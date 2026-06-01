【福島県初】福島県昭和村で地域おこし協力隊DAO（ダオ）開始。地域課題の解決と関係人口創出を目指す

株式会社あるやうむ

福島県昭和村とDAOやNFTなどを活用し地方創生を手掛ける株式会社あるやうむ（本社：札幌市、代表取締役：畠中博晶）は2026年６月から、地域おこし協力隊とデジタルコミュニティ（DAO）を組み合わせて地域を活性化する「地域おこし協力隊DAO」の取り組みを実施します。地域住民とDAO参加者の協働による地域課題の解決と関係人口創出を目指します。

（1）着任者（地域）紹介・業務内容

着任者紹介

クラフト

山口県出身。Webコンテンツ作成・SEOコンサルタント事業にて独立したのち、デジタル技術を用いた地域づくりに挑戦するため福島県昭和村に移住。

これまでの事業で培ったデジタル技術を用いて、昭和村の伝統的な特産品である「からむし」・歴史的な建物などの周知はもちろん、新たな取り組みにより関係人口の増加に挑戦します

地域おこし協力隊 クラフト

【今回の取り組みに対してのコメント】

昭和村地域おこし協力隊 クラフト

福島県昭和村は、名前の通り“昭和の始まり”である昭和2年に誕生した村。

現在も、昭和初期の建物や、人と人とのつながりを大切にする文化、手仕事の温もりが暮らしの中に残っています。

特に、糸づくりから織りまで多くの工程を手作業で行う「からむし織」の文化においては、現代人が忘れかけている“効率化”とは対極の価値が息づいています。

このように昭和村の魅力は、実際に訪れなければ伝わらないものばかり。

だからこそ、私はWeb3やデジタル技術を活用して、“昭和村の魅力を知り、訪れるきっかけ”をつくりたいと考えています。

デジタル技術で情報を発信し、アナログな体験によって昭和村のファンになってもらう。

そんな「デジタル×アナログ」の循環による関係人口の増加に挑戦します。

【昭和村 渡辺文弘 村長 よりコメント】

昭和村は、昭和2年の村制施行以来、からむし織をはじめとする地域の宝を大切に守

り、磨きながら歩んできました。一方で、人口減少や高齢化、地域の担い手不足など

、山村地域ならではの課題にも直面しています。

今回、地域おこし協力隊DAOの仕組みを活用することで、村内外の多様な方々が昭

和村に関心を持ち、関わり、共に地域づくりに参加する新しいきっかけになることを

期待しています。

デジタル技術は、単に便利さを追求するためのものではなく、人と人、人と地域を

つなぎ、昭和村らしい暮らしの営みや文化を未来へ受け継ぐための手段であると考え

ています。

100年後も昭和村が昭和村であり続けるために、村民の皆さまとともに、地域外の

応援者の力もいただきながら、持続可能な村づくりにつながることを期待しています

。

昭和村 渡辺文弘 村長

【昭和村 総務課 企画創生係 小林勇介 様 よりコメント】

昭和村ではこれまでも、からむし織体験生事業やかすみ草新規就農者受入れ、地域

おこし協力隊制度などを通じて、地域外の人材とともに地域づくりを進めてきました

。今回の地域おこし協力隊DAOは、その流れをデジタルの力でさらに広げていく取組

です。

昭和村の魅力は、単に観光資源や特産品にあるのではなく、そこに暮らす人々の営

みや、受け継がれてきた文化、地域に関わる人との関係性そのものにあります。DAO

という仕組みを通じて、村に住んでいる人だけでなく、村外から昭和村を応援したい

人、関わりたい人が、地域課題の解決や新しい価値づくりに参加できる形をつくって

いきたいと考えています。

小さな自治体だからこそ、顔の見える関係性を大切にしながら、デジタルとアナロ

グを組み合わせた関係人口創出に挑戦できます。今回の取組を、昭和村らしい「協創

」の実践として育てていきたいです。

【本取り組みの目的】

（2）DAOおよびプロジェクトについて

- 地域住民とDAO参加者の協働による地域課題の解決- 関係人口創出1. DAOとは？

DAO（Decentralized Autonomous Organization：分散型自律組織）は、インターネットを介して全国各地から参加者が集まるデジタルコミュニティです。参加者は単なるファンではなくプロジェクトの一員として積極的に取り組むことができ、全員が対等な立場で企画立案・意思決定に関われるのが特徴です。

2. DAOの利点

DAOを導入すると、自治体外の人々が地域課題の解決に主体的に関われる仕組みが整います。新鮮な視点と知見が地元住民の想いと化学反応を起こし、イノベーティブな解決策を創出。主体的な活動により地域への理解と愛着を深め、強固な関係人口を生み出します。

3.予算

地域おこし協力隊制度を活用し、「特別交付税範囲内（10/10）」で実施します。『適任者の募集・選定』『着任中サポート』『デジタル技術の提供』の3サービスを一気通貫で提供し、自治体職員の負担を軽減しながらDAO設立を後押しします。

4.導入状況や今後の予定は?

