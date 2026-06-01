“じゅわっと”とろける黄金の味わい、ハニーとバナナ　素材の甘みを贅沢に楽しむ『ハニー バナナ フラペチーノ(R)』が6月5日（金）より発売

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる『ハニー バナナ フラペチーノ(R)』を、2026年6月5日（金）より発売します。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯です。

※画像はイメージです。

◼ “じゅわっと”バナナ、“とろっと”ハニーの甘さが重なる黄金の味わい

『ハニー バナナ フラペチーノ(R)』は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上げました。

カップの底には、「もったいないバナナ」を使用した果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる仕立てにしました。さらに、「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノ(R)を注ぎ入れ、仕上げにホイップクリームとはちみつをトッピングしました。

濃厚でまろやかなコクがありながら、はちみつならではの甘さが口の中に広がり、バナナのまろやかな甘みとマッチする贅沢感のある味わいは初夏のご褒美にぴったりです。

◆ おいしいのに規格外の「もったいないバナナ」を活用

『ハニー バナナ フラペチーノ(R)』では、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用しています。果肉の味わいは正規品と変わらないこのバナナをフラペチーノ(R)の素材として活かし、自然のめぐみを無駄なく、おいしくお届けします。

■商品名／価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

『ハニー バナナ フラペチーノ(R)』 Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞687円 ＜店内ご利用の場合＞700円

※はちみつを使用しています。

◆販売期間：2026年6月5日（金）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

■ 甘さを重ねて広がる、ご褒美カスタマイズ

そのままでも贅沢な味わいをお楽しみいただける『ハニー バナナ フラペチーノ(R)』は、カスタマイズによって、よりリッチで満足感のある味わいが広がります。

● バナナチョコのような味わいに

＜チョコレートチップ（55円）／チョコレートソース 追加＞

チョコレートチップとチョコレートソースを加えることで、バナナのまろやかな甘さに、カカオのコクとほろ苦さが重なり、デザート感のある贅沢な味わいに。甘いものをしっかり楽しみたいときや、気分を切り替えたい午後のひとときにおすすめです。

● 甘さに深みを重ねた、リッチな味わいに

＜バニラビーンフレーバーシロップ追加（80円）／キャラメルソース 追加＞

バニラビーンフレーバーシロップとキャラメルソースを加えることで、ハニー バナナの甘さにやさしいコクと深みをプラス。バニラの豊かな香りが広がり、ゆったりと過ごしたい時間や、自分へのご褒美として楽しみたいシーンにぴったりです。

お好みに合わせて甘さの表情を変えながら、ハニー バナナならではの贅沢な味わいをお楽しみください。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/(https://www.starbucks.co.jp/)

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,116店舗 (2026年3月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN」で紹介しております。