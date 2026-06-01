創業140年の明治屋とオンワードグループ大和が協業 明治屋の“食の世界観”を贈るカード型ギフトを6月1日（月）に発売

株式会社 大和

株式会社大和（本社：長野県安曇野市、東京都中央区 代表取締役社長：川島 豊）は、株式会社明治屋（本社：東京都中央区 代表取締役社長：磯野 太市郎）と協業し、6月1日（月）に「明治屋ギフトカタログ」を発売します。

本カタログは、1885年の創業以来、世界各国から厳選した食品とお酒を届ける「明治屋」の食へのこだわりを詰め込んだ、初めてのカード型ギフトカタログです。明治屋が強みとする輸入食品や酒類をはじめ、グルメ、キッチン用品、テーブルウェアをラインナップしました。お中元・お歳暮などの季節の贈り物に加え、各種内祝い、結婚式の引出物など幅広いギフトシーンで利用できます。明治屋ストアー（内8店舗）他、一部百貨店、結婚式場および当社直営店・オンラインショップ「PRESENTERS ROOM」にて販売します。

創業140年、“時代に寄り添う贈り方”として生まれた新提案

近年、猛暑による食品持ち運びへの不安や、帰省時の荷物増加などを背景に、“その場で渡す手土産”だけでなく、“後から受け取れるギフト”へのニーズが高まっています。

また、お中元・お歳暮など従来のギフト文化に親しんだ世代を中心に、「重い食品ギフトを持ち帰る負担を減らしたい」「相手の好きなタイミングで受け取ってほしい」といったニーズも広がりつつあります。

他方で、その子ども世代を中心に、内祝いや結婚式の引出物など、“上質な食の世界観を贈れるギフト”へのニーズも拡大しています。

こうした背景を受け、“持ち運ばずに贈れる利便性”と、“明治屋ならではの上質な食の世界観”を両立できる新たなギフトとして、明治屋初のカード型ギフトカタログを企画しました。

これまでお中元やお歳暮などフォーマルギフトを中心に展開してきた明治屋が、多様化するギフトニーズに応える新たな取り組みとして、内祝いや母の日・父の日など幅広いシーンでも利用できる商品として展開します。

「いつも いちばん いいものを」明治屋の理念を体現する3つの魅力

１. “食へのこだわりがある方へ贈りたい” カテゴリー構成

カタログ掲載商品は、【明治屋オリジナル】【グルメ】【キッチン用品】【テーブルウェア】の4カテゴリーで構成し、 “食”を中心にラインナップしました。

- 【明治屋オリジナル】「果実実感ジャム」や「おいしい缶詰」など、明治屋ストアーで人気の商品をはじめ、世界各地から直輸入したワイン・シャンパン・ハードリカーなど、明治屋ならではのこだわりの食品を豊富に掲載。本カタログ限定で、食品と当社の食器を組み合わせたギフトセットも多数用意しています。さらに、明治屋ストアーのバイヤーが全国各地から選び抜いた「明治屋ストアー推奨品」もラインアップしています。- 【グルメ】フルーツや鍋セットなど季節の贈り物に適した商品に加え、すき焼き肉や明太子など定番人気商品をラインナップ。- 【キッチン用品】機能美と上質さを兼ね備えた調理器具やキッチン家電を展開。- 【テーブルウェア】高級ブランド食器から、料理を引き立てるシンプルで使いやすい器まで幅広く品揃え。



“食を楽しむ時間そのもの”を豊かにするアイテムを通じて、明治屋ならではの上質なライフスタイルを提案します。

＊商品ラインナップはリニューアルすることがございます

２. 明治屋の世界観が伝わるパッケージ・サイトデザイン

ギフトボックスは、明治屋を象徴するネイビーを基調とした贈るシーンを選ばないシンプルかつ上質なデザインです。ギフトボックスの蓋と内包のカード、注文サイトのログイン画面には明治屋ストアーのシンボルであるハウスマークをあしらい、ブランドの信頼を直感的に伝えます。また、注文サイトでは、明治屋の商品を使用した食卓シーンをキービジュアルに採用。カタログを受け取ってから商品を選ぶまで、一貫して明治屋ならではの上質な食の世界観を感じられる体験として設計しました。

