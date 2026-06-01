『第78回 鎌倉花火大会』の有料席を「チケットペイ」にて申し込み受付開始！

株式会社ペイメントフォー

■第78回 鎌倉花火大会 概要

開 催 日：2026年7月10日（金） 19時20分～20時10分

＊荒天・高波などの気象状況によって中止となる場合があります。予備日はございません。

会場：鎌倉海岸（由比ヶ浜海岸、材木座海岸）

来場人数：約16万人（前回：2024年実績）

打上発数：約2,500発

主 催：鎌倉花火大会実行委員会 公益社団法人鎌倉市観光協会

■チケット販売について

【申し込み期間】

（1）WEB申し込み期間

2026年6月6日（土）10時00分～7月10日（金）19時20分まで

＊売り切れ次第終了 ＊即時発券可能

（2）電話申し込み期間

2026年6月6日（土）10時00分～6月13日（土）18時00分まで

＊売り切れ次第終了 ＊即時発券可能

【料金】

1席 税込14,000円（イス席／全席指定）

【申し込み数制限】

１回のお申し込みにつき4席まで

【座席数】

650席（全席指定ですが、位置の希望は受けられません）

【場所】

有料観覧席エリア（由比ヶ浜海岸）

＊鎌倉海浜公園 由比ガ浜地区から国道134号線を挟んだ南側のエリアです

＊砂浜席ではありません（通常時は駐輪場として使用している場所です）

＊鎌倉駅からの経路はこちらからご覧ください。

【申し込み方法】

WEBまたはお電話にてお申し込みください。

（1）WEBで申し込む：チケットペイよりお申し込みください。

申し込みページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=62048

（受付時間：24時間、販売初日のみ10時00分～、最終日19時20分まで）

＊紙チケットのみ(ファミリーマート、セブン-イレブンにてご自身で発券してください)

＊支払い方法：クレジットカード、PayPayの二種類

＊会員登録必須(電話認証あり)

（2）電話で申し込む：チケットペイ（電話受付）よりお申し込みください。

TEL 050-3649-7960（受付時間：9時00分～18時00分、販売初日のみ10時00分～18時00分／オペレーター対応）

＊紙チケットのみ(ファミリーマートにてご自身で発券してください)

＊支払い方法：ファミリマートでの現金支払いのみ

＊電話にて仮予約を行います。オペレーターよりお支払い番号をお伝えいたしますので

7日以内にお近くのファミリーマートにてお支払いとチケット発券をお願いします。

＊期間内にお支払いが確認されない場合は自動キャンセルとなり仮予約は無効になります。

＊コンビニ店頭での予約はできません。

【購入特典】

鎌倉市観光協会製作 2026年納涼うちわ「Biotop西瓜に雨蛙」

花火大会パンフレット

【注意事項】

※チケット購入後のキャンセル（払い戻し）はできません。

※荒天・高波などの気象状況によって中止となる場合があります（中止時は返金対応あり）。

※中止となった場合は、チケット代金14,000円から協賛費4,000円を差し引いた金額を払い戻しさせていただきます。システム手数料385円(税込/枚)も合わせて返金させていただきます。 本花火大会を今後も継続して開催していくための取り組みとして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※当日は大変混雑いたしますので、お早めにご来場ください。

※お車でのご来場はご遠慮ください。

※年齢制限はありません。

※小さなお子様は膝上観覧可能ですが、席を使用する場合はチケットが必要です。

※ペットとの場内入場は出来ません。

※禁煙にご協力ください。喫煙スペースはございません。

※飲酒は持ち込みも含めて禁止となっていますので予めご承知おきください。

※当日開催の有無につきましては、鎌倉市観光協会ホームページでご確認ください。

※営利目的での販売は禁止です。

※チケットの再発行はできません。紛失にご注意ください。

■問い合わせ先

名称: 公益社団法人鎌倉市観光協会

電話番号: 0467-23-3050

受付時間: 9時～17時

住所: 〒248-0012 鎌倉市御成町1-12

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーで

す。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

mail：ticket@paymentfor.com