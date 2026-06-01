ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海 前編 6/1(月)からチケプラTradeで公式リセールスタート！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海 前編 にてチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。リセールの申し込みは6月1日（月）10:00からスタート！

■いよいよ全国大会決勝戦！テニミュ史上初の名古屋星徳戦も

本作は「ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン」の第9弾公演。

都大会、関東大会を制し、全国大会でも強豪校との激闘を勝ち抜いてきた青学（せいがく）が迎えた決勝戦の相手は、かつて関東大会で死闘を繰り広げた立海。自らを「チャレンジャー」と称する立海は、病を克服した部長・幸村精市が帰還し、2年生エース・切原赤也も覚醒。完全復活を遂げた王者と青学（せいがく）による、運命の頂上対決が幕を開けます。

本公演では、テニミュ4thシーズンを鮮やかに彩ってきた青学（せいがく）・立海のキャストや、氷帝の跡部景吾、四天宝寺の金色小春、一氏ユウジ、忍足謙也、渡邊オサムに加え、名古屋星徳のリリアデント・クラウザーが登場。テニミュ史上初となる名古屋星徳との試合がどのように描かれるのかも見どころです。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方が公演に行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。主催者が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海 前編

⚫︎公演日程

2026年7月4日（土）～12日（日）東京｜日本青年館ホール

2026年7月18日（土）～26日（日）大阪｜東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

2026年7月31日（金）～8月2日（日）広島｜呉信用金庫ホール

2026年8月7日（金）～9日（日）愛知｜刈谷市総合文化センター アイリス 大ホール

2026年8月14日（金）～16日（日）福岡｜福岡市民ホール 大ホール

2026年8月22日（土）～30日（日）東京｜TACHIKAWA STAGE GARDEN

⚫︎チケット料金（税込）

7,800円（全席指定）

⚫︎リセール実施期間

2026年6月1日（月）10:00 ～ 各公演前日 昼 11:59

▶︎出品・申込はこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/14152

▶︎公演ページ

https://www.tennimu.com/4th_2026rikkai_1/

▶︎公演に関するお問い合わせ

ネルケプランニング

https://www.nelke.co.jp/contact/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

従来、紙チケットを公式リセールに出品するには、プレイガイドとの連携や公演情報の確認など、出品までに多くの手間と時間がかかっていました。その結果、公式リセールの普及を妨げる要因となっていました。

本機能により、公演情報など必要な情報が揃っている場合には、最短で即日からリセールへの出品・販売が可能となります。出品の手続きがより手軽になることで、紙チケットにおいても公式リセールの利用を促進し、不正転売の抑止につなげるとともに、ファンの皆さまにチケットが行き届く健全な流通を実現します。

■ チケットの公式リセールをもっと手軽に。AIで席番を認識して、すぐに出品！

紙チケットのAI出品機能は、スマートフォンのカメラでチケットを撮影し、必要な情報を自動で読み取ることで、公式リセール（二次流通）への出品をスムーズに行える仕組みです。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。