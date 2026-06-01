三次元測定機用プローブ2機種の販売開始

株式会社ミツトヨ

株式会社ミツトヨ（本社：川崎市高津区、代表取締役社長：佐々木 繁幸）は、下記、三次元測定機用プローブ2機種の販売を開始いたします。

●小型・高精度スキャニングプローブMPP-002

●小型・高精度タッチトリガープローブMTP-002

ミツトヨは、今後とも日々進化するものづくりの未来へ、精密測定で貢献してまいります

小型・高精度スキャニングプローブMPP-002小型・高精度タッチトリガープローブMTP-002

●開発背景

三次元測定機既納入ユーザ様から多数ご要望のある高性能、高精度、高耐久性プローブを商品化するため。

●小型・高精度スキャニングプローブMPP-002商品特長

MPP-002は、弊社独自のセンシング技術（特許取得済み）と構造により高精度測定、高速制御が可能な小型・高精度スキャニングプローブです。プローブ内部のXY方向とZ方向の検出バネを独立させた構造により耐久性が向上し、故障や使用寿命によるダウンタイム低減、ランニングコスト抑制を実現します。さらに、1つのプローブボディで幅広い長さのスタイラスに対応可能なため、導入コストの削減も実現します。

●小型・高精度タッチトリガープローブMTP-002商品特長

MTP-002は、独自構造と高度な信号処理により、高耐久性、高精度、そして小型化(外径o13.5 mm)を実現した小型・高精度タッチトリガープローブです。

また、ロングスタイラス取付け時や外乱振動が多い時に発生しやすい誤入力を抑止する感度調整(設定変更)をハードウェア側（プローブ本体、制御装置側）でなくソフトウェア側から設定できます。さらに、スタイラスチェンジシステムを併用することで、様々な長さのスタイラスを自動で交換しながら全自動測定が実行可能となり、稼働率の向上を実現します。

●納入開始

2026年9月1日

●展示会出品予定

2026/10/26(月)-31(土) 東京ビッグサイトで開催される第33回日本国際工作機械見本市

(JIMTOF2026)に出品いたします。

●HP商品ページ:

MPP-002

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https://www.mitutoyo.co.jp/products/measuring-machines/cmm/probes/02aqg701/

https://www.mitutoyo.co.jp/products/measuring-machines/cmm/probes/02aqg801/

MTP-002

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https://www.mitutoyo.co.jp/products/measuring-machines/cmm/probes/02aql601/

●カタログ

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https://www2.mitutoyo.co.jp/useful/cmm/16005_web/?_gl=1*kpdgy5*_gcl_au*Mjc0ODM3NDc5LjE3NzY3MzUxMDg.*_ga*MTMwMTkzNjAwMy4xNjkxMDQxNTI0*_ga_V13726ZQL9*czE3ODAyNzUxNzUkbzQ3NSRnMSR0MTc4MDI3NTM1MSRqMjAkbDAkaDA.#target/page_no=1HP

●プロモーション動画

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https://bcove.video/4uLtDqN

本ニュースリリースに関するお問い合わせは下記メールアドレスにて

「営業サービス本部 営業戦略企画部」までご連絡ください。

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