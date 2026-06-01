「ストレスチェック無償キャンペーン」を6月1日より開始

とはなす株式会社

職場環境改善プラットフォーム「toHANAS」を運営する、とはなす株式会社（本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F 、代表取締役：下平光明）は、2026年6月1日より、「ストレスチェック無償キャンペーン」を実施します。

キャンペーン概要

実施期間

2026年6月1日開始

※先着30社に達し次第終了

内容

Web完結型ストレスチェックを無償提供

2025年5月に公布された「改正労働安全衛生法（厚生労働省）」により、従業員50人未満のあらゆる企業・店舗に対して、最長2028年5月までにストレスチェックの実施が完全義務化されました。

いままで努力義務だった小規模事業所においても、今後ストレスチェックを実施する必要があります。

先行で実施している現場のよくある事例として「ストレスチェックは仕方ないからやる」「とりあえずやっておく」ものとして扱われ、この結果を職場改善に活かそうとはなかなかいきません。

とはなす株式会社では、28年の義務化を迎える前に一度ストレスチェックをご実施いただき、単なる法対応で終わらせるのではなく、組織改善につながる“気付き”の機会として、今から有効活用していただきたいと考えています。

そこで本キャンペーンでは、ストレスチェックの実施に加え、組織傾向を把握するための「集団分析レポート」までを無償で提供いたします。

スマホ・Webで完結。受診から集団分析レポートの提供まで、5STEPでかんたんに実施可能。

集団分析を通じて、職場の全体傾向を可視化し、組織全体のコミュニケーションや業務環境を見直すきっかけとしてご活用いただけます。

また、とはなす株式会社では、ストレスチェックや各種サーベイ・面談などを通じて、働きやすい職場づくりを支援する「toHANAS（とはなす）」を展開しています。

この機会を皆様の職場作りの第一歩にお役立てください。

エントリー・お問い合わせはこちら

エントリーする(https://forms.gle/trhyokw18dQEsBus6)



キャンペーン詳細はこちら

詳細を見る(https://tohanas.jp/campaign/stress-check.html)

とはなす株式会社について

「働く人の『行ってきます』を明るく」

をミッションに、社員一人ひとりの気付きや対話を基に、

働きやすい職場づくり・職場環境改善のサポートをしています。

本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

代表取締役：下平光明

URL：https://tohanas.jp/



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お問い合わせ(https://forms.gle/c2JyL4gMoM4LanTp8)





