CREAVEが運営するクリエイティブプラットフォーム「Snapmart」が10周年を記念し、特別イベントを開催！

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）が運営する、スマホで気軽に写真が販売できるクリエイティブプラットフォーム「Snapmart（スナップマート）」が2026年6月で10周年を迎えることを記念し、協賛企業とともにクリエイター向け10周年記念イベントを開催します。

Snapmartでは写真の販売以外に、企業様の商品を「実際のユーザー目線」で撮影しSNSで発信するアンバサダープランも提供しており、これまで220社の企業にご利用いただきました。アンバサダー活動をきっかけに、クリエイターとして活躍の場を広げた会員様が数多くいます。

今後、より多くのクリエイターの活躍の機会を創出すべく、企業協賛10周年記念アンバサダーを企画しました。協賛いただく企業様と10周年記念アンバサダーを開催し、経験の少ないクリエイターに向けた挑戦枠を設け、さらに、通常よりも賞金の規模をアップし、クリエイターへ感謝を還元します。

※10周年記念アンバサダーの詳細については、順次公開予定です。

CREAVEが運営する「Snapmart」とは

■Snapmart（スナップマート）とは

CREAVEが運営する、生活者目線での撮影・SNS発信が得意な35万人のクリエイターが集うプラットフォームです。「可能性に光を当てる。毎日にきっかけを創っていく。」というサービスミッションの元、スキルアップやクリエイター同士の交流、自己実現などのクリエイターが活躍できる機会の創出を目指しています。

アンバサダープランとは

■「Snapmart」でクリエイターが出来ること- 商品を無料で提供してもらい、商品撮影・SNS発信する 『アンバサダー』- お題にそった写真/動画を応募する 『コンテスト』- スマホで気軽に売れる 『写真販売』- クリエイティブの学び場 『オンラインイベント』■ CREAVE アンバサダーとは？

CREAVE アンバサダーとは、SNSライクな写真・動画撮影と、消費者目線でのリアルな投稿が得意なSNSクリエイターです。SNSで友人や知人など距離感の近い繋がりを持ち、普段からコミュニケーションをとっているため、共感を呼びやすく、エンゲージメント率が高いのが特徴です。また、興味のある案件に自ら応募すること、コンテスト形式を採用していることにより、商品やサービスへの興味関心が高く、受賞を目指して取り組む熱量の高いクリエイターが集まる仕組みとなっています。

■ アンバサダープランとは？

アンバサダープランとは、商品やサービスの撮影・発信を行うアンバサダーを募集し、企業独自の口コミ（SNS投稿）と撮影素材の大量収集を同時に実現するプランです。熱量が高く、リアルな視点での口コミは、SNS上でユーザーの共感を呼ぶことに繋がりファン層の拡大と育成に貢献します。納品した写真や動画、口コミ（SNS投稿）は、媒体不問で無期限に二次利用可能。SNS投稿や広告、Webサイトにご利用いただけます。

※アンバサダープラン詳細につきましては、以下弊社サイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/ambassador/

アンバサダープランの詳細を見る :https://creave.co.jp/service/ambassador/

▼ アンバサダープランご利用の流れ

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2024年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/281_1_aa080070fd29a7ab4473850af223f467.jpg?v=202606010352 ]

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/