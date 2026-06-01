【MYTREX】梅雨の不調をケア。頭・首まわりを整えるセルフケアキャンペーンを6月3日より開始

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社：福岡県福岡市）が展開する美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、梅雨時期に感じやすい頭・首まわりの重だるさや、在宅ワーク・スマートフォン使用による慢性的な疲労に着目し、2026年6月3日（水）より、ヘッドスパ・ネックケア製品を対象とした期間限定のセルフケアキャンペーンを公式オンラインショップにて開催いたします。あわせて、父の日シーズンに向けたギフトラッピング施策も実施し、大切な方へ“癒しの時間”を贈るギフト提案を行います。

■梅雨時期の“なんとなく不調”に。頭・首まわりを整えるセルフケア需要に着目

6月～7月は梅雨入りに伴う気圧変化や湿度の影響により、心身の不調を感じやすい季節です。

特に近年は在宅ワークやスマートフォン使用による疲労も重なり、自宅で手軽に取り入れられるセルフケアへの関心が高まっています。

梅雨時期には以下のような悩みを感じる方も少なくありません。

・首肩まわりの重だるさや不快感

・頭皮や目もとの疲れ感

・梅雨時期の気分のモヤモヤ感

・在宅ワークやスマートフォン使用による首まわりの疲れ

MYTREXでは、こうした季節特有の悩みに寄り添い、頭・首まわりを中心としたセルフケア製品の特集企画を実施します。

■キャンペーン概要

実施期間：2026年6月3日（水）～7月30日（木）

特集ページ： https://mytrex.jp/special/seasonal-head-neck-care/

１.ポイントアップキャンペーン

期間中、対象商品をご購入いただいたお客様を対象に、通常の10倍ポイントを付与いたします。

梅雨時期のセルフケア需要に合わせ、気になるアイテムをお得にお試しいただける機会となっています。

２.セット販売キャンペーン

ヘッドケアとネックケアを組み合わせた対象セットをご購入いただいたお客様には、ポイント15倍を付与いたします。頭・首まわりをトータルで整えるセルフケア提案として、人気商品の組み合わせをご用意しました。

さらに、対象セットをご購入いただいた方には、持ち運びや収納にも便利なMYTREXオリジナル巾着袋を、各商品につき1点ずつプレゼントいたします。

【対象セット】

・MYTREX EMS HEAD SPA PRO × MYTREX DR. HEAT NECK

・MYTREX HEAD SPA DEEP X × MYTREX HEAT NECK EVO

３.父の日ギフトキャンペーン

父の日シーズンに合わせ、6月10日（水）12:00～6月22日（月）11：59期間限定でギフトキャンペーンを実施します。

対象商品をご購入のお客様には、無料ラッピングサービスに加え、オリジナルショッパーをご用意。大切な方へ“癒しの時間”を贈るギフトとして提案します。

特集ページ： https://mytrex.jp/gwp-wh/

４.プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中、対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で20名様に、トータルボディケアハンディガンMYTREX REBIVE HANDY をプレゼントいたします。

※カラー指定出来かねます。

■対象商品ラインナップ

ヘッドケア

・MYTREX HEAD SPA DEEP X

人気のヘッドスパに“イオン導入／イオン導出”機能を搭載した新モデル。美顔器としての性能を高めるボール形状のアタッチメントを新たに採用し、頭皮や顔の幅広いエイジングサインにアプローチします。

・MYTREX EMS HEAD SPA PRO

・MYTREX VIDO

ネックケア

・ MYTREX HEAT NECK EVO

人気のHEAT NECKシリーズが進化。新搭載の振動機能がタッピングするように筋肉を刺激。さらに、こわばった筋肉をEMSでしっかり動かし、遠赤外線と温熱パッドのダブルの温もりでつらい首や肩の悩みからじんわり開放します。

・MYTREX DR. HEAT NECK

・MYTREX EMS HEAT NECK

・MYTREX MEDI NECK

・MYTREX RESET NECK

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/