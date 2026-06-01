LIG、エンジニア・クリエイター特化の派遣就業支援「LIG Agent Staffing」を2026年6月にリリース

株式会社LIG

株式会社LIG（本社：東京都台東区、代表取締役社長：大山 智弘）は、本日、エンジニア・クリエイター向けキャリア支援サービス「LIG Agent」シリーズの第4弾として、派遣就業支援「LIG Agent Staffing（リグエージェント スタッフィング）」をリリースしました。これにより同シリーズは、正社員転職・ハイクラス転職・フリーランス参画・派遣就業の4つの働き方に対応する体制となり、キャリアフェーズが変わっても同じ担当者が継続的に伴走できる支援を提供します。

▼LIG Agentシリーズ4サービス

- 正社員転職支援「LIG Agent(https://liginc.co.jp/lig-agent)」- ハイクラス転職支援「LIG Agent α(https://liginc.co.jp/lig-agent/highclass)」- フリーランス・業務委託参画支援「LIG Agent Assign(https://liginc.co.jp/lp/lig-agent/assign/)」- 派遣就業支援「LIG Agent Staffing(https://liginc.co.jp/lp/lig-agent/staffing/)」（今回リリース）

求職者向けサービスサイト：https://liginc.co.jp/lp/lig-agent/staffing/

法人向けサービスサイト：https://liginc.co.jp/lp/lig-agent/assistant/business/

リリースの背景

エンジニア・クリエイターのキャリアは年々多様化しており、制作会社と事業会社を行き来する人、管理職にステップアップする人、フリーランスと社員を行き来する人、副業や派遣で自分に合った働き方を選ぶ人など、複数の働き方を横断するケースが一般的になっています。

一方で、相談先はキャリアのフェーズごとに分断されているのが現状です。正社員転職はこのエージェント、フリーランスは別サービス、派遣はまた別の会社。働き方が変わるたびに別の会社への登録を余儀なくされる。そういった負担を、多くのエンジニア・クリエイターが抱えています。

制作・開発の現場を持つLIGは、これまで数多くのエンジニア・クリエイターのキャリアに向き合ってきました。だからこそ、転職・独立・派遣を個別に支援するのではなく、キャリア全体を通じて伴走できる存在でありたいと考えています。今回の「LIG Agent Staffing」リリースにより、働き方が変わっても同じ担当者に相談できる体制が整います。

LIG Agent Staffingの特徴

■求職者向け：次のキャリアにつながる派遣経験を「LIG Agent Staffing」個人向けサービスサイト

LIG Agent Staffingは、単に派遣先を紹介するだけでなく、「次のキャリアにつながる経験」 を重視した派遣就業支援です。LIGに雇用されながら様々な企業で就業できる派遣の特性を活かし、「新しい領域に挑戦したい」「ライフスタイルに合わせて働きたい」「複数の現場でスキルの幅を広げたい」といったニーズに応えます。

無料登録はこちら :https://re-new.liginc.co.jp/member/register

■企業向け：現場理解に基づくマッチングと、柔軟なリソース確保「LIG Agent Staffing」法人向けサービスサイト

LIG自身がWeb制作・システム開発の現場を持っているため、「どんなスキルが必要か」だけでなく、「どんなチームで、どのように活躍できるか」まで踏み込んだマッチングが可能です。雇用責任はLIGが担うため、企業様は人材確保とプロジェクト推進に集中できます。期間や稼働時間の調整も柔軟に対応します。

LIG Agentシリーズ 4サービス比較

お問い合わせはこちら :https://liginc.co.jp/staffing/business/contactLIG Agentシリーズ 4サービス体制■ 求職者向け[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14783/table/90_1_2b89cc83c879201fff7642eba526e41f.jpg?v=202606010351 ]■ 企業向け[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14783/table/90_2_298a266e48cd3b9bd5af2e0637c0b396.jpg?v=202606010351 ]

働き方が変わっても、シリーズ内で就業形態をまたいだ相談が可能で、担当者は変わりません。ライフステージの変化に合わせて働き方を選び直す際にも、これまでの経緯を踏まえた提案を受けられます。

LIG Agentシリーズは今後も、エンジニア・クリエイターの皆さまには多様な働き方に合わせたキャリア支援を、企業の皆さまには採用課題に応じた支援を提供し、それぞれの成長と組織づくりに寄り添ってまいります。

サービス概要

サービス名： LIG Agent Staffing（リグエージェント スタッフィング）

対象職種： エンジニア・クリエイター（フロントエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニア、Webデザイナー、UI/UXデザイナー、Webディレクター、PM/PMOなど）

提供開始日： 2026年6月

サービスサイト：

・求職者向け：https://liginc.co.jp/lp/lig-agent/staffing/

・法人向け：https://liginc.co.jp/lp/lig-agent/assistant/business/

株式会社LIG

会社名：株式会社LIG（英: LIG inc.）

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 大山 智弘

設立：2007年6月

所在地：〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11

従業員数：228名（2026年1月1日時点 連結）

主な事業内容：

・DX支援事業（システム開発・アプリ開発・Webサイト・グラフィック制作）

・マーケティング支援事業（オウンドメディア「LIGブログ」運営・記事広告制作・広告運用代行）

・HR事業（Webクリエイタースクール「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG」運営・人材エージェント「LIG Agent」運営・オンライン動画学習サービス「リグアカ」運営）

https://liginc.co.jp/