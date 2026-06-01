i-nest capitalへの新パートナー参画のお知らせ

i-nest capital株式会社

2026年6月1日

i-nest capital株式会社

この度、i-nest capital株式会社（読み：アイ・ネスト・キャピタル、本社：東京都目黒区、代表：山中卓）に、中島 徹也（なかしま てつや）が参画したことをご報告いたします。

（前列左から、塚本ジェネラルパートナー、中島パートナー、山中代表ジェラルパートナー後列左から、濱吉アソシエイト、吉木アソシエイト）

中島は、鍵師という異色のキャリアを出発点に、インキュベーション施設での起業家支援を経て、2016年に株式会社コロプラネクストへ参画。 12年以上にわたりスタートアップ支援の最前線でキャリアを積んできました。 直近ではGeneral Partnerとしてファンド運営を主導し、担当としてタイミーやアディッシュなどのIPOを含む計24件のExitを達成するなど、豊富な実績を誇ります。 また、個人事業であるLABOTORYの代表を務め、大手ゲーム会社などエンターテインメント企業との協業を通じ、技術力と独創性を融合させたプロジェクトを多数成功に導いてきました。 投資家としての豊富な実績に加え、クリエイター・経営者としての現場感覚を併せ持つ中島が加わることで、これまで以上に解像度の高い多角的な支援を提供いたします。 新体制のもと、投資活動のより一層の充実を図り、投資家および起業家の皆さまの期待にお応えしてまいります。

■ 略歴

中島 徹也（Tetsuya Nakashima）

i-nest capital株式会社 パートナー

鍵師、インキュベーション施設運営を経て、コロプラネクストにてCVC業務に従事。 10年間の投資活動で20件以上のExitを輩出し、2025年には日本経済新聞のベンチャーキャピタルIPO利益ランキングで10位にランクイン。

代表を務めるLABOTORYでは、大手ゲーム会社などをクライアントにエンターテインメント関連の事業を展開。

趣味はゲーム、DIY、カメラなど。

- 2011年 佐賀県立佐賀北高等学校卒業- 2011年 錠前技師（鍵師）として活動- 2012年 LABOTORY（個人事業）を設立- 2014年 後藤建築事務所株式会社（インキュベーション施設MONO運営）へ入社- 2016年 株式会社コロプラネクストへ参画- 2022年 同社General Partnerに就任- 2025年 日本経済新聞のベンチャーキャピタルIPO利益ランキングで10位にランクイン- 2026年 i-nest capital株式会社にパートナーとして参画

■ 中島のコメント

前職にて同じ株主として多くの案件をご一緒する中で、i-nest capitalのスタートアップに対する真摯なスタンスや、起業家の志を尊重する熱い想いを間近に感じて参りました。 その徹底した伴走者としての姿勢に深く共感し、この度チームに参画いたしました。 産業構造が大きく変化する最前線で、VCとして新たな価値創造に立ち会えることに非常に高揚しています。

事業運営と投資実務それぞれの経験を活かし 、尊敬するメンバーと共に、泥臭く、かつ誠実なキャピタリストとして挑戦してまいります。

■ 引き続きキャピタリスト採用中

i-nest capital（株）では、ベンチャーキャピタリストとして共に活動するメンバーを募集しています。

投資活動を通じた、新産業の創造と生産性の向上に意欲的に取り組んで頂ける方であれば投資のご経験は問いません。

下記連絡先までお問い合わせください。

■ i-nest capital株式会社（アイ・ネスト・キャピタル）

- Webサイト ：https://www.i-nestcapital.com- 連絡先 ：info@i-nestcapital.com- 設立 ：2019年5月- 代表者 ：代表パートナー 山中 卓（やまなか たかし）