ハンズで早めの豪雨対策

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、梅雨シーズンを前にした5月30日(土)より、豪雨対策アイテムをハンズ各店・ネットストアにて展開しております。今年は暑さの影響で、例年以上の豪雨や線状降水帯も予想されています。耐風や耐水など、急な雨にも負けないアイテムを取り揃えました。

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■ 長傘で大雨、強風でも安心

【ハンズ限定・新商品】hands＋ サマーシールド 晴雨兼用 大判ジャンプ式長傘 70cm(https://hands.net/search/?q=hands%EF%BC%8B%E3%80%80%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%80%80%E6%99%B4%E9%9B%A8%E5%85%BC%E7%94%A8%E3%80%80%E5%A4%A7%E5%88%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E5%BC%8F%E9%95%B7%E5%82%98%E3%80%8070cm) 各7,980円

東レ（株）100周年とハンズ50周年を記念した限定の晴雨兼用傘です。耐水度25,000mm以上と豪雨にも使用可能ながらワンタッチ式で使いやすく、スライド式耐風骨で強風の日も安心です。

【ハンズ限定】Wpc.×ハンズ IZA 耐風 ジャンプ長傘 70cm(https://hands.net/search/?q=Wpc.%C3%97%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%80%80IZA%E3%80%80%E8%80%90%E9%A2%A8%E3%80%80%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E9%95%B7%E5%82%98%E3%80%8070cm) 各4,480円

ハンズ限定の晴雨兼用傘です。耐風15mの試験をクリアした耐風力抜群の長傘で、撥水加工も施されているため雨の日も安心です。遮光率・UVカット率100%の生地を使用しているため晴れの日も持ち歩けます。

小宮商店 デイリーユースアンブレラ 風に強い 10本骨ジャンプ長傘 Z式耐風骨 70cm(https://hands.net/goods/4529586048115/) 3,300円

通常より多い10本骨と、傘がひっくり返っても壊れにくいZ式耐風構造を採用した耐風傘です。荷物も濡れにくい親骨70cmの大きめサイズで、テフロン加工による防水・防汚機能もあり雨の日が快適に過ごせます。

■ 折りたたみで急な雨にも対処

【ハンズ限定・新商品】hands＋ 東レサマーシールド 晴雨兼用 風に強い折りたたみ傘 60cm (https://hands.net/goods/4549917234512/)各7,980円

東レ（株）100周年とハンズ50周年を記念した限定の晴雨兼用傘です。風で生地がひっくり返っても壊れにくく、耐水度25,000mm以上と豪雨にも使用可能。風を受け流す特殊な骨構造で強風の日も安心です。

mabu 高強度遮光折傘 ストレングスミニ EVO MOUSHO(https://hands.net/search/?q=%E3%83%9E%E3%83%96%EF%BC%88mabu%EF%BC%89%E3%80%80%E9%AB%98%E5%BC%B7%E5%BA%A6%E9%81%AE%E5%85%89%E6%8A%98%E5%82%98%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%80%80EVO%E3%80%80MOUSHO) 各4,400円

全天候に対応した傘です。一般的な傘より太いグラスファイバー製の親骨を採用し、骨の支えも多くなっているため耐久性が高いです。傘を閉じた際に簡単にたためるセミオートクローズ式で、扱いも手軽です。

■ 電車・室内でもスマートに

Wpc. カラビナ付きマルチくっつくろす(https://hands.net/search/?q=%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%EF%BC%88Wpc.%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%8A%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8D%E3%81%99) 各1,430円

くっつくマイクロファイバー生地のハンカチです。吸水性に優れた生地がぴたっとくっつくため、濡れた傘などを包んでもカバンまで染みません。カラビナ付きで、引っ掛けて乾かすこともできて便利です。

楽スポっ改 傘ケース 折りたたみ傘も入るサイズ(https://hands.net/search/?q=%E6%A5%BD%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%81%A3%E6%94%B9%E3%80%80%E5%82%98%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%80%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E5%82%98%E3%82%82%E5%85%A5%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA) 各2,970円

長傘・折りたたみ傘をスポっと入れて、使わない時に手ぶらで

収納できるアイテムです。本体下部には水抜き用の穴も開いて

おり、濡れた傘を一時的にしまうのにぴったり。肩掛けのほかにお手持ちのカバンに取り付けて使うこともできます。

アイオン STTA スティックタイプ(https://hands.net/search/?q=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%83%E3%82%BF%EF%BC%88STTA%EF%BC%89%E3%80%80%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97) 各2,750円

圧倒的吸水量のスティックタオルです。吸水スポンジで濡れた傘やカバン等をさっと拭くだけで、雨水をしっかり吸収します。スポンジを絞ればすぐに吸水効果も復活。スリムなので収納にも困りません。

※価格はすべて税込、商品内容、価格等の情報は掲載時点のものです。

※店舗により取り扱い商品は異なります。