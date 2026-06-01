Honda Cars 桶川、拠点を超え整備士まで情報がダイレクトに届く組織を目指し「TUNAG」を導入

株式会社スタメン

従業員体験向上プラットフォーム「TUNAG（ツナグ）」を運営する株式会社スタメン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：大西 泰平）は、株式会社ホンダクリオ上尾（本社：埼玉県桶川市 代表取締役社長：遠藤 光博）に、TUNAGを導入いただいたことをお知らせいたします。

TUNAG導入の背景｜多拠点、多職種な組織での情報伝達の壁

ホンダクリオ上尾様は、埼玉県内に6拠点を展開されています。これまで経営施策や社内情報は各拠点の店長を通じて伝達されていましたが、現場に届くまでに情報の分断やタイムラグが発生するボトルネックが課題となっていました。

特に、社用PCを持たない整備士の方々へ情報を直接届ける手段が限られており、組織の一体感醸成や理念浸透に向けたスマートフォンで完結する新しいコミュニケーション基盤の構築を検討されていました。

TUNAG選定のポイント

複数のツールを比較検討する中で、以下の「日常的に使いたくなる仕掛け」と「カーディーラーへの支援実績」が高く評価され、導入に至りました。

福利厚生と連動した高い日常性

アプリ内にデフォルトで搭載されている福利厚生クーポンや、称賛文化を促進する「サンクスカード」などの機能により、業務連絡を確認するだけでなく、従業員が能動的にアプリを開く導線が設計されている点が評価されました。

情報の「見える化」と「整理」を両立する設計

最新情報が流れる即時性に優れたタイムライン形式に加え、重要な規程類やナレッジを整理してストックできる社内ポータルとしての機能を備え、拠点ごとに表示する情報を出し分けることで、情報共有に濃淡をもたせ、それぞれに必要な情報を届けられる柔軟性が評価されました。

カーディーラーでの実績と伴走型の支援体制

システムの提供にとどまらず、他県のカーディーラーでの導入実績に基づいた具体的な運用提案や、専任担当者による定着支援体制が決め手となりました。

TUNAGの活用

全従業員約100名超を対象に以下の活用を展開します。

経営メッセージの直接配信

社長からの想いや施策を、タイムラインを通じて全従業員のスマホへリアルタイムで届けます。

ヒヤリハット・事故速報のデジタル共有

現場の気づきを即座に全拠点へ共有。再発防止のスピードを上げ、組織全体のサービス品質を向上させます。

業務情報の集約

就業規則やマニュアル、店舗ごとのシフト表などを集約し、「TUNAGを見ればすべてがわかる」環境を構築します。

ワークフローのデジタル化

稟議や各種申請をTUNAG上で完結させ、承認プロセスのスピードアップとペーパーレス化を推進します。

今後の展望

当社は、ホンダクリオ上尾様が目指す「一人ひとりにしっかり情報が届く組織づくり」を、TUNAGを通じて支援してまいります。まずは社内情報のデジタル化による情報伝達のスピード向上を支援し、将来的には職種を越えた信頼関係が育まれる組織文化の醸成を目指します。

ホンダクリオ上尾 ご担当者様コメント

導入後、情報の整理は格段にスムーズになりました。

今後は、デジタルツールに抵抗がある層も巻き込み、全従業員にメリットを還元できる運用を目指します。

ゆくゆくは各現場のリーダーから活発な発信が行われる文化を根付かせ、組織一丸となって成長できる土台を築いていきたいです。

（株式会社ホンダクリオ上尾 総務部 システムエンジニア室 小野 裕太様）

TUNAGについて

TUNAG（ツナグ）は、組織の生産性向上や離職率の低下を目的とし、社内コミュニケーションと情報共有を促進する統合型プラットフォームです。2026年4月時点で、利用中企業数は1,400社、利用ユーザー数は150万人を突破しています。

従来のエンゲージメント施策に多いサーベイや分析・診断中心のサービスとは異なり、TUNAGは実践支援型のプロダクトです。社内SNS、表彰、制度運用といった日々の行動に紐づいた機能設計により、組織課題を具体的なアクションで解決へ導きます。

さらに、ノンデスクワーカーにも届きやすい設計とUIにより、リモート環境や多拠点展開企業でも高い活用率を実現。サーベイにとどまらず、「つながり」や「感謝の循環」など、組織文化の醸成まで一貫して支援できる点が、TUNAGの大きな強みです。

▼TUNAGでできること（一部ご紹介）

会社からのお知らせ / WEB社内報 / 社長メッセージ / サンクスメッセージ / 1on1 / 日報 / 社内ポイント / 社員プロフィール・自己紹介 / 社内表彰 / 研修・マニュアル / 社内教育用テスト / 組織診断 etc…

■資料請求：https://go.tunag.jp/l/900371/2024-10-07/k9gd7

■公式サイト：https://biz.tunag.jp/

■導入事例：https://biz.tunag.jp/case

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/

Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：216名（2026年3月末時点の連結正社員数）

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/