３. 現代のギフトシーンに寄り添うカード型ギフト

本商品は、専用WEBサイトへのアクセス情報を記載したカードを贈る形式のため、贈る側・受け取る側双方の負担を軽減します。従来の冊子型のギフトカタログのようにハガキを投函する必要がなく、受け取った方はパソコンやスマートフォンから24時間いつでも商品を選び注文することができます。

商品概要

商品名 ：明治屋ギフトカタログ

発売日 ：2026年6月1日（月）

販売場所：

- 明治屋ストアー8店舗（広尾ストアー、玉川ストアー、恵比寿ストアー、高輪ストアー、京橋ストアー、PROVISIONS & WINES 海老名、京都三條ストアー、仙台一番町ストアー）- 「明治屋ストアー」WEBサイト（https://meidi-ya-store.com/）- 大和直営店（https://www.ymt-yamato.co.jp/service/#diregt）- 大和オンラインショップ「PRESENTERS ROOM」（https://presentersroom.jp/top）および一部百貨店、結婚式場

コース ：ご予算に応じて選べる 全4コース をラインナップ。

明治屋ならではの“食を味わう”世界観を表現し、コース名にはワインにちなんだ名称を採用しています。各コース1点の商品をお選びいただけます。

※「Brut（ブリュット）」コースのみ2点選択可能

- Blanc（ブラン） 4,400円（税込）

- Rouge（ルージュ） 6,600円（税込）

- Rose（ロゼ） 12,100円（税込）

- Brut（ブリュット） 23,320円（税込）

▼デモサイトはこちらよりご確認いただけます

https://www.ebook-catalog.jp/26/26992/q/

株式会社明治屋とは

株式会社明治屋 は、1885年に横浜で創業しました。創業時から不変の経営理念「いつも いちばん いいものを」のもと、食を通じて日本と世界を繋ぐビジネスを行い、日本の食文化の向上に取り組んできました。食料品・和洋酒類の小売、食品製造販売、輸出入を中心に展開しています。

全国に展開する明治屋ストアーは、明治屋の顔として、創業時より培った確かな目利きで選び抜いた商品、長年愛され続けるMYブランドや世界中の厳選されたこだわりの商品を数多く取り揃えています。訪れるたびに新たな発見と、食文化のパイオニアとして、ワンランク上の豊かな食生活を提供します。

▼「明治屋ストアー」WEBサイト

https://meidi-ya-store.com/

■株式会社大和について

オンワードグループにおいてギフト事業を担う株式会社大和は、カタログギフトを中核に、幅広いギフトサービスを展開する企業です。贈る人と贈られる人双方の気持ちに寄り添い、企画・制作・販売・運営を一貫して手がける体制と豊富な実績を強みに、法人・個人の両領域に向けた多様なギフトサービスを提供しています。近年では、自治体と連携したふるさと納税やソーシャルギフト領域にも取り組み、事業の拡張を進めています。

https://www.ymt-yamato.co.jp/

・商号：株式会社大和（やまと）

・長野本社：〒399-8204 長野県安曇野市豊科高家1178 -11

・東京本社：〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-10-5 オンワードパークビルディング7F

・大和直営店（高輪ゲートウェイ・二子玉川・渋谷など全国6店舗）

店舗一覧（https://www.ymt-yamato.co.jp/service/#diregt）

・代表者 ： 代表取締役社長 川島 豊

・事業内容 ：ギフト商品・カタログギフトの企画、制作、販売、運営

▼本件についてのお問い合わせ先

株式会社大和 プロモーション Div.

・TEL：03-6629-1505

・WEBからのお問い合わせ： https://www.ymt-yamato.co.jp/contact/