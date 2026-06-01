COMPUTEX2026「Claw 8 EX AI+ Handheld」(インテル(R)Arc G3 Extreme搭載)「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」発表

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIはCOMPUTEX 2026において、インテル(R) Arc(TM) G3 Extremeプロセッサーを搭載したポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+」を発表しました。さらに、MSI創立40周年を記念し、デザイン革新とクラフトマンシップへの継続的な取り組みを反映した限定版ノートPCシリーズを発表しました。

これらの新製品を通じてMSIは、業界最先端のプロセッサー技術をいち早く市場に投入し、AI PCポートフォリオをさらに拡充。スタイリッシュなデザインと高性能を高次元で融合し、ポータブルゲーミング、コンテンツ制作、日常的な作業まで幅広いニーズに応えるラインアップとなっています。

インテル初のポータブルゲーミングPC最適化されたCPUを搭載した「Claw 8 EX AI+」は、高効率とともに次世代AAAタイトルに対応する卓越したゲーム性能を実現。一方、「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」およびMSIの最新ノートPCラインアップは、同社40年にわたるクラフトマンシップと革新の歴史を象徴しています。

【COMPUTEX 2026 発表概要一覧】

●Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

MSI創立40周年を記念し、特別デザインを施した限定モデルのデスクトップリプレイス型ゲーミングノートPC。

インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusおよびNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPUを搭載。

●Claw 8 EX AI+

インテル(R) Arc(TM) G3 Extreme プロセッサーを搭載した、世界初のポータブルゲーミングPC。

次世代AAAゲームに対応する高性能をポータブル環境で実現。

●Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition

MSI Artisan Collectionに属するプレミアムAIノートPC。

芸術的インスピレーションと最新技術、携帯性を融合したモデル。

●新ラインアップ

待望のKatanaシリーズ、Ventureシリーズが復活。さらに地域限定モデルとしてCrosshair 16 HX MLG Editionを展開。ゲーミングから生産性まで、多様なニーズに対応する製品群を拡充。

【Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic：40周年を記念するフラッグシップモデル】

北天を支配する星座「Draco」にインスパイアされた本モデルは、揺るぎない力と威厳を象徴するデザインを採用。精密な金属エッチングにより繊細なテクスチャーを刻み込み、さらに陽極酸化処理によってカラーを金属内部に浸透させることで、高い耐久性と光の変化に応じた奥行きのある輝きを実現しています。

MSI創立40周年を記念して生み出された本モデルは、革新とデザインへの妥協なき追求を象徴する一台です。

コレクターズ仕様として、ゲーミングマウス、マウスパッド、コレクターズコインを含む特別バンドルも用意され、その希少性とプレミアム性をさらに高めています。

パフォーマンス面においては、インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPUを搭載し、デスクトップ級の処理能力を発揮。18インチの4K+（3,840×2,400）、240Hz Mini LEDディスプレイが圧倒的な映像美と滑らかな描画を実現し、ゲームからクリエイティブワークまで卓越した没入体験を提供します。

さらに、メカニカル・Per-Key RGBキーボード、ハプティックRGBタッチパッド、高度なベイパーチャンバー冷却システムを搭載。

性能・設計・エンジニアリングすべてにおいて妥協のない仕上がりで、ゲーマー、クリエイター、プロフェッショナルの要求に応えます。

【MSI Claw 8 EX AI+：進化を遂げた次世代ポータブルゲーミングPC】

Claw 8 EX AI+は、インテル(R) Arc(TM) G3 Extreme プロセッサーを搭載した世界初のポータブルゲーミングPCです。

これは、ポータブルゲーミングPC向けに最適化された初のインテルプラットフォームであり、グラフィックス性能を大幅に向上。優れた電力効率を維持しながら、AAAタイトルを快適にプレイ可能にします。

最新のインテル Xe グラフィックスアーキテクチャと、XeSS 3 + Multi-Frame Generation（MFG）により、高フレームレートと滑らかな描画、優れた応答性を実現しています。

