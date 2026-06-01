レベル3.5だけではない「補助者なし目視外飛行」― 行政書士が制度・申請実務を解説【Japan Drone 2026 6月4日】

Paix Avi株式会社

レベル3.5制度の開始等を背景に、ドローンの「補助者なし目視外飛行」への関心が高まっています。一方で、「制度上は可能と聞くが、実際に何を満たせばよいのか分からない」「立入管理措置や申請方法が整理できない」と悩む事業者も少なくありません。

こうした課題を踏まえ、Paix Avi株式会社（東京都千代田区、代表取締役／行政書士 本間貴大）は、6月4日にJapan Drone 2026において、補助者なし目視外飛行をテーマとした講演を行います。

今回の講演では、ドローン法務・許可支援を専門とし、多数の事業者支援に携わる行政書士としての立場から、補助者なし目視外飛行に関する制度整理や、法令上求められる対応事項について解説します。

Japan Drone 2026 HP(https://ssl.japan-drone.com/index.html)

■講演内容（予定）

・目視外飛行を行う上での安全体制の考え方

・補助者を配置しない立入管理措置ごとの申請手続き

・レベル3.5申請フロー 等

制度上「可能」とされていても、実際に運用するためには、航空法をはじめとする関係法令への理解や、必要な立入管理体制・手続き等の整理が求められます。

本講演では、制度・法令面から見た実務上の留意点を整理しながら、事業者が押さえるべきポイントを解説します。

また、Japan Drone 2026の会期中（3日間）は、Paix Avi株式会社／FwriteDown行政書士事務所としてブース出展も予定しています。ブースでは、補助者なし目視外飛行に関する個別相談を実施し、「どのような法令対応が必要か」「どのような申請・管理体制が求められるか」といった実務相談に対応いたします。

なお、本ブースでは、法令・申請面に関する支援に加え、実際の運航面を支援する株式会社スカイピークが共同出展いたします。株式会社スカイピークは、レベル3／3.5をはじめとした「遠隔運航者に特化した研修サービス」を展示予定です。当日ご相談いただいた方限定で、「補助者なし目視外飛行」に関する申請研修の特典もご用意しています。

ブース番号：AT-8（会場マップ(https://ssl.japan-drone.com/common/files/floor_map.pdf)）

あわせて、運用管理・法令対応を支援するクラウドサービス「FwriteDown」についてもご紹介予定です。機体情報、操縦者情報、飛行許可、飛行計画、飛行日誌、各種期限管理等を一元管理することで、法令遵守と業務効率化をシステムで支援しています。社内運用管理に関する相談も実施予定です。

https://service-fwritedown.com/

【講演概要】

■タイトル

『補助者なし目視外飛行』の手続き・活用を徹底解説 ～レベル3.5だけが「補助者なし目視外飛行」ではない～

■日時

6月4日（木）12:15～12:45

■会場

幕張メッセ（Japan Drone 2026内）コンファレンスルーム1 EP-2

【ブース情報】

■ブース番号

AT-8

■出展名

Paix Avi／FwriteDown

FwriteDownサービスページ(https://service-fwritedown.com/)

FwriteDown行政書士事務所HP(https://www.fwritedown-gyouseishoshi.com/)

■共同出展者

株式会社スカイピーク(https://japandronelicense.com/)

※事前申込枠は終了しておりますが、当日空席がある場合はご参加いただけます。

ご関心のある方は、ぜひ講演会場へお立ち寄りください。

【講演詳細(https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/16079?_gl=1%2a1p2z1zd%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3Nzk4NTM4OTMuQ2p3S0NBandpZFhRQmhBWkVpd0E0ZWd3Nkk4TE9heE9VY2FGY0xKd21jcmdodUdnbVpJVXZqQ3hxWm16eVloTXpyV2NUdkdlMVZ2MXFob0NpcmtRQXZEX0J3RQ..%2a_gcl_au%2aMTU5MDkyNzUzLjE3Nzk1OTk1NjQ.&_fsi=hd02YWTO)】