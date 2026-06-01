Synology、新しい FlashStation FS200T の提供開始を発表

Synology Japan株式会社

東京・日本- 2026年6月1日 - Synologyは本日、家庭や小規模オフィス向けに設計されたコンパクトなオールフラッシュストレージソリューション「FS200T」の発売を発表しました。

「非常にコンパクトな設置面積、ほぼ無音の動作、そして応答性の高いフラッシュパフォーマンスを実現するFS200Tは、軽量なコンテナ化や仮想化を試したい愛好家や、静かな作業環境を重視するホームユーザーに最適です」とSynologyプロダクトマネージャーのJulien Chenは述べています。

コンパクトでありながら妥協のないパワフルさ

FS200Tは、わずか121 x 151 x 175 mmの超コンパクトかつ静音なNASソリューションであり、家庭や小規模オフィスの空間に自然に溶け込むよう設計されています。この専用ソリューションは、SSDストレージ用の2.5インチドライブベイを6基搭載しています。内蔵の2.5GbEポートと1GbEポートにより、高速なネットワーク接続とフェイルオーバー機能を提供し、従来機種と比べて最大2.5倍のファイル転送速度を実現します。

多彩な家庭向けワークロードに対応する豊富な機能

SynologyのDiskStation Manager (DSM) を搭載したこのコンパクトなNASソリューションは、家庭や小規模オフィスの多様なデータ管理ニーズに応える多彩な機能を提供します：

提供次期

- Synology Drive(https://www.synology.com/ja-jp/dsm/feature/drive)は、システムをプライベートクラウドへと変換し、クロスプラットフォームでのアクセスや分散したチーム向けの拠点間同期を可能にします。- Active Backup Suite(https://www.synology.com/ja-jp/dsm/feature/active_backup_suite)は、Windows、Linux、MacOSデバイス、仮想マシン、クラウドアカウントに対して包括的な保護を提供し、柔軟なオフサイトバックアップオプションも備えています。

FS200Tは2026年6月1日より、Synologyのグローバルパートナーおよび販売代理店ネットワークを通じて提供開始予定です。詳細はFS200T(https://www.synology.com/ja-jp/products/FS200T)製品ページをご覧ください。