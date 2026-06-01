PCIソリューションズ「AWS Summit Japan 2026」出展のお知らせ

PCIソリューションズ株式会社

この度、PCIソリューションズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：沼田 昌昭、以下当社)は2026年6月25日（木）から26日（金）に幕張メッセで開催される「AWS Summit 2026」にブロンズスポンサーとして協賛・出展いたします。

AWS Summit Japanは、AWSが主催する日本最大級のクラウドカンファレンスで、3万人以上のデベロッパー、ITプロフェッショナル、ビジネスリーダー等が参加するイベントです。

260を超えるセッションや約150社のスポンサー展示等を通じて、AWS活用の最新トレンド、技術動向、導入事例を幅広く知ることができます。

当社ブースでは、クラウド型コンタクトセンター「Amazon Connect 」と生成AI（LLM）を統合し、電話応対の自動化を実現する「Voice AI Agent 導入支援サービス for Amazon Connect 」の20種類以上の業務シナリオデモをご体験いただけます。

本サービスにより、従来型の音声ガイダンス（IVR）では困難だった「自然な対話による問題解決」が可能となり、24時間365日の応対体制構築とコスト最適化を同時に実現します。

生成AIがどのように電話を理解し、応対するのか、最新の技術をぜひ現地でご体感ください。

来場者登録

Voice AI Agent 導入支援サービス for Amazon Connect

AWS Summit Japan 2026 開催概要

無料来場者登録 :https://registration.awsevents.com/flow/awsevents/summitjap26/genreg/loginご登録の際、登録コード「SPC6488484」の入力をお願い致します。詳細は下記よりご確認ください。詳細を見る :https://www.pci-sol.com/business/service/product/amazonconnect/voice-ai-agent/

【開催日時】 2026 年 6 月 25 日（木）～ 26 日（金）10:00 - 18:30 ※26日は19時まで

【会場】 幕張メッセ（国際展示場 展示ホール4～8）& ライブ配信

【参加費】 無料（事前申し込み制）

【主催】 アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

【公式サイト】イベント詳細(https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/)

【当社招待コード】SPC6488484

【当社ブースID】 P137

PCIソリューションズ株式会社 会社概要

設立： 2012 年 9 月

資本金： 3億6,000万円

事業内容：大規模業務システムから電子機器の組込み開発まで幅広いニーズに応える、AWSアドバンストティアサービスパートナー。

Amazon Connectを中心に、コンタクトセンターシステム開発やサーバーレスシステム開発といったクラウドネイティブなソリューション展開を得意としています。

https://www.pci-sol.com/

本件に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム :https://www.pci-sol.com/contact/form01/?type=it-services