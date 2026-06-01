ロジテックのフラッグシップとなる新拠点 「八千代LFC」を開設

株式会社ロジテック

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社ロジテック（以下ロジテック、本社：東京都新宿区、代表取締役：縄田崇）は、千葉県八千代市に新たな物流拠点「八千代LFC（LOGITECH Flagship Center）」を開設し、2026年６月１日より稼働を開始いたします。「八千代LFC」は、「Landcube八千代」の２-３Fに開設し、総面積は7,200坪を擁します。

本拠点は、ロジテックのフラッグシップ拠点として、保管・発送に加え、EC運営支援やCS対応までを担うフルフィルメント体制を構築。365日対応の柔軟な運営と、空調管理・災害対策・環境配慮を備えた施設環境により、安定した物流サービスを提供します。また、深刻化する物流人材不足という業界課題に対して教育や幅広い交流も視野に入れ、物流業界の活性化の一助になることをめざします。

▲Landcube八千代（八千代LFC）外観



▲外観１.／外観２.／屋上ソーラーパネル





▲倉庫内部１.／倉庫内部２.／垂直搬送機・荷物用EV

▲エントランスホール／休憩スペース／事務所スペース

八千代LFCの拠点概要

八千代LFCは物流拠点としての高い基本機能を備えています。アパレル・雑貨・電子機器など一般消費財の保管・ラベル等の加工・出荷はもちろん、化粧品・医薬部外品の加工作業（包装・表示・保管）も可能で、EC・通販事業者、化粧品ブランド・医薬部外品メーカー、温度管理が必要な商材を扱う事業者にも対応できます。



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/122213/table/53_1_9b15812fb3a55c06109f62d93c7c7079.jpg?v=202606010352 ]

▲八千代LFCへの徒歩経路

東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅から徒歩わずか10分（約700m）という、物流施設としては珍しいアクセス環境。総面積7,200坪を有する大規模拠点でありながら、東京・大手町から46分（乗換えなし）でアクセスできます。倉庫見学を検討中の荷主・事業者の方、そして入社を検討されている学生・求職者の方にも便利な立地です。

主なサービス内容

八千代LFCでは、以下の業務に付随するさまざまなロジスティクスサービスを一貫して提供します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/122213/table/53_2_c1a863e9242403c6a47581fd761ef16b.jpg?v=202606010352 ]

なおロジテックは、人材採用・派遣に強みを持つキャムコムグループの一員として、繁忙期・スポット案件・大型案件の立ち上げ時にも柔軟な人員確保が可能な体制を構築しています。加えて、自社サービス「ドライバーピット」との連携により、ドライバー不足時にも迅速に補充できる仕組みを備えています。倉庫作業者・配送ドライバーの双方において、不測の事態にも対応可能な体制で、荷主様の事業継続を支えます。

物流ドライバーで働くなら「ドライバーピット」：https://logi-tech.co.jp/dorapi/ (https://logi-tech.co.jp/dorapi/)

八千代LFCで進めていく、新しい取り組み

本拠点では、物流サービスだけでなく、「現場で育てる」という発想のもと、以下のような新しい取組みを進めていく予定です。

１.フォークリフト免許取得をはじめとする講習・実地教育

ロジテックの教育プラットフォーム「ロジカレ」の一環として、フォークリフトの免許取得をはじめとする講習や実地教育を本拠点で展開予定です。座学と現場体験を組み合わせ、即戦力となる物流人材を育成。グループの人材ノウハウを活かし、業界に新たな担い手を送り出します。

２.業界関連協会・団体との連携

物流・運送に関わる業界関連協会・団体との連携を進めていく予定です。法改正への理解や対応方法の共有、人材不足時代における「育てることの重要性」、業界全体の人材の質向上を目的としたコラボイベントや勉強会など、業界横断での取組みを進めています。

３.学生・転職者・取引先との接点づくり

物流業界への理解を広げるため、学生・転職希望者を対象としたインターンシップの受入れ、ならびに荷主・取引先各社との勉強会・セミナーを定期的に開催する予定です。倉庫を「閉じた現場」から「開かれた発信拠点」へと転換し、業界の魅力と実態を発信します。

※取組みの詳細は順次公開します。

八千代LFC開設の背景・目的：ロジテック代表取締役 縄田崇

八千代LFCの開設により、物流機能を集約し、内部オペレーションの効率化と提供価値の向上を図ります。あわせて、2026年８月に取得予定の営業倉庫登録許可・化粧品・医薬部外品製造業・高度管理医療機器等販売業といった各種許認可により、対応できる商材・業種の領域がいっそう拡充します。

加えて、2024年問題に象徴されるドライバー不足や現場作業者の高齢化など、業界の構造課題にも目を向ける必要があります。人材マネジメントをコアとするキャムコムグループの一員として物流の現場と人材を同時に動かせるロジテックの強みを生かし、「現場で育てる」という発想も加味した運営をしてまいります。

会社概要

ロジテックは、主に「倉庫サービスの提供」と「物流企業様倉庫内サービスの提供」を軸として事業を展開しています。人材マネジメントの提供をコアとして、荷主様にも物流企業様にも、そして配送をはじめとするパートナー事業者様にも、お客様を選ばない3PLの価値を提供してまいります。

会社名： 株式会社ロジテック

本社： 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 新宿センタービル33階

代表： 縄田崇

設立： 2021年4月

資本金： 5,000万円

事業： 物流プラットフォーム構築事業、アウトソーシング事業、ビジネスマッチング事業

https://logi-tech.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者： 創業者 神保紀秀

創業： 2001年8月

売上高： 1,251 億円

資本金： 6.4 億円

従業員数：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数： 143 拠点

＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/