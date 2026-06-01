チェック・ポイント、フロンティアAIモデルに対抗するAIエージェント「Agentic Exposure Validation」を発表

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

サイバーセキュリティソリューションのパイオニアであり、世界的リーダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（Check Point(R) Software Technologies Ltd.(https://www.checkpoint.com/)、NASDAQ: CHKP、以下チェック・ポイント）は、エクスポージャー管理用Agentic Exposure Validation（AEV）(https://blog.checkpoint.com/exposure-management/the-autonomous-security-platform-built-for-attacker-speed/)の提供を開始しました。このAEVは、AIを悪用する攻撃者に対し、防御側が対等に立ち向かえるよう支援します。

現在、AnthropicのMythosやOpenAIのGPT-5.5といった最も高度な汎用モデルであるフロンティアAIモデルは、悪用可能な脆弱性を大規模かつ自律的に発見する能力を持つに至っています。経営陣やCISOにとっての問題は、もはやパッチ適用が済んでいるかどうかではなく、「今この瞬間に攻撃者が実際に悪用し得る脆弱性は何か、どうすればそれを攻撃者より先に発見できるか」です。AEVは、その問いに答えを出します。

チェック・ポイントのエクスポージャー管理担当ゼネラルマネージャーであるヨハイ・コーエン（Yochai Corem）は、次のように述べています。

「脆弱性をAI駆動により自律的に悪用する時代が、すでに到来しています。フロンティアAIモデルは人手による操作なしに重大な脆弱性を大規模に攻撃しています。一方、セキュリティチームはすでに業務過多の状態にあり、こうした新たな脅威に効果的に対応しきれていません。こうした状況に対する私たちの答えが、Agentic Exposure Validationです。このAIエージェントは、当社独自の脅威インテリジェンスをコンテキストとして活用し、お客様の組織のデジタルサーフェスを外部から検証して、攻撃者の視点に立って推論します。これにより実際に悪用可能な脆弱性を特定するとともに、攻撃者に先んじて的確かつ効果的に行動するための根拠と修復手順を、セキュリティチームに提供します」

Agentic Exposure Validation（AEV）が活用するのは、攻撃者のように推論するAIエージェントです。組織固有の環境全体と、エクスポージャーデータ、資産コンテキスト、リアルタイムのエクスプロイトリサーチ、脅威インテリジェンス、および既存の保護カバレッジを相関分析することで、あるエクスポージャーが実際に悪用可能かどうかを判定します。AEVは、静的な深刻度スコアではなく、安全な実証・検証サイクルに従って処理を進めます。すなわち、関連性の高い資産またはCVEを分析し、得られた知見をチェック・ポイントのリアルタイム脅威インテリジェンスで強化したうえで、その侵害経路が既存のコントロールによってすでに遮断・保護されているかどうかを確認します。そして、業務の妨げとなる手法を使わずに、攻撃者の推論を模倣した標的型の検証を展開します。その結果、エクスポージャーを直接的なエビデンスで実証するか、侵害経路がすでに遮断されていた場合には新たな攻撃経路に移るか、または脅威を完全に排除するといった判断を下します。

AEVは、継続的脅威エクスポージャー管理（CTEM）プログラムにおける重要な検証機能として、お客様の組織が業務の根幹にAIを組み込む中で、エクスポージャーの発見と優先順位付けから、自信を持ち、エビデンスに基づいたエクスポージャーの削減へと移行できるよう支援します。

その効果は早期導入のお客様によってすでに実証されており、AEVは、既知の悪用事例が存在していない数十件の脆弱性に対し、新たなエクスプロイトを生成することに成功しました。

AEVは現在、チェック・ポイントのエクスポージャー管理の一部としてご利用いただけます。詳細または無償のAEVスキャンをご希望のお客様は、こちらのデモリクエストフォーム(https://checkpoint.cyberint.com/aev-scan)からお申し込みください。自社組織外部の攻撃対象領域において、自律型の攻撃者の目線でどのようなリスクが発見できるかをご確認いただけます。

本プレスリリースは、米国時間2026年5月28日に発表されたプレスリリース(https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-software-launches-agentic-exposure-validation-to-counter-frontier-ai-models-now-capable-of-autonomous-exploitation/)（英語）をもとに作成しています。

チェック・ポイントについて

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（www.checkpoint.com）は、世界各国の10万を超える組織を保護するグローバルなサイバーセキュリティのリーダー企業です。チェック・ポイントは、企業の安全なAIトランスフォーメーションの保護をミッションとして掲げています。防止優先のアプローチとオープンエコシステムアーキテクチャを基盤に、組織がリスクを低減し、業務を簡素化して、自信を持ってイノベーションを推進できるよう支援します。チェック・ポイントの統合セキュリティアーキテクチャは、進化する脅威や拡大するAI攻撃対象領域に継続的に適応し、ハイブリッドネットワーク、クラウド環境、デジタルワークスペース、AIシステムを保護します。4つの戦略的柱であるハイブリッドメッシュネットワークセキュリティ、ワークスペースセキュリティ、エクスポージャー管理、AIセキュリティを軸に、チェック・ポイントは複雑なマルチベンダー環境全体にわたり、一貫した保護と可視性を提供します。チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの全額出資日本法人、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社（https://www.checkpoint.com/jp/）は、1997年10月1日設立、東京都港区に拠点を置いています。



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