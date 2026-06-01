“なりたい髪”から選べる新しい「ダイアン」へ。シャンプー＆トリートメントセット全7種のパッケージを刷新

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社：東京都渋谷区）は、ヘアケアシリーズ『ダイアン パーフェクトビューティー』の「シャンプー＆トリートメントセット」のパッケージデザインを変更し、2026年6月1日（月）より順次全国のドラッグストアおよび各ECサイトにて発売いたします。

オーガニックアルガンオイルと、シリーズごとに配合したビューティーケラチンによる処方はそのままに、手に取りやすい価格帯を維持しながら、凛とした大人の魅力と品格を感じさせる洗練されたデザインへと進化しました。髪悩みやなりたい仕上がりに合わせて、より直感的に選びやすいパッケージデザインへアップデートしています。

■パッケージリニューアルの背景

ブランドがこれまで大切にしてきた“親しみやすさ”はそのままに、上質感と洗練された印象をプラス。「自分のために選びたくなる存在」を目指し、凛とした美しさと品格を感じられるデザインへアップデートしました。

“なりたい髪”から選べる、新しいダイアンへ

新パッケージは、髪悩みやなりたい仕上がりから、直感的にシリーズを選べるデザインを採用。

全7シリーズそれぞれの特徴をより分かりやすく表現するため、ボトル全体をシンプルなワントーンカラーに統一しました。さらに、カテゴリーごとのカラーを際立たせることで、店頭でも目的別に選びやすいデザインを目指しています。“今の自分が欲しいケア”を選ぶ楽しさを提案します。

変わらないダイアンの魅力

ブランドを象徴するボトルフォルムや、オーガニックアルガンオイルとケラチンを配合した処方はそのまま継承。手に取りやすい価格帯を維持しながら、価格以上の品質と素材へのこだわりを、これからも変わらずお届けしてまいります。

■商品ラインナップ

パーフェクトビューティーライン

マエガミスティック

カラーシャンプー

ドライシャンプー

薬用デオドラントドライスプレー

速乾ドライヘアスプレー

Diane Lotus（ダイアンロータス）

※価格は全て税込表記

Diane Perfect Beautyとは

発売からわずか10日間で、100万本の売り上げを達成* したダイアンパーフェクトビューティー 。厳選したオーガニックアルガンオイル(※1)とビューティーケラチン(※2) を贅沢に配合し、ネイチャーとサイエンスの融合によりクオリティの高い潤い&美髪ケアを実現します。

公式ブランドHP：https://www.moist-diane.jp

* 2017年9月1日～10日間のダイアンパーフェクトビューティーシリーズ累計出荷個数

ネイチャーラボ調べ

※1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ※2 補修成分