36
コース設計： 西武建設株式会社
オープン日： 1997年09月21日
ホームページ：https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/177.html
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ 企画課 広報担当 今井／伊藤／木村 Email：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
瀬板の森北九州ゴルフコース
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/177.html
PGMWeb
https://www.pacificgolf.co.jp/
新たにＰＧＭグループ入りした「瀬板の森北九州ゴルフコース」では、本日よりＰＧＭの親会社である株式会社平和発行の株主優待券をご利用いただけます。また、PGMWebからの予約、「ＰＧＭカード」や「ＰＧＭアプリ」でのスマートチェックイン及び「ＰＧＭポイント」の付与・還元、ＰＧＭメンバー特典プログラム「Ｐ-ＣＡＰ」（読み方：ピーキャップ）のご利用については、2026年10月1日にサービスを開始します。
■「瀬板の森北九州ゴルフコース」概要
「瀬板の森北九州ゴルフコース」は、北九州都市高速・黒崎インターから約4kmに位置し、北九州市の副都心として商業や交通の中心的役割を担うエリアに広がるパブリックコースです。都市環境に隣接しながらも豊かな自然に恵まれ、清流だけに生息する「かわせみ」の姿もときに見られます。フラットな地形ながら優美なアンジュレーションを配したアウトコースは、細やかなプレーを存分にお楽しみいただける設計となり、インコースは森に囲まれ、池の端をめぐるレイアウトがプレーヤーの創造力をかき立てます。両コースとも戦略性に富んだ構成で、上級者から初心者まで幅広い層のゴルファーにお楽しみいただけます。
所在地 ：〒806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町8-1
連絡先 ：TEL. 093-622-6001／FAX.093-622-6003
アクセス ：【車利用の場合】北九州都市高速4号線／黒崎インターより約4km
【電車利用の場合】JR鹿児島本線黒崎駅より車で約10分
コース概要： 18ホール／6,377ヤード／パー72
【アウトコース】9ホール／3,296ヤード／パー36
【インコース】9ホール／3,081ヤード／パー36
コース設計： 西武建設株式会社
オープン日： 1997年09月21日
ホームページ：https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/177.html
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ 企画課 広報担当 今井／伊藤／木村 Email：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
瀬板の森北九州ゴルフコース
https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/177.html
PGMWeb
https://www.pacificgolf.co.jp/