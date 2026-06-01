【開催レポート】求人倍率31.9倍の工業高校で広がる「就職前の職業体験」

株式会社ジンジブ

高校生の就職を支援している「ジンジブ」（大阪市）は、大阪府立藤井寺工科高等学校とともに、2026年4月30日（木）、3年生約140名と地元企業26社が参加する職業体験特別授業「大阪府立藤井寺工科高等学校×おしごとフェア2026」を開催しました。2023年に始まった本イベントは今年で4年目の開催です。

工業高校生の求人倍率は全国平均31.9倍（※1）に達するなど、企業の注目が高まっています。7月の求人公開を控え、仕事を実際に体験し、「文字情報だけでは選びきれない」進路選択を、地域企業と高校の連携で支える取り組みとなりました。 当日の様子や参加した生徒、教員、出展企業の声をレポートいたします。

<開催概要>

イベント：「大阪府立藤井寺工科高等学校 おしごとフェア2026」

日程：2026年4月30日（木） 12:45～14:35

会場：大阪府立藤井寺工科高等学校 体育館内（〒583-0021 大阪府藤井寺市御舟町10番1号）

対象：3年生（機械系・電気系・メカトロニクス系） 約140名

参加企業：26社（製造・建設・警備・サービス業など）

＜当日の様子＞

▲会場全体の様子▲企業の話を聞いてメモを取る様子▲電線を通す体験（建設）▲壁紙クロス貼り体験（建設）▲エンジンの一部に触れる体験（製造）▲水の成分を測る体験（製造）

＜開催背景＞

企業の高校新卒の採用需要が高まる中、特に在学中に専門技術を学び即戦力にもなれる工業高校生は人気で、全国の平均求人倍率が31.9倍と激しい採用競争が続いています。（※1）

藤井寺工科高等学校では、3年生の約9割が就職を志望しており、学校に数多く届く求人票の中から文字情報だけで応募先を決めるため、仕事や企業の実態を十分に知らないまま選択するケースが多く、ミスマッチによる早期離職のリスクがあります。こうした課題を解決するため、地域の高校と企業が連携し、生徒に仕事の本質や企業のリアルを理解してもらう機会が必要となっています。

当社は、高卒の若者が社会で活躍できるよう、情報や理解の不足によるミスマッチを防ぐ就職活動支援・キャリア教育サービスを提供しており、その一環として本イベントの企画・運営をサポートしています。今年で4年目の開催となる本取り組みは、職業体験を通して高校生の自己理解と企業理解を促進し、ミスマッチを防ぐことを目的としています。また、地域企業が高校生に魅力を伝えることで、将来的に地元産業の活性化にもつなげていきます。

※1 全国工業高校校長協会「令和7年3月全日制工業科卒業者の進路状況調査」（2025年10月）(https://zenkoukyo.or.jp/web/content/uploads/R07sotsugyo_kekka.pdf)

＜参加者のコメント＞

■高校生

・「教科書で見たことはあるけれど、実際はどうなっているんだろう？」と思っていた疑問が、今回の体験で一気に解消されました。現場の方から直接お話を聞くことで、写真や文章だけでは分からない細かい技術や仕事の奥深さを学ぶことができました。

・専攻している電気関係の仕事に就きたいと思っています。電線を通す工事の練習は、学校の授業では絶対にできないことだったので、とても新鮮で楽しかったです。実践的なスキルに触れることができ、将来の電気関係の仕事に対するイメージがより具体的になりました。

■名阪真空工業株式会社 中嶋 美智代 様

当社は独自のコーティング技術でプラスチックやガラスに機能性を持たせたり、特殊な成膜処理を行う会社です。そう言われてもどんな仕事なのかイメージが湧かないですよね。まず思い浮かぶのは、真空パックの会社？とかペンキで塗装する仕事？かもしれません。文面だけでは伝わりにくい当社の仕事。でも知れば絶対興味を持ってもらえる。その自信がありました。

そこで今回のイベントでは目で見てわかる表面処理をテーマに『実験室イベント』を開催。みんな口をそろえて「すごい！！」「なんで！？」予想通りのリアクションが返ってきました。求人票だけでは伝わらなかった仕事内容が理解してもらえたと実感しております。授業の一環でこのような機会があるのはうらやましい限りです。「思っていた仕事と違った…」そんなミスマッチを解消し、沢山の仕事や企業を知り、自分に合った仕事に出会って欲しい。それが私たち企業側の願いです。

■大阪府立藤井寺工科高等学校 進路指導主事 高橋 涼介 様

本校は就職希望者が多く、3年生にとって本行事は、多くの企業の皆様と直接交流することができる大変貴重な機会となりました。

生徒にとって、就職活動の本格的なスタートを意識する良いきっかけとなるイベントであったと感じています。

近年、本校には多数の求人票が届いており、大変ありがたい状況ではあるものの、生徒がすべての求人票に目を通し、自分に合った進路を判断することが難しくなってきています。

そのような中で、本イベントを通して企業の方から直接話を聞くことで、生徒自身が自分の興味・関心に気づくきっかけとなり、今後の求職活動をよりスムーズに進めることにつながると考えています。

