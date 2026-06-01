Fairy Devices、「画像認識 AI Expo（Vision AI Expo）2026 」に出展。フィジカルAI導入のヒントとしてご活用いただける1枠1社限定のツアーを開催

Fairy Devices株式会社

Fairy Devices株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：藤野真人、以下「フェアリーデバイセズ」）は、「人類のあらゆる叡智を流通可能にする」ことをミッションに掲げ、現場情報を機械学習可能な形でデータ化するハードウェア・ソフトウェア両面からのソリューションを提供しています。

この度、2026年6月10日（水）より幕張メッセで開催される株式会社ナノオプト・メディア 主催の「 画像認識 AI Expo（Vision AI Expo）2026 」に出展いたします。

本出展では、首掛け型ウェアラブルデバイス「THINKLET(R)」を用いた一人称視点の遠隔支援サービス「LINKLET」に加え、新サービス「一人称視点（FPV）動画解析プラン」の体験や、次世代機の参考出展など、当社の最新のソリューションをご紹介いたします。

また、6月12日（金）限定で当社執行役員COOが直接アテンドする1枠1社限定のフィジカルAIツアーを実施いたします。フィジカルAI導入の具体的なヒントを得る機会として、ぜひご活用ください。

■ 画像認識 AI Expo（Vision AI Expo）2026 概要

■ 体験企画

- 会期： 2026年6月10日（水）～6月12日（金） 10:00-18:00 （最終日のみ 17:00 終了）- 会場： 幕張メッセ（国際展示場 展示ホール3～8 / 国際会議場）（アクセス：https://www.vision-ai-expo.jp/2026/access/）- 公式サイト： https://www.vision-ai-expo.jp/- 当社ブース： 3S041.【6/12限定】執行役員COOによる「フィジカルAIツアー」

展示最終日の6月12日（金）限定で、当社執行役員COO久池井 淳が直接アテンドする1枠1社限定のフィジカルAIツアーを実施いたします。当社の最新のフィジカルAIの取り組みや、お客様の課題に合わせたAI活用をご提案・ご説明。ツアー中にはウェアラブルデバイス「THINKLET(R) 」をご着用いただき、一人称視点で映像を記録します。ツアー終了後にはAI解析を行い、本ツアー内容を可視化したレポートをご提供いたします。

＜ツアーイメージ＞- 開催日時：2026年6月12日（金）【1】10:10~ ※【2】11:00~【3】12:00~【4】13:00~【5】14:00~【6】15:00~ 【7】16:00~- 申込締切： 2026年6月5日（金）13:00まで- 内容： 当社COO久池井によるブース内ツアーおよびツアー内容をAI解析で可視化した「FPV動画解析レポート」の提供- 対象： 各回1社限定（計7枠限定）- 会場：「画像認識 AI Expo（Vision AI Expo）2026」（幕張メッセ） Fairy Devices株式会社展示ブース内- 費用： 無料（事前申込制）▶フィジカルAIツアーお申し込みフォーム (https://forms.gle/BGiHouYxYtpvYW5o7)※10:00の開場直後は入場口の混雑が予想されますので、ブースへの移動時間を考慮し、10:10より開始とさせていただきます。 ※お申し込みフォームに記載のご注意事項をご確認の上、ご応募ください。2.【6/10・6/11限定】新サービス「FPV動画解析」体験

THINKLETで撮影される一人称視点（FPV）動画をAIで解析し、作業者の行動や状況をデータ化する最新プランです。会場では本プランの先行体験を無料でお試しいただけます。

ご希望の方には、THINKLETデバイスを装着して会場内を回っていただき、その際に撮影された一人称視点動画をAIで解析し、解析結果を提供いたします。現場の暗黙知を活用可能なデータとして可視化する新技術をいち早くお試しいただけるチャンスです。ぜひ、当社ブースにてお申し込みください。

体験可能日： 2026年6月10日（水）、6月11日（木）

■ 主な展示内容

1. 首掛け型ウェアラブルデバイス「THINKLET(R)」

人間工学に基づき設計された「THINKLET(R)」は、カメラやマイク、4G LTEモジュールを内蔵しています。その形状から装着者の負担とならず、ハンズフリーでの作業環境を提供しながら、リアルタイムなやり取りを可能とします。また、5チャンネルのマイクアレイを内蔵しており、騒音環境においても装着者の音声をクリアに収録することが可能です。

2. 遠隔支援サービス「LINKLET」

THINKLETデバイスの一人称視点を利用して 「Microsoft Teams」や 「Zoom」で遠隔支援・ビデオ配信を実現するウェアラブルサービスです。

THINKLETデバイス及びLINKLETサービスは「アフターコロナ時代の新しい共同作業」の形として、世界中から新しい働き方が注目される中で、世界最大のテクノロジー展 CES 2022において、Innovation Awardsを、世界最多の3部門で受賞致しました。 また、Time 社が毎年発表している The Best Inventions も受賞しております。

3. 次世代デバイス（参考出展）

今後提供予定の次世代ハードウェアを、本展示会にて先行してご紹介いたします。

FPV動画解析のイメージ・サンプル映像はこちらFPV動画解析のイメージ

・作業エビデンスの確実な記録：《解析サンプル：修理作業記録》

https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/f28d7b84134d4c4aa24e9251def2d378/

・工程分析：《解析サンプル：組み立て作業記録》

https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/c8cd7eef6f744ae09fc7ba159269f2cd/