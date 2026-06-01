UPDF、最大47%OFF＋AI機能追加特典つき「PDFの日記念キャンペーン」を開催

Superace Software Technology Co., Ltd.

Superace Software Technology Co., Ltd. は、オールインワンPDF編集ソフト「UPDF」において、6月15日の「PDFの日」を記念した期間限定キャンペーンを開催しています。

本キャンペーンでは、UPDFの対象プランを最大47%OFFで提供します。さらに、購入者特典としてAI機能1か月追加アクセスを用意しており、SNS投稿キャンペーンに参加すると、追加でAI機能特典を受け取ることができます。購入者特典とSNS投稿特典をあわせて、最大2か月分のAI機能を追加できます。

キャンペーンサイト：https://updf.com/jp/pdf-day-sale/

6月15日は、1993年にPDFフォーマットが公開された日に由来し、現在では「PDFの日」として知られています。PDFは、契約書、請求書、社内資料、申請書、学習資料など、ビジネスから日常利用まで幅広い場面で使われています。一方で、PDFの編集、変換、OCR処理、長文資料の確認などに手間や時間がかかるケースも少なくありません。

UPDFは、PDF編集、注釈、変換、OCR、ページ整理、クラウド連携、AIによる要約・翻訳・チャット機能などを備えたPDFソリューションです。Windows、Mac、iOS、Androidに対応しており、契約書の確認、提案資料の作成、スキャンPDFの文字認識、会議資料の要約など、日々のPDF作業をひとつのツールで効率化できます。

今回の「PDFの日記念キャンペーン」は、PDFを日常的に扱う個人ユーザー、ビジネスパーソン、学生、法務・営業・経理などの業務担当者に向けて、PDF作業をより快適にするきっかけとして実施するものです。

キャンペーン概要

キャンペーン名：PDFの日記念キャンペーン

実施期間：2026年6月30日まで

対象製品：UPDF Pro、UPDF Pro + AI、AIアシスタント

主な特典：

・対象プランが最大47%OFF

・購入者特典としてAI機能1か月追加アクセス

・SNS投稿キャンペーン参加でAI機能をさらに追加

・購入者特典とSNS投稿特典をあわせて、最大2か月分のAI機能を追加可能

・購入者限定の業務向けPDFテンプレート集

キャンペーン詳細：

https://updf.com/jp/pdf-day-sale/

UPDFについて

UPDFは、Superace Software Technology Co., Ltd.が開発・提供するPDFソリューションで、世界中の個人・法人ユーザーに向けてPDF作業の効率化を支援しています。

Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、マルチデバイス環境でもシームレスに利用可能です。最新バージョンでは、自律型AIエージェントを搭載し、よりスマートで直感的な文書体験を提供します。

＜公式サイト・各種SNS＞

公式サイト：https://updf.com/jp/

ダウンロード：https://updf.com/jp/download/

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