「IFRS検定」が「IFRS Certificate試験」へ名称変更

パスメイクホールディングス株式会社

国際資格講座などを展開するパスメイクグループの株式会社アビタス（本社：東京都渋谷区、代表宇坂純、以下アビタス）は、ICAEW※より日本市場での試験運営を委託されている「IFRS（国際会計基準）検定」が、2026年6月1日（月）より新たに「IFRS Certificate試験」へ名称変更されることをお知らせいたします。

また、本試験の名称変更に伴い、アビタスが提供している対策プログラムにつきましても、同日より「IFRS Certificate試験対策講座」へと名称を変更いたします。

アビタスは2008年の開講以来、18年以上にわたり日本国内で多くの合格者を輩出してきたIFRS教育の先駆者として、今後もビジネスパーソンの国際会計スキル習得を継続的に支援してまいります。

■ 試験および講座の名称変更について（6月1日より）

・新試験名：IFRS Certificate試験 （旧：IFRS検定）

・新講座名：IFRS Certificate試験対策講座

■「IFRS Certificate試験」とは（https://www.ifrs-kentei.com/）

「IFRS Certificate試験」（旧名称：IFRS検定）は、ICAEW（The Institute of Chartered Accounting in England and Wales:イングランド・ウェールズ勅許会計士協会）が国際会計基準（IFRS）の広範な知識と理解力を測ることを目的として運営している試験です。

本試験は広義の資格の一形態であり、いわゆる民間資格の1つです。経理・財務・監査・経営企画などの実務者が、国際会計基準の理解度を証明するための評価制度として機能しており、特に、中堅層の専門性強化、海外子会社との連結・開示対応、英文財務情報の読解など、実務に直結するスキルを客観的に証明できるものとして注目が高まっています。

■ IFRS普及の拡大と、専門人材ニーズの高まり

IFRSは国際会計基準審議会（IASB）が策定する世界的な会計基準で、140カ国以上が採用しています。日本でも海外投資家との対話力向上や連結開示の高度化を背景に、IFRS採用企業が増加。2027年適用の新リース会計基準がIFRS第16号と同内容となるなど、国際基準との整合性も強まっています。

こうした環境変化により、経理・財務・監査領域では“国際会計を理解した即戦力人材”の需要が急速に拡大しています。

■ アビタスによる教育・普及

アビタスは2008年以来、18年以上にわたりIFRS教育を提供しています。日本語で体系的に学べるオリジナル教材や、日英併記テキスト、豊富な設例を用いた講義により、IFRS Certificate試験の最短合格と実務活用を両立できる教育プログラムを展開しています。

IFRS Certificate試験対策講座：https://www.abitus.co.jp/ifrs/

■国際資格の専門校アビタス（公式サイト https://www.abitus.co.jp/）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、国際会計基準（IFRS）や米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」を全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

※ICAEW：イングランド・ウェールズ勅許会計士協会（The Institute of Chartered Accounting in England and Wales）は、1880年に設立されたロンドンに本拠地を置く、英国およびアイルランドで最大規模の公認会計士協会です。全世界で約17万人の会員を擁し、国際ネットワーク「Chartered Accountants Worldwide」の創設メンバーとして持続可能な経済とより良い未来の構築を目指しています。また、独自の資格制度として、IFRSの広範な知識と理解力を測ることを目的とした「IFRS Certificate試験」を運営しています。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/

TEL：03-3299-3900