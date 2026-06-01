Sansan、「Chief AI Transformation Officer（CAXO）」を新設。取締役／CHRO 大間祐太が就任

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、新たなCxOポジションとして、「Chief AI Transformation Officer（以下、CAXO）」を2026年6月1日付で新設し、取締役／執行役員／CHRO（※1）の大間祐太が就任したことをお知らせします。SansanのAIトランスフォーメーション（※2）戦略を全社横断的に統括し、生産性向上にとどまらず、AIを前提とした組織カルチャーの構築、収益創造をけん引することがCAXOのミッションです。

AIが一般化する時代において重要なのは、どのような組織や事業の課題に対してAIを活用すべきかを見極める力です。大間は営業部門のマネジャーを務めたのち、人事部長を経て、2018年にCHROに就任。組織・人材の観点からSansanの成長を後押ししてきました。今回CAXOポジションを設置するに当たり、組織・人材・ビジネスすべての観点に深い理解のある人事責任者が、同職に適任と判断し、今回の就任にいたりました。AXを通じて、組織を強化し非連続な事業成長を目指します。

■CAXO新設の背景

Sansanは「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、名刺情報や請求書情報、契約情報といった接点情報をデジタル化・構造化し、ビジネスにおけるAI活用を最大化することで企業のAIトランスフォーメーション（以下、AX）を後押しする「働き方を変えるAXサービス」を提供しています。2025年、「AIファースト」を全社方針として発表し、業務におけるAI活用やプロダクトへの実装を強力に推進してきました。

社内での生成AI活用率は、非エンジニアを含む全職種で99%に達し（※3）、定型業務の徹底した効率化を図っているほか、生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）」において開発した、文書特化型AIモデル「Cello（チェロ）」を自社プロダクトへ実装（※4）。2026年には全社のAI活用を推進する「AI Enablement室」をCHRO直下に立ち上げるなど、組織とプロダクトの両軸で、AIによる業務変革に取り組んでいます。

一方、当社が実施した調査（※5）では、生成AIツールを1年以内に導入した企業は7割を超える一方、経営にインパクトを与えるほどの成果を実感している企業はまだ限定的であることが明らかになりました。AIの活用が個人の時短にとどまり、組織の変革に至っていない企業が多数を占める中、いかに本質的なAXを実現するかが企業成長の鍵となっています。

Sansanはさらなる生成AI活用の強化と非連続な事業成長を実現するため、CAXOを新設。社内の業務変革をけん引してきた人事部門の最高責任者である大間が就任します。人事部門の最高責任者をCAXOに置くのは、組織とビジネスの課題、双方を深く知る者がAXをリードすべきという考えに基づいています。組織のAX推進を全社横断的にリードし、戦略立案から実行体制の構築まで一貫して担うことで、AIを前提とした働き方をさらにアップデートし、組織の生産性向上を飛躍的に加速。「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの実現と、さらなる事業成長を目指します。

■大間 祐太 コメント

生成AIの普及により、ビジネスの在り方、進め方が根本から変化しています。しかし、変化を実際に起こすのは技術ではなく、意志と意図を持った人と組織です。CHROとして組織・人材の観点からAX推進に携わってきた経験を生かし、CAXOとして全社横断でその実現をリードする責任を担うことになりました。

これまでの取り組みを通じて実感しているのは、AIの力を最大化するのは、それを使いこなす「人間力」にほかならないということです。その確信のもと、意志を持って組織を進化させ続けることが私の役割だと考えています。CAXOとして戦略立案から実行体制の構築まで一貫して担い、Sansanの働き方をAXさせていきます。

■大間 祐太（おおま ゆうた）

Sansan株式会社 取締役／執行役員／CHRO／CAXO

人材系企業で採用コンサルティング事業の立ち上げを経験後、独立。取締役として採用領域の会社設立に携わる。2010年にSansan株式会社へ入社後、営業部門のマネジャーや人事部長を務め、2018年にCHRO就任。全社のAI活用を推進し、2026年よりCAXOを兼任。AI活用を軸とした組織文化の構築と収益創造をけん引する。

※1：CHRO: Chief Human Resources Officer

※2：AIを活用した企業変革

※3：Sansan株式会社「Sansan、社員の生成AI活用率99%を達成。非エンジニア含む全職種が業務に活用」（2025年5月14日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0514.html

※4：Sansan株式会社「Sansan、国家プロジェクト『GENIAC』で開発したAIモデル『Cello』をプロダクト実装」（2026年5月19日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0519.html

※5：Sansan株式会社「Sansan、『企業のAI活用に関する実態調査』を実施」（2026年2月18日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0218.html

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/