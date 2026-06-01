株式会社サードシップ「EGOZARU」×株式会社サンエス「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」コラボレーションファン付きウェア発売のお知らせ

株式会社サンエス

ワーキングウェアメーカーの株式会社サンエス（本社：広島県福山市）が展開する「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」と、株式会社サードシップが展開するバスケットボールブランド「EGOZARU(エゴザル)」とのコラボレーションによるファン付きウェアが、6月下旬(販売日未定)よりEGOZARU直営店、公式オンラインショップで発売されます。



「スポーツシーンでも夏の過酷な暑さを乗り越える」というコンセプトのもと、今やプロワーカーにとって欠かせない夏の“相棒”として、圧倒的な支持を集めている「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」を「EGOZARU」仕様に別注アレンジ。トップアスリートからアマチュアまで世界中のバスケットボールプレイヤーのパフォーマンスとライフスタイルを支えるために、新たな夏の最適テックウェアとして展開します。



スポーツシーンはもちろんながら、タウンユース、アウトドア、キャンプ、フェスなど、夏の様々なシーンでお使いいただけます。

▼ 「EGOZARU(エゴザル)」とは？

2015年に誕生した日本発のバスケットボールブランド。「JAPAN PROFESSIONAL BASKETBALL LEAGUE(Bリーグ)」をはじめ、多くのプロチームとオフィシャルサプライヤー契約を結び公式ユニフォームを供給。トップアスリートからアマチュアまで世界中のバスケットボールプレイヤーのパフォーマンスとライフスタイルを支えるため、独自性のある商品でブランドを拡大中。

公式HPはコチラ ： https://egozaru.jp(https://egozaru.jp/)

▼ 「FZN・空調風神服(R)」とは？

～過酷な灼熱環境で戦う最前線のプロワーカーを支援するために開発された、日本発のテックウェア～

「FZN・空調風神服(R)」は、ウェアに搭載した小型ファンで服の中に外気を取り込み、体の表面に大量の風を流すことにより、汗を気化させて涼しく快適に過ごすための製品です。 株式会社サンエスは、まだ世の中に「ファン付きウェア」という概念が浸透していなかった時代から、熱中症リスクと戦う現場の作業環境を改善すべく開発を推進してきました。長時間の過酷な連続稼働にも耐えうる性能、圧倒的な風量を実現するモーター技術、ハードな現場の動きを妨げないウェアの構造設計、そして何よりも安全性を重視する品質。これらすべてに妥協を許さず進化を続けてきた「空調風神服(R)」は、今やプロワーカーにとって欠かせない夏の“相棒”として、圧倒的な支持を集めています。

空調風神服(R)公式サイトはコチラ ： FZN・空調風神服(R)公式ホームページ(https://fzn-suns.co.jp/)

【商品概要】

● 品番：EZAL99UVT001

● 商品名：EGOZARU×空調風神服 ベスト（ベスト＋ファン＋モバイルバッテリー3点セット）

● 素材：ポリエステル100％

● カラー展開：ブラック

● サイズ展開： M ・ L ・ XL

● 発売時期：2026年6月下旬予定

● 販売チャネル：EGOZARU直営店舗､ EGOZARU公式オンラインストア

【ウェア特徴】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/10_1_1237b72ed048c67ffe7d9d65453e5973.jpg?v=202606010351 ]

【ファン特徴】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/10_2_e9290cc169bf05a9d0688047ac0f90d9.jpg?v=202606010351 ]

【モバイルバッテリー特徴】

▼ 株式会社サードシップのご紹介

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/10_3_37c2f63142c7aeb70c6ac16325b04ff1.jpg?v=202606010351 ]

株式会社サードシップは、岡山県に本社を構えるスポーツアパレルの企画・製造・販売企業です。「Bリーグ」をはじめ多くのトッププレイヤーのパフォーマンスを支えるバスケットボールブランド「EGOZARU」、米国のアウトドアブランド「Marmot」を展開し、全国の販売店を通じて、お客様のスポーツ、アウトドアシーンで活躍できる商品を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社サードシップ

代表者：代表取締役社長 白石 智

本社所在地：岡山県岡山市北区野田5-2-7

創業：2014年

事業内容：スポーツアパレルの企画・製造・販売

【コーポレートサイト】 https://thirdship.co.jp/

【EGOZARU公式オンラインストア】 https://egozaru.jp/

▼ 株式会社サンエスのご紹介

1932年の創業以来、ワーキングユニフォームウェアの企画・製造から、半導体や電子機器・制御機器の設計・開発、ミネラルウォーターの製造・販売まで、異業種の技術を併せ持つ独自の多角経営を展開しています。「FZN・空調風神服(R)」は、長年培ってきた「繊維 (アパレル)」のノウハウと「電子(デバイス)」の精密技術、その両方を自社内で融合させることで生まれた画期的な製品です。常に現場の課題に寄り添い、確かな技術力で働く人々の快適で安全な環境づくりをサポートし続けています。

【会社概要】

社名：株式会社サンエス

代表者：代表取締役 佐藤 卓己

本社所在地：広島県福山市神辺町大字川南741番地の1

創業：1932年

事業内容：ユニフォームウェアの企画・製造・販売、電子機器・設備機器・制御機器の設計・開発・製造・販売、電子モジュールの開発・製造・販売、ミネラルウォーターの製造・販売 等

▼ 本件に関するお問い合わせ先

※本リリースについては勿論のこと、業界の発展に繋がる解説やインタビューに関してもお応えさせていただきます。

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部 / 渡邉

TEL：084-963-1115 Email：suns-juchu@sun-s.jp

所在地：広島県福山市神辺町川南1110-1

【FZN・空調風神服(R)公式サイト】https://fzn-suns.co.jp/