本体には、8インチ・120Hz VRRディスプレイを採用し、多様なゲームタイトルで安定した滑らかな表示を提供。

さらに再設計された筐体は、長時間のプレイでも快適なエルゴノミックグリップを備えています。ホール効果トリガー＆スティック、改良されたバンパー、高応答Dパッドにより、より精密で直感的な操作を実現し、没入感を一層高めます。

また、新たに採用された高性能リニアモーターにより、応答速度の向上と繊細な触覚フィードバックを実現。質感を感じられるようなリアルな振動表現と省電力性の向上により、ゲーム体験をさらに進化させています。

ソフトウェア面では、直感的なXboxモードに対応し、ゲームの起動や再開をスムーズに実行可能。刷新されたクイック設定機能により、Multi-Frame Generationやフレーム制御などを簡単に調整し、最適なパフォーマンス設定へ切り替えられます。

外観は、特徴的なVoid Purpleカラーを採用。大胆かつモダンなデザインにより、プレミアムハンドヘルドデバイスとしての存在感を際立たせています。

【Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition：芸術の感性と、創造のためのテクノロジーを融合】

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Editionは、MSI Artisan Collectionの最新モデルとして登場した、芸術とテクノロジーを融合したプレミアムノートPCです。

フィンセント・ファン・ゴッホの代表作「星月夜」と「ローヌ川の星月夜」にインスパイアされ、躍動的で力強い表現と、静謐で穏やかな夜景という二つの世界観をひとつのデザインに融合。光と影のコントラストを通じて、芸術作品の美しさを現代的なテクノロジーデザインとして再解釈しています。洗練されたクラフトマンシップと日常使いの実用性を兼ね備え、MSIが追求するプレミアムデザインとクリエイター志向の革新を体現。

最新のインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、優れた処理性能と長時間バッテリー駆動を実現。

持ち運びに適したコンパクトなボディで、日常の作業からクリエイティブワークまで幅広く対応する、高性能ポータブルノートPCです。

【新しくなったKatanaシリーズ、Ventureシリーズに加え、Crosshair 16 HX MLG Editionを展開】

新しいKatanaシリーズ、Ventureシリーズに加え、Crosshair 16 HX MLG Editionを投入し、多様化するユーザーニーズに応えるラインアップを展開します。

新たなKatanaシリーズは、デザインを一新し、性能重視のアーキテクチャーを採用。MSIのゲーミングDNAを継承しながら、安定したパワーと没入感あふれる体験を実現し、メインストリーム層に最適な一台へと進化しました。

Ventureシリーズは、最新のインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、日常的なコンピューティングに最適なバランスの取れた性能を提供します。堅牢な冷却システムを採用することで、作業からエンターテインメント、軽めのクリエイティブ用途まで、幅広いシーンで安定かつ効率的なパフォーマンスを実現します。

Crosshair 16 HX MLG Editionは、パール調の仕上げを施したステラホワイトの筐体を採用し、光の変化によってほのかに浮かび上がるフレイムレッドの色合いが、ダイナミックで個性的なビジュアルを生み出します。

MSIオリジナルのマスコットキャラクター「MLG（Dragon Princess）」にインスパイアされたデザインは、ゲーミングカルチャー、テクノロジー、そして若々しい創造性を象徴し、ラインアップの中でも際立つ個性を演出します。

最新のインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサーとNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50シリーズ Laptop GPUを搭載し、16インチの本体でAAAゲーム、コンテンツ制作、マルチタスクまで幅広く対応する高性能を実現。

【MSIのAI PCラインアップを拡充】

これらの新製品により、MSIはAI PCラインアップのさらなる拡大を推進。ゲーミング、クリエイティブ、プロフェッショナル用途において、実用的なパフォーマンス向上を実現するとともに、洗練されたエレガントな筐体デザインを融合しています。

また、パートナー企業の最新テクノロジーと最適化されたシステム設計を統合することで、より高速で効率的、かつ柔軟性に優れたコンピューティング体験の提供を目指しています。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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