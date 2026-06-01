「Bitfan」にて、格闘家・神龍誠のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月1日（月）に神龍誠のオフィシャルファンクラブ「神龍誠オフィシャルファンクラブ」（URL： https://makotoshinryu.bitfan.id/ ）をオープンしました。

神龍誠（しんりゅう まこと）は神龍ワールドジム主宰、アメリカン・トップチーム所属の総合格闘家です。

小学生の頃からレスリングやムエタイ、柔術などを学び、中学校卒業後の2016年4月24日、15歳にてプロデビュー。2019年6月には史上最年少でDEEPフライ級暫定王者を獲得（翌年には正式に第5代王者へと認定）、同年12月のRIZINデビュー戦では判定勝ちを収めます。

以降はDEEPのみならずRIZINへも本格参戦。アメリカの名門ジム「アメリカン・トップチーム」にも所属し数々のビッグマッチを戦い抜き、2025年12月の「RIZIN 師走の超強者祭り」ではヒロヤとの対戦を制し勝利。

2026年6月6日（土）開催の「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」ではフライ級タイトルマッチとして、2024年のリベンジマッチとなる扇久保博正との一戦が決定しています。

今回オープンしたのは神龍誠のオフィシャルファンクラブです。

格闘家・神龍誠を最も近い場所で応援できるコミュニティとして、ここでしか見ることのできない特別な動画やギャラリーのほか、会員限定のライブ配信などをお楽しみいただけます。詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■サイト名

神龍誠オフィシャルファンクラブ

■URL

https://makotoshinryu.bitfan.id/

■月額会費

月額：500円（税込）

＜6月2日（火）18時から有料会員募集開始予定＞

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■コンテンツ

NEWS、SCHEDULE、MOVIE、GALLERY、LIVE STREAMING

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

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