当日の生徒の反応も非常に良好であり、今回得られた成果を今後の進路指導にしっかりといかしていきたいと思います。

ご参加いただきました企業の皆様に、心より感謝申しあげます。この場を借りて、厚く御礼申しあげます。

＜ジョブドラフトCareer＞

高校生にキャリアの”きっかけ”を創る、体験型のキャリア教育プログラムです。進路決定を控えた生徒に向けて、自己理解や社会理解、進路選択、社会人基礎力などのテーマを扱い、高校生が将来を”自分で考える”ための機会を提供しています。

ジョブドラフトCareer紹介ページ：

https://jinjib.co.jp/service/recruitsupport/career-support-program

＜本件に関するお問合せ＞

株式会社ジンジブ キャリア教育開発部

当社担当または、フォームよりお問合せください。

https://share.hsforms.com/1fIDvU6W3QNGKlBLgbhFqMAc7eqs

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンタワー14階

TEL：06-7777-7779

＜大阪府立藤井寺工科高等学校について＞

本校は、昭和３８年に府立河南工業高等学校として開校以来、産業界をはじめとする社会の様々な分野で活躍する卒業生を送り出してきました。特に平成２６年度からは、府立工科高等学校の中でも、実践的技能養成重点型校に指定され、「広い教養と、豊かな情操をそなえ、国際社会で活躍できる実践的技術者を育成する。」を教育方針に、資格取得指導をはじめとする実践的技術の習得を特色とした教育活動を行っています。また、部活動や学校行事も充実させ、生徒の将来に向けて望ましい自己実現、進路実現ができるように全校をあげて指導・支援していきます。

これからの時代は、急速なグローバル化や高度情報化、人工知能等の技術革新の進行、少子高齢化等、様々な社会的変化が人間の予測を超えて進展していきます。

そのため、生徒たち一人ひとりが予測できない変化に対して、受け身で対処するのではなく、主体的に向き合って関わり合い、その過程を通して自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となっていけるようにすることが重要となっています。本校で学んだ知識や技術の深化・定着を図り、これからの時代に主体的に柔軟に対応できるように教育活動全体を通じて取り組んでいきます。

学校名：大阪府立藤井寺工科高等学校

所在地：大阪府藤井寺市御舟町10番1号

校長：松本 悠紀夫（まつもと ゆきお）

設立：1963年

＜会社概要＞

株式会社ジンジブ

代表取締役社長：佐々木 満秀（ささき みつひで）

本社所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンタワー14階

拠点：大阪本社・東京・福岡・名古屋・仙台・広島・新潟・岡山・熊本・静岡

設立：2015年3月23日（グループ創業1998年9月1日）

株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：142A）

HP：https://jinjib.co.jp/

グループ会社：株式会社ジンジブキャリア（https://jinjib-career.co.jp/）

ジンジブは「高校生」「若者」のための社会課題解決企業です。“高卒社長”である佐々木満秀が、「夢は、18才から始まる。」をスローガンに掲げて事業をはじめました。

若者のキャリア格差や早期離職といった社会課題に向き合い、高校生の進学・就職の情報提供からキャリア教育、就職後の定着・キャリア形成、転職サポートまでを手がけます。

高校生をサポートする「高校」や、採用・育成に取り組む「企業」とともに、ファーストキャリアから人生のあらゆるシーンにずっと寄り添い、「これからを生きる人の夢や希望を増やす」ことに挑戦し続けます。

●高卒就活採用支援サービス 「ジョブドラフト」

高卒新卒で就職する高校生は、限られた情報や期間の中で、社会経験や自己理解の機会など、やりたいことや向いていることを考える期間が少ない中、就職先を選んでおり、将来に対して漠然とした不安を抱えています。

情報不足、理解不足などで納得できる企業選択ができず就職し、入社後にギャップを感じてしまうことが、入社1年目の「超早期離職」の要因の一つといえます。

将来について考えるきっかけを与えるキャリア教育支援「ジョブドラフトCareer」や、これまでは文字情報のみの求人票でしか収集できなかった求人情報を、高校生に向けた発信をする就職情報アプリ「ジョブドラフトNavi」や、高校生のための合同企業説明会「ジョブドラフトFes」を運営し高校生が自分の意思で未来を形作るためのサービスを展開しております。

また、卒業後の生徒には、高卒第二新卒や既卒者へのリスキリングと就職・転職を支援する「ジョブドラフトSchool」「ジョブドラフトNext」を運営し、社会に出た後にも寄り添っております。

●人材育成サービス

高卒新社会人の入社後の定着のための研修プログラム「ROOKIE’S CLUB（ルーキーズクラブ）」を行っています。企業発展を促す若手人財の育成を支援してまいります。

●人事部支援サービス「人事部パック」

これまでの「採用支援」にとどまらず、「定着支援」を主軸に、エンゲージメントデータの活用と伴走型サポートを通じて、早期離職の防止・組織力向上・戦力化促進を実現する月額型の人事支援サービスです。

エンゲージメントサーベイを活用し、組織状態を可視化するだけでなく、課題の構造特定から改善アクションの設計・実行フォローまでを一貫支援。「測る」だけで終わらず、「変える」「続ける」までを二人三脚で伴走します。日本の根幹を支える中小企業にとっての“外部人事部”として、データと実行支援を両輪に、“人が辞めない組織づくり”を支援します。