「瀬板（せいた）の森北九州ゴルフコース」（福岡県北九州市）が本日6月1日（月）よりＰＧＭグループとして運営開始

「瀬板（せいた）の森北九州ゴルフコース」（福岡県北九州市）が本日6月1日（月）よりＰＧＭグループとして運営開始