「ニッコールクラブ 入会金無料キャンペーン」を期間限定で実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、同社が運営する「ニッコールクラブ」の入会金1,000円が無料となるキャンペーンを2026年6月1日（月）～8月2日（日）の期間限定で実施します。

URL：https://nij.nikon.com/connect/nikkor/

「ニッコールクラブ」は、ニコンのカメラおよびニッコールレンズをご愛用の方ならどなたでもご入会いただける、相互交流のためのコミュニティです。会員限定のお得な割引サービスや、カメラと写真をより深く楽しめる各種イベント、会報誌など様々な会員特典をご用意しています。また、会員同士が交流できるコミュニティサイト「PHOTO HUB by nikkor club」では、会員限定のオンラインセミナーや撮影ワークショップ、写真展の開催など、皆さまの豊かなフォトライフを様々な形でサポートしています。

この度、より多くの方に充実したコンテンツをお楽しみいただくため、「ニッコールクラブ」の入会金が無料となるキャンペーンを期間限定で実施します。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名称：「ニッコールクラブ 入会金無料キャンペーン」

実施期間：2026年6月1日（月）～8月2日（日）

内容：Webサイトより新規入会のお申し込みをいただいた方限定で、「ニッコールクラブ」入会金※1,000円を無料とします。

※ 会員種別に応じた年会費を別途お支払いいただく必要があります。

※ 払込取扱票による入会申込はキャンペーン対象外となります。Webサイトよりお申し込みください。

申込URL：https://nij.nikon.com/connect/nikkor/about/admission/

※ 障害者手帳をお持ちの方は、正会員あるいは家族会員としてご入会の場合に年会費の割引を受けることができます。

※ 料金は税込表記です。

さらに、期間中にニコンイメージングジャパン公式SNS※などに掲出されるキャンペーン案内からクーポンコードを入手いただき、会員種別「正会員」のお申し込み時にご入力いただくと、年会費が500円割引となります。

※ 公式Xニコンちゃん（https://x.com/nikon_chan）、公式Instagram @nikonjp （https://www.instagram.com/nikonjp/)、公式Facebookページ（https://www.facebook.com/NikonImagingJapan/）

【ニッコールクラブ会員特典】

■ニッコールクラブ会員限定割引

ご愛用の機材を安心して長くお使いいただくための「メンテナンス・修理料金20%割引」や、初心者から経験者まで目的に応じて多彩な講座を選べる写真教室「ニコン カレッジ」の受講料割引（全講座対象で15%以上割引）など、充実したサービスをお得にご利用いただけます。

・メンテナンス料金割引の一例（20%OFF）

Z6III定期メンテナンスの場合：通常価格13,970円（税込） → 会員価格11,176円（税込）

・ニコン カレッジ実践講座割引の一例（15%以上OFF）

通常受講料17,500円（税込） →会員割引14,800円（税込）

※ 料金表示は一例です。実際の修理費・受講料は機種・講座によって異なります。

■年1回3,000円分クーポンの配布

ニコンダイレクトでお使いいただけるニコンダイレクトクーポン3,000円分を、1年に1回プレゼントいたします。

1回のご注文合計金額が50,000円（税込）以上の場合に、クーポンをご利用いただけます。

会員種別とその他会員特典の詳細は、下記URLをご参照ください。

URL：https://nij.nikon.com/connect/nikkor/about/admission/#tokuten