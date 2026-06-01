Monotype、フォントサービス LETS に国内書体メーカー 5 社の新書体 484 書体を追加

Monotype株式会社

書体とフォント技術のグローバルリーダーである Monotype Imaging Inc. （本社：米国マサチューセッツ州ウォーバーン、CEO：ナイナン・チャコ（Ninan Chacko）)はこのたび、日本市場向け個人・小規模事業者向けフォントサービス「LETS(R)」における提供書体に、日本の書体メーカー 5 社による新たな 484 書体を追加することを発表しました。これにより、LETS で利用可能な書体ラインアップをさらに拡充し、日本国内のユーザーへより幅広いタイポグラフィ表現を提供します。

今回追加されるのは、欣喜堂、マール社、リコーPFUコンピューティング、たかデザインプロダクション、および日本リテラルの各書体メーカーによる書体です。多彩なデザインスタイルとクリエイティブな表現を可能にする書体群が LETS ライブラリへ新たに加わります。新書体は 2026 年 6 月 10 日より順次提供開始予定です。

また、これらの書体は、25 万書体以上を提供する Monotype(R) Fonts ににおいても利用可能となります。これは、Monotype が推進するグローバルエンタープライズ戦略の一環として、日本市場およびグローバル市場における企業向けたフォントソリューションの拡充を進めるものです。

今回のライブラリ拡充は、日本市場への継続的な投資を示すものであり、国内のクリエイティブニーズやビジネスニーズに対応した高品質な書体と柔軟なフォントソリューションの提供をさらに強化するものです。

Monotype は、日本国内において、企業向けフォントサービス「Monotype Fonts」に加え、「LETS」「mojimo(R)」「FONTPLUS(R)」を通じ、幅広い顧客へのサービス提供を継続しています。

Monotype株式会社 代表取締役社長である佐藤文宣は次のように述べています。「Monotype にとって日本市場は引き続き重要な市場です。今回フォントメーカー各社のご協力により、さらにバラエティに富むラインアップのフォントを提供できることを大変嬉しく思います。Monotype の各プラットフォームを通じて、デザイナー皆様へ多様なクリエイティブ表現や幅広い書体選択を実現できる環境を提供してまいります。

欣喜堂マール社リコーPFUコンピューティングたかデザインプロダクション日本リテラル

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Monotype について

Monotype は、書体、テクノロジー、そして専門知識を通じて、ブランド価値の向上を支援しています。Monotype のフォントソリューションとテクノロジーは、印刷、デジタル、多言語環境において、世界中のブランド、デザイナー、企業に利用されています。

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