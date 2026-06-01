外観検査AIのMENOU、シリーズBラウンドで約5.2億円の資金調達を実施

株式会社MENOU

外観検査AIを提供する株式会社MENOU（メノウ）は、この度、ニッセイ・キャピタル株式会社をリード投資家として、株式会社マーキュリアインベストメント、日本ベンチャーキャピタル株式会社の３社を引受先とする第三者割当増資により、シリーズBラウンドによる約5.2億円の資金調達を実施しました。本調達により、MENOUの累計エクイティ調達額は約8.9億円になりました。また、金融機関からの融資等を含む累計資金調達額は約10.6億円となります。

MENOUは、ノーコードで現場の検査ノウハウを反映できる外観検査AIにより、日本のものづくり業界における目視検査の自動化と品質向上を推進してきました。今後も、現場に寄り添い、より汎用性が高く、使い続けられる検査システムの開発と提供を推進してまいります。

■背景・目的

製造業では、労働人口減少や品質要求の高度化を背景に、目視検査の自動化ニーズが高まっています。MENOUは、2019年の創業以来「検査AI MENOU」を主軸に、ものづくりの検査課題に向き合いソリューションを展開してまいりました。現在は、ソフトウェアだけにとどまらず、カメラや照明などの撮像構成、お客様の検査自動化を叶えるワーク搬送や排出機構、さらにはロボットアームなど幅広く検査に付随する課題にワンストップでお応えしています。

さらにお客様からいただいたフィードバックをもとに、ソフトウェアの改善に継続的に取り組み、多くの新機能追加や新技術を開発してまいりました。

今後も進化する検査課題へ対応し、高精度な外観検査をお客様自身で簡単に運用できるシステムをより身近にしていきます。

この度の資金調達によって、システム・サービスのさらなる向上と体制強化、東京・大阪オフィス拡大にともなう移転やお客様にもっと身近にMENOUを体感いただけるショールームの開設などを進めてまいります。

■株式会社MENOUについて

株式会社MENOUは、『検査に付加価値を』をミッションに掲げ、外観検査AIを提供する日本の企業です。

製造業をはじめとするさまざまな業界において、人の目に依存してきた検査・検品・点検業務の高度化を支援しています。

MENOUが提供する「検査AI MENOU」は、プログラミング不要のノーコードで、現場担当者が自らの検査ノウハウを反映できる外観検査AIです。現在は、自動車部品、医療機器、食品、日用品などの分野で200社以上に導入されています。

代表取締役CEO 西本 励照コメント

「MENOUは創業以来、検査現場が本当に使い続けられる検査システムこそ、日本の高品質なものづくりを支えるものだと考え、現場に寄り添ったサービス提供を続けています。製造業では、人手不足や品質要求の高度化を背景に、検査の重要性が年々高まっています。

私たちは今回の資金調達を通じて、ソフトウェア開発だけでなく、サービス体制やお客様との接点もさらに強化し、「現場で本当に使い続けられる検査AI」をより多くの製造現場へ届けてまいります。」

＜引受先各社のコメント＞

ニッセイ・キャピタル株式会社 チーフキャピタリスト 笠井 智之 氏

「MENOUは、外観検査作業をノーコードで容易に自動化を可能にするAIプロダクトを提供しています。2021年末に初回投資をさせていただいてから、順調に導入企業数/ライセンス数を伸長させており、毎期大幅な増収を果たしております。今後も業容拡大を図るとともに、外観検査作業プロセスに付加価値をつける機能拡張を予定しており、更なる飛躍が期待できることから、今回も投資させていただくこととなりました。MENOUが目指す世界の実現のため、今後も継続的にご支援させていただければと考えています。」



株式会社マーキュリアインベストメント ベンチャー投資戦略 投資責任者 藤田 紘平 氏

「この度、マーキュリア・サプライチェーンファンド（MSCF）よりMENOUへ出資参画いたしました。製造業における品質保証の要である検査領域の課題に、高い志と真摯な姿勢で向き合うMENOUの経営陣・社員の皆様とご一緒できることを、大変嬉しく思います。MENOUの提供するソリューションは製造業にとどまらず、サプライチェーンを構成する多くの企業の業務効率化にも広く貢献し得ると確信し、今回の出資を決定いたしました。今後はMSCFのLP投資家の皆様とも連携しながら、持続可能な産業の未来を築くパートナーとして、全力で伴走してまいります。」

日本ベンチャーキャピタル株式会社 ベンチャーキャピタリスト 安西 浩昭 氏

「この度は、MENOU社ならびに多くの投資家の方々とご一緒することができ大変嬉しく思います。労働人口の減少が進む製造業の現場では、依然として目視に頼る外観検査が多く残されており、品質保証や検査員の育成において大きな課題を抱えている状況にあります。MENOU社は深い知見と技術により、誰もが検査AIを内製化できるプラットフォームを提供し、外観検査のDX化を推進しており、今後の製造業における品質保証の標準プラットフォームになることを期待しています。また、西本代表取締役をはじめとした誠実な経営陣と、大きな目標に向かってともに前進していくことを楽しみにしております。」

■採用情報

MENOUでは、日本が誇るものづくりを支える検査領域の課題解決に挑戦しています。事業拡大に伴い、現場の検査を進化させるこの取り組みにともに向き合う仲間を募集しています。

https://menou.co.jp/recruit

＜株式会社MENOU＞

会社名 株式会社MENOU

東京オフィス 東京都中央区新川2-12-15 6F

名古屋オフィス 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

大阪オフィス 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-36 503号

代表者 代表取締役CEO 西本励照

設立 2019年6月

HP https://menou.co.jp