・2025年度：15自治体導入

・2026年度：23自治体導入予定

補正予算対応による夏季・秋季開始、来年度当初予算での開始など、全国の自治体より多数のお問い合わせをいただいています。導入をご検討の自治体・地域関係者はお気軽にお問い合わせください。

（北海道余市町事例：地域資源を活かしたアクティビティイベントを開催し、地域外から参加者を招致）（北海道余市町での取り組み事例：上記画像をウェビナー修了証となるNFTとして発行。思い出・経験を刻む体験を提供。）5.「地域おこし協力隊DAO」サービス詳細

地域おこし協力隊の制度範囲内で『適任者の募集・選定』『着任中サポート』『デジタル技術の提供』の3つのサービスを一気通貫で提供するソリューションで、自治体のDAO設立に必要な支援を提供しています。



１. 適任者の募集・選定

地方創生・地域活性への意欲

コミュニティ運営への関心

Web3（NFT・DAO）やAI等の先端技術への興味

国内唯一の移住DAOマネージャー登録制度を活用し、自治体課題に合致した人材をマッチングします。

２.着任中サポート

・DAO実務に関する日々の相談対応

・隊員活動の情報拡散サポート

弊社運営の『シン地方DAO』で培った知見とSNS・Voicy等での発信力で、隊員活動を強力にバックアップします。

３.デジタル技術の提供

・Discordの最適化・機能追加・運用支援

・NFTの発行・配布・活用支援（URLリンク取得型や思い出を刻むNFT体験など）

6.自治体向けDAO無料セミナーのご案内

DAOを活用した地域課題解決に関する無料オンラインセミナーを随時開催。

・主な質問例

地域おこし協力隊DAOの詳細を知りたい

DAOを地域課題解決にどう活用できるか

所要時間：約1時間（個別調整可）。お気軽にお問い合わせください。

・問い合わせ先

あるやうむ公式サイト お問い合わせ

https://alyawmu.com/contact/

※地域おこし協力隊制度対象外の自治体でも、新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用することで同等の取り組みが可能です。そのため、当社DAO無料オンラインセミナーは全自治体を対象としています。

【セミナー内容】

・会社紹介

・NFT概要

・DAO概要

・DAO事例

・コミュニケーションツールDiscordの説明

・地域おこし協力隊DAOの紹介

・ディスカッション

7.用語解説

Web3.0

ブロックチェーン技術を活用し、よりセキュアで分散化されたインターネットを目指す概念。個人情報管理や取引の透明性が高まり、ユーザー中心のウェブ体験が可能になる。

NFT

「非代替性トークン」の略。デジタルデータに固有の価値を付与し、コミュニティ内で会員証や特典、投票・抽選の対象として活用される。

Discord

チャット・通話が可能な無料アプリ。NFTコミュニティの多くが運営に使用しており、絵文字・画像・動画共有やボイスチャットなど多様な機能を持つ。

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

8.あるやうむについて

株式会社あるやうむは、「NFTによる地方創生」を推進する札幌を拠点とするスタートアップです。全国の自治体向けに、ふるさと納税NFT、観光NFT、地域おこし協力隊DAO、TOKKEN（高付加価値NFT販売プラットフォーム）ソリューションを提供し、地域の魅力を活かした新たな財源創出とシティプロモーションを支援しています。ふるさと納税NFTでは、地域固有の魅力と文化的価値を込めたNFTを返礼品として提供を。観光NFTでは、デジタル技術を活用した革新的な観光体験の創造の取り組みを。地域おこし協力隊DAOソリューションでは、分散型自律組織（DAO）の仕組みを通じて、持続的な地域コミュニティの構築を支援を。TOKKEN（高付加価値NFT販売プラットフォーム）では地域資源を掘り起こし高付加価値した商品開発をして販売を行っています。社名「あるやうむ」は、アラビア語で「今日」を意味する言葉。今日から新たなチャレンジに踏み出そうとする自治体・地域の皆様を、先端技術で支援し、「応援され続ける地域づくり」を実現します。

地域おこし協力隊DAO 導入自治体（2026年5月時点）9.地域おこし協力DAO関連記事

【移住DAO（ダオ）マネージャー募集】

地域で創るデジタルコミュニティの力で関係人口創出と地域課題解決

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000091165.html

【2024年度導入自治体 6自治体】

北海道余市町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000091165.html

富山県舟橋村

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000091165.html

和歌山県白浜町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000091165.html

鳥取県鳥取市

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000091165.html

北海道増毛町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000091165.html

香川県琴平町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000091165.html

【2025年度導入自治体 ９自治体】

和歌山県橋本市

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000091165.html

新潟県関川村

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000091165.html

山梨県山中湖村

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000091165.html

北海道紋別市

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000091165.html

熊本県あさぎり町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000091165.html

北海道むかわ町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000091165.html

広島県神石高原町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000091165.html

北海道京極町

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000218.000091165.html

長野県川上村

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000091165.html

10.株式会社あるやうむ 会社概要

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億6449万円（準備金含む）

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com

・X（旧:Twitter） ：https://x.com/alyawmu

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545

<問い合わせ先>

あるやうむ公式サイト お問い合わせ

https://alyawmu.com/contact/