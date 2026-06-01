Confluent、スケーラブルなリアルタイムAIの構築と保護をさらに容易に

Confluent Japan合同会社

データストリーミングのパイオニアであるConfluent, Inc.(https://www.confluent.io/)は、Confluent Intelligence(https://www.confluent.io/product/confluent-intelligence/)およびConfluent Cloud(https://www.confluent.io/confluent-cloud/)における新機能を発表しました。これにより、リアルタイムAI（人工知能）アプリケーションの構築および保護のプロセスが合理化されます。

これらのアップデートは、企業がAIワークロードを現実の本番環境へ移行するのを阻む、セキュリティと複雑さの障壁を取り除きます。

- Confluentは、開発者が日常的に使用しているツールでAIのライフサイクルを統合します。Apache Flink(R)のパイプラインとdbtを統合し、フルマネージドのModel Context Protocol（MCP）サーバーや、AIによるストリーミング操作の管理を可能にするAgent Skillsを導入します。- 自動化された個人識別情報（PII）の秘匿化（リダクション）と、Azure Private Linkを介した外部モデルへのプライベート接続により、Confluentはエンタープライズクラスのガバナンスをデータストリームに直接組み込みます。

ConfluentのAI部門責任者であるSean Falconer（ショーン・ファルコナー）は次のように述べています。「ほとんどのAIプロジェクトは、単一の顧客に届く前に失敗しています。データ層が機能しなくなるためです。チームにはモデルも、実行に向けた明確なミッションもありますが、セキュリティリスクと分断されたデータがリリースを妨げています。私たちは、ストリーミング層をセキュアで本番環境に対応したAIの基盤にすることで、この課題解決に取り組んでいます」

マッキンゼー(https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-technology/our-insights/building-the-foundations-for-agentic-ai-at-scale)のレポートによると、「10社中8社が、エージェントAIの拡張における障壁としてデータの制限を挙げている」とされており、この問題は広範囲に及んでいます。根本的な原因は、情報漏洩リスクを懸念するセキュリティチームがAIパイプラインへのデータ流入をブロックしてしまうことや、開発者がAIの依存するデータストリームの検査・管理のためにツールを切り替え、何時間も費やしてしまうことにあります。その結果、本来であれば迅速なイテレーション（反復）サイクルであるべきプロセスが、遅く手作業の多いプロセスとなり、ボトルネックと化しています。

安全でスケーラブルなAIのためのエンジン

Confluent CloudとConfluent Intelligenceは、本番環境に対応するAIのデータストリーミング基盤を形成します。履歴データとリアルタイムデータを継続的に処理し、信頼できるコンテキストとしてAIアプリケーションに提供します。今回の新機能は、高い要件を求められる業界に必要なセキュリティ制御と開発者向けツールを追加するものです。

- 自然言語によるオペレーション: 開発者はConfluent MCP(https://docs.confluent.io/cloud/current/ai/ai-tools/managed-mcp-server.html)をコントロールプレーンとして使用し、AIが自然言語でストリーミング操作を構築、管理、デバッグできるようにします。Agent Skills(https://docs.confluent.io/cloud/current/ai/ai-tools/agent-skills.html)は第2のレイヤーとして、ベストプラクティスとワークフローを体系化し、こうした操作が組織の標準に沿って一貫して実行されるようにします。これにより開発者は、AIを活用したツールを用いてリアルタイムアプリケーションを継続的に作成・改善でき、ストリーミングをモダンなエージェント駆動型の開発ワークフローに取り込むことができます。（Confluent Cloudで一般提供開始）- データプライバシーの自動化: PIIの検出と秘匿化のための新しい組み込みの機械学習（ML）機能(http://confluent.io/product/ai-ml-functions/)により、カスタムコードや外部サービスを使用したり、先にデータをデータウェアハウスへ移動させたりすることなく、機密情報をFlink SQL上で直接保護します。これにより、金融サービス、ヘルスケア、保険といった規制の厳しい業界において、より多くのAIユースケースが実現可能になります。（Confluent Intelligenceにてアーリーアクセスで提供）- セキュアな接続性: Azure Private Link(https://docs.confluent.io/cloud/current/flink/operate-and-deploy/private-networking.html)のサポートにより、外部モデルの呼び出しや外部テーブルへのクエリに安全なプライベートパスを確保し、AIワークロードがパブリックインターネットに出るのを防ぎます。これにより、FlinkジョブはMicrosoftのプライベートバックボーンを経由して、Azure OpenAI、Azure SQL、Cosmos DBといったAzureホスト型サービスに安全に接続できるようになります。（Confluent Cloudにて一般提供開始）- 統合されたエンジニアリングワークフロー: 無料のオープンソースdbtアダプター(https://docs.confluent.io/cloud/current/flink/operate-and-deploy/deploy-flink-dbt.html)により、Confluent Cloud上のFlink SQLを、データエンジニアがデータパイプラインの構築・管理に使用する業界標準フレームワークであるdbtに取り込むことができます。チームは、現在利用しているdbtコマンドとプロジェクト構造をそのまま使用し、ストリーミングパイプラインを即座に定義、テスト、展開できます。これにより、Flink導入のハードルが下がり、既存のデータワークフローをリアルタイムのユースケースへ拡張しやすくなります。（Confluent Cloudにて一般提供開始）- 追加モデルおよびベクトルデータベースサポートによる柔軟性: Confluentは、堅牢な異常検知を実現するTimesFMモデルに加え、AnthropicおよびFireworks AIのモデルをサポートします。開発者はこれらをFlinkのストリーム処理ワークフローで直接使用し、高度なリアルタイムAIアプリケーションを構築できます。さらに、Amazon DynamoDBでのベクトル検索のサポートにより、最新のAIスタックのエコシステムを拡張します。

＊当資料は、2026年5月19日に発表されたニュースリリースの抄訳です。

URL: https://www.confluent.io/ja-jp/press-release/build-and-secure-real-time-ai/

今回の発表の詳細については、Confluent Intelligence(https://www.confluent.io/product/confluent-intelligence/)およびConfluent Cloud(https://www.confluent.io/confluent-cloud/)に関するConfluentのブログをご覧ください。ハイライトには、AIアプリケーション向けに最新かつガバナンスされたコンテキストを継続的に提供するReal-Time Context Engineの一般提供開始と、データ統合をさらに簡素化するConfluent Cloudの新しいフルマネージドコネクターが含まれます。

Confluentについて

IBMグループカンパニーであるConfluentは、動き続けるデータ（Data in Motion）という全く新しいカテゴリーのデータインフラストラクチャを開拓しているデータストリーミングプラットフォームです。Confluentのクラウドネイティブ製品は、動き続けるデータのための基盤となるプラットフォームであり、複数のソースからのリアルタイムデータが組織内を絶えずストリーミングできるようにする、インテリジェントな結合組織となるよう設計されています。Confluentを利用することで、組織はリッチでデジタルなフロントエンドの顧客体験を提供し、洗練されたリアルタイムのソフトウェア主導型バックエンドオペレーションへ移行するという新たなビジネス要件を満たすことができます。詳細については、www.confluent.io(http://www.confluent.io/)をご覧ください。

当社のロードマップは将来変更される可能性があるため、ここで言及されている機能は変更されるか、予定通りに提供されないか、あるいは全く提供されない可能性があります。この情報は、いかなる機能の提供を約束するものではありません。お客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入を決定してください。

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