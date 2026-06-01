出版社社長の文章術をAIに実装！ プロ編集者視点の“記事レビュー機能”を「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」に搭載

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、株式会社ピネアル（本社：東京都港区、代表取締役：徳原 靖也）と共同開発した「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」を、2026年5月にアップデートいたしました。

本アップデートの目玉「記事レビュー機能」は、20年以上も文章編集・校正現場の最前線に立ち続けてきたプロ編集者の極意をAIに実装したもの。当社の代表取締役社長・松井謙介による文章術本『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術(https://amzn.asia/d/09c6W9aO)』（マイナビ出版）の内容に基づき、15の観点から記事チェック・修正提案することで、従来よりも更に読み手の心に響くコンテンツを迅速に提供いたします。



特設サイトURL：https://services.one-publishing.co.jp/

■「記事レビュー機能」詳細

プロ編集者の“赤入れ”メソッドがプリセットされたAIによる、これまでにないサポート機能です。当社代表取締役社長・松井謙介の著書『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』から抽出した下記のレビュー観点に基づき、AIが記事全体をスキャン。“文章のプロ視点”で、従来よりも高度かつ具体的な「推敲（すいこう）」ポイントを細やかに提示します。

【15のレビュー観点】

1. 読者の共感を起点とする構成

2. 一文は短く、能動態で書け

3. 冗長表現を排除せよ

4. 語尾を統一し、多様性を持たせよ

5. 主語と述語の呼応を守れ

6. 接続詞を適切に活用せよ

7. 修飾語の順序と配置を整えよ

8. 並列表現を統一せよ

9. 漢字と平仮名のバランスを保て

10. カタカナ語と話し言葉の調整

11. 副詞の呼応を守れ

12. 文章構成はマクロからミクロへ

13. 校正の三つの目を持て

14. リスクのある表現を回避せよ

15. 読点の打ち方を守れ



AIが提案した修正テキストは、「適用」または「スキップ」を1件ずつ手動で選択可能。プロ編集者が隣で迅速に、かつ根拠をもって赤入れしてくれるような体験と共に、より「編集力とAIとを掛け合わせた高品質のコンテンツ」をお届けします。

記事レビュー結果のイメージ

【プロフィール：松井 謙介】

株式会社ワン・パブリッシング代表取締役社長。雑誌『GetNavi』編集部や絵本編集部での現場編集を経て、2010年GetNavi編集長に就任。最大部数記録、電子書籍ユーザー数月刊誌ナンバーワンなどを達成。現在はメディア運営のマネジメントをしながら、コンテンツの多角的な活用を実践中。自社のメディアのみならず、企業のメディア運営や広告のコピーライティングなども手掛ける。現在雑誌『Web Designing』（マイナビ出版）にて、「なんだ文章簡単じゃないか！ 文章力を上げる鉄板ルール」を連載中。

【コメント】

「文章で大切なのは、『何を書くか』と『どう書くか』。前者には人間の想いは必須ですが、後者はAIでも十分にカバーできる領域です。

ただ、AIはたまに自身の力を過信するのか、すごく長かったり、すごく専門的だったりする文を書きがちです。もちろんプロンプトで抑制できる領域ですが、『編集者が添削してくれる』機能があればもっと楽になるのに、と感じていました。この記事レビュー機能がまさにそれ。UPRESSには、私が20年超の時間をかけて身に着けた、「赤入れ」メソッドがすでにプリセットされています。『文章が良くなる』その高揚感を、リアルタイムで体感ください」

【プロフィール：藤田 拳】

株式会社ピネアル CTO。AGCで機械学習による次世代デバイス研究を経て、ピネアルに参画。CTOとして生成AI事業を立ち上げ、製造業・製薬・人材など幅広い業界でAIシステム構築と現場定着を主導。「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」ではUPRESS開発責任者として、アルゴリズム設計からWebアプリ実装までを牽引。SEO・AIO観点での構造設計を強みとする一方、編集者視点のレビュー設計は積年の課題であり、本機能において松井社長との共創でその空白を埋めた。著書に『マーケティング領域で実践されている生成系AIの技術』。

