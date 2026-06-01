イタリアの風力発電所のリプレース工事を本格推進

株式会社ユーラスエナジーホールディングス

株式会社ユーラスエナジーホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：諏訪部 哲也、以下「当社」）の海外グループ会社であるEurus Energy Europe B.V.（本社：オランダ）は、イタリアの再生可能エネルギー事業者であるIVPCグループと共同で、同国カンパニア州にて運営する風力発電所「IVPC」のリプレース（建て替え）工事を本格的に開始します。これに先立ち、プロジェクトファイナンス契約を締結し、2026年5月29日にファイナンシャルクローズを達成しました。

当社グループは1996年よりイタリアにおいて事業を展開しており、現在IVPCグループと共同で3カ所の風力発電所（合計連系容量：200,350kW）を運営しています。

本リプレース工事では、1996年から1999年にかけて建設された風力発電機140基（単機出力：600kW）を撤去し、GEベルノバ社製の最新の風力発電機22基（単機出力：6,100kW）へ建て替えます。風力発電機の大型化と集約化により、総連系容量は84,000kWから134,200kWへと約1.6倍に拡大し、発電量の増加と環境負荷の低減が見込まれます。

第1期として、カンパニア州モンテファルコーネ・ディ・ヴァル・フォルトーレ市において工事を実施しており、2026年6月に営業運転開始を予定しています。第2期の工事は、カンパニア州の複数自治体において、2026年6月に着工予定です。

完成後は「Fortore Wind Farm」として、2027年10月に営業運転開始を予定しており、イタリアの一般家庭約135,000世帯の消費電力に相当する電力を供給する予定です。あわせて、年間で最大約113,000トンのCO2削減効果が見込まれます。

当社グループは「クリーンエネルギーの普及・拡大を通じ、地球環境保全の一翼を担う」という企業理念のもと、今後も風力発電のさらなる拡大に取り組み、地球環境保全ならびに持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

【発電所の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135262/table/58_1_fd59cdeb4c365f214b12e585c14f7696.jpg?v=202606010351 ]

【発電所所在地】