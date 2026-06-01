AIファイナンスのQuants、AI与信審査を活用した家賃保証引受実績が8,000戸突破

Quants株式会社

AI与信審査技術の開発と提供及び同技術を用いたFintechサービスの提供を行うQuants株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：東小薗光輝、以下Quants）は、AIを活用した独自の与信審査モデルを用いた家賃保証サービスにおいて高い審査精度の維持を実現することにより、不動産管理会社・家賃保証会社及び信販会社からの引受実績が拡大しており2026年4月末時点での家賃保証引受実績が8,000戸を突破したことをお知らせします。

■QuantsはAI定性与信審査技術を活用

当社のAI定性与信審査による家賃保証サービスにおいて、直近、業界大手の複数社からAI与信審査導入要望や問い合わせが急増しています。過去の遅延データや反社チェック等を活用した独自AIモデルにより、審査通過率約92.5％の高水準を維持。この高い審査通過率によって引受件数が増加する一方で、デフォルト率は極めて低い水準で推移。さらに、賃料未回収リスクに備え、Quantsは保険会社へ保証機関型信用保険に加入することで事業の急拡大と徹底したリスクコントロールの両立を実現しています。

Quantsは「本来融通されるべき人のために」というミッションのもと、適切な人に資金が融通される社会の実現に向け、今後も多くの保証会社・不動産管理会社様の審査DXを支援してまいります。

【Quants株式会社】

Quants株式会社は、株式会社エイチ・アイ・エス出身者で澤田経営道場2期生の東小薗光輝が創業し、代表取締役社長を務めています。事業内容は、AI定性与信審査をベースに与信審査サービス、信用保証業、家賃保証業、決済代行業、債権流動化事業、銀行代理業です。2017年11月に設立され、法人版後払い（保証付）サービス「Fimple決済」や売掛金を保証する「Fimple保証」を展開しています。2022年1月にリリースしたAI定性与信審査SaaS「二十一式人工知能付自動与信審査回路」が事業再構築補助金の対象として経済産業省・中小企業庁より採択されました。

Quants株式会社コーポレートサイト ：https://www.quants-grp.co.jp/

二十一式人工知能付自動与信審査回路：https://www.quants-grp.co.jp/fimple-credit/

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

Quants株式会社 広報担当：池辺

問い合わせ先：https://www.quants-grp.co.jp/contact/

営業時間：平日/10:00-18:00

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