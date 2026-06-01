【沖縄県内初※】日本テトラパック、アルミ付き紙容器の回収拠点を拡大 イオン南風原店で実証実験スタート、6月1日より開始

日本テトラパック株式会社

食品の加工処理機器および紙容器の充填包装システムの大手サプライヤーである日本テトラパック株式会社（東京都港区、代表取締役社長 ニルス・ホウゴー、以下「日本テトラパック」）は、「イオン南風原（はえばる）店」にて、2026年6月1日（月）より、沖縄県内で初となるアルミ付き紙容器を回収する実証実験を開始します。

なお、本取り組みに先立ち、イオン南風原店の「えらぼう。未来につながる今を」フェア会場において、5月29日（金）から31日（日）まで回収箱の展示を行いました。

■ アルミ付き紙容器のリサイクル課題

アルミ付き紙容器は、主に豆乳や野菜ジュースなどに使われている紙容器です。内容物を光や酸素から守るため、板紙やポリエチレンコーティングのほか、アルミ層も貼り合わされています。この紙容器は、牛乳パックのようにリサイクルが可能であるにもかかわらず、現在のリサイクル率は低く、その多くが燃えるゴミとして焼却処分されています。この主な要因として、リサイクル拠点が限定的であり、店頭や行政などの回収拠点が十分に整備されていなかったことが挙げられます。

■ 沖縄県内初、イオン南風原店で実証実験スタート

アルミ付き紙容器が使用されている飲食料品の例

このたび、日本テトラパックは、2026年6月1日（月）より、イオン南風原店において、沖縄県内で初となるアルミ付き紙容器を店頭で回収する実証実験を開始します。沖縄県は、これまでアルミ付き紙容器の回収・リサイクルの機会が限られていた地域ですが、店頭に回収箱を設置することで、回収・リサイクルが可能となります。消費者の皆さまにとっては、イオン南風原店での買い物の際に使用済みのアルミ付き紙容器を持ち込むことができ、身近な場所から資源循環に参加できる機会となります。

日本テトラパックはこれまでも、スーパーマーケットや回収業者などと連携し、関東、近畿、東海エリアにおいてアルミ付き紙容器の回収拠点の拡大に取り組んできました。今回のイオン南風原店での取り組みを、沖縄県内におけるリサイクル推進に向けた第一歩と位置づけ、今後も回収機会の創出および消費者の皆さまへの参加呼びかけを通じて、資源循環の推進に取り組んでまいります。

なお、本取り組みは、イオンが5月29日（金）～6月30日（日）全国で展開している環境配慮型商品のビッグフェア「えらぼう。未来につながる今を」フェアを機に開始するものです。

■ 設置概要

・設置場所：イオン南風原店

・所在地：沖縄県島尻郡南風原町字宮平 264

・設置開始日：2026年6月1日（月）

■ 日本テトラパック株式会社 サステナビリティディレクター 大森悠子 コメント

イオン南風原店に設置されたアルミ付き紙容器の回収箱 （イメージ）

「西日本での回収拠点拡大を進めてまいりました。このたび、沖縄県内でアルミ付き紙容器の回収の実証実験がイオン南風原店にてスタートできることを大変嬉しく思います。今後とも、アルミ付き紙容器もリサイクル可能なことやリサイクルへの参加を促す取り組みを進め、脱炭素・資源循環の実現に貢献してまいります」

▶関連サイト：日本テトラパックの紙容器の回収・リサイクルの取り組み(https://www.tetrapak.com/ja-jp/sustainability/acting-for-sustainability/actions/tetra-pak-japan-paper-carton-collection-and-recycling-initiative?utm_source=partnerhub&utm_medium=earnedmedia&utm_campaign=SUSTAINABILITY&utm_content=)

※ 2026年5月時点（日本テトラパック調べ）

■ アルミ付き紙容器のリサイクルプログラム「手と手を取って、リサイクルの輪を広げよう Go Nature. Go Carton. 」について

リサイクルできることがあまり知られていないアルミ付き紙容器を、スーパーマーケットや公共施設に設置した回収箱で回収・リサイクルするプログラムです。日本テトラパックがテラサイクルジャパン合同会社と協力して運営しています。2026年5月現在、関西エリアを中心に全国180か所以上に回収拠点が広がっています。

▶関連サイト：「手と手を取って、リサイクルの輪を広げよう」 アルミ付き紙パック 回収・リサイクルプログラム ・ TERRACYCLE(https://www.terracycle.com/ja-JP/brigades/tetrapak-jp#@38.80762132710749:138.60668944765936zoom:5)

■ テトラパックについて

テトラパックは、1951年にスウェーデンで創業した、食品加工と紙容器充填包装システムの世界的リーディング・カンパニーです。私たちは、「食品を安全に、そしてどこでも手に入るようにする」ことを使命とし、先進的な食品製造システムを提供しています。世界160 以上の国で、24,000人以上の従業員が、お客様やサプライヤーと協力しながら、毎日持続可能な方法で食を守り続けています。私たちは、「大切なものを包んでいます (PROTECTS WHAT’S GOOD) (TM)」というモットーのもと、食品、人々、そして地球を守ります。テトラパックは、テトラパックグループの登録商標です。

詳細は公式ウェブサイト(https://www.tetrapak.com/ja-jp?utm_source=partnerhub&utm_medium=earnedmedia&utm_campaign=FOOMA2026&utm_content=mediarelease)をご覧ください。