【コメント】

「生成AIで執筆は簡単になりましたが、レビューは難しいままです。書ける量が増えるほど、編集者の目は追いつかなくなる。

本機能は、トッププロ編集者の『視点そのもの』を15観点としてAIに移植する試みです。AIに書かせる時代だからこそ、AIで読むことに価値がある。ぜひ体感してください」

■その他のアップデート項目

コンテンツの独自性をさらに高めるための2つのアップデートも、同時に提供開始します。

1. AI画像生成のモデル / スタイル選択

アイキャッチや挿入画像の生成時、複数のAIモデルや描画スタイルが選択可能になりました。掲載先のトーン・マナーに合わせた実写風・イラスト調などの出し分けが可能になり、視覚的な訴求力と統一感を高めます。

2. インタビュー記事生成プロセスのステップ化

インタビュー音源などから記事を生成するプロセスを細分化。生成の途中で「記事形式（対談・一人語り・コラム等）」を選択するステップを設けることで、より意図に沿った構成案づくりと本文生成を叶えます。

■なぜ、今「編集者の知見とAIの掛け合わせ」が必要か

昨今、GoogleのAI Overviewの登場により、検索結果がその場で完結する「ゼロクリック検索」が急速に増えています。こうした状況でAIに取り上げられるためには、独自の一次情報を持たせ、明確に構造化したコンテンツを発信することが重要です。すなわち「取材が必須」であり、同時にそれは「AIまかせ」では絶対に到達できない点であるともいえるのです。

つまりこれからの時代は、正しい情報を継続的に発信できない企業はオンライン上で発見されにくくなっていきます。しかし「AIに選ばれる記事とは何か」を考え、スピード感をもって作り続けるのは至難の業。オウンドメディアを自社でやろうにも、リソースや外注予算がない……。それならばとAIにコンテンツを制作させると、面白くなかったり、誤った情報を書いてしまったり。こうしたハードルの高さに悩んでいる方は少なくないのではないでしょうか。

「AIオウンドメディアサービス by UPRESS」は、こうした課題の解決を強力にサポート。ワン・パブリッシングが数十年に及ぶ雑誌運営で培った編集ノウハウをしっかりと活用し、「メディア編集者× AI」の仕組みで、企業の情報発信を継続・効率化します。長年培ってきた「編集の力」を最新テクノロジーと融合させ、企業の資産となる高品質のコンテンツを継続的に生み出すサービスとして、これからも進化を続けてまいります。

■無料トライアル・料金プラン

本サービスは、スピード感と品質を両立させた3つのプランを提供しています。導入前には、最大3本まで本サービス（人×AI）の品質を実感いただける無料トライアルも実施中です。

(1) エントリー／45万円（税別／月額）

・記事3本制作（UPRESSで編集者が監修・作成した記事、以下同）、月次レポート、SEO・AIO対策

(2) スタンダード／65万円（税別／月額）

・記事5本制作、月次レポート、SEO・AIO対策

(3) プレミアム／100万円（税別／月額）

・記事10本制作、月次レポート、SEO・AIO対策

■会社概要

【株式会社ワン・パブリッシング】

代表者 ：代表取締役社長 松井謙介

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立 ：2020年7月

事業内容：雑誌及び書籍の出版・販売、Webページ・映像・デザイン・プロモーション・イベント

などマルチメディアコンテンツの企画・制作、その他健康器具の輸入販売など各種事業

URL ：https://one-publishing.co.jp/

【株式会社ピネアル】

代表者 ：代表取締役 徳原 靖也

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山1丁目12-3 LIFORK MINAMIAOYAMA S108

設立 ：2019年6月

事業内容：マーケティングコンサルティング事業

生成AI事業

クリエイティブ事業

URL ：https://pineal.co.jp/