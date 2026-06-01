エントリー受付開始！東大安田講堂に集結する未来のロボット博士は誰だ？！生徒のアイデアが実際の教材に！

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信）の児童教育事業「ヒューマンアカデミージュニア」は、2026 年 8月22日（土）に「第16回ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室 全国大会」を開催します。開催に先立ち、大会へのエントリーおよび一般観覧の申込受付を開始いたします。全国の教室から予選を勝ち抜いた子どもたちが、東大安田講堂の舞台で熱い戦いを繰り広げます。

【本件のポイント】

●夏のビッグイベント開催決定： ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室の生徒たちが日頃の学習成果を発表し、創造力と技術力を競い合う全国大会を実施

●生徒のアイデアが実際の教材に： 大会で発表された優れた作品は、実際の教室カリキュラム（教材）として採用。毎年、数々の人気ロボットが本大会から誕生しています。

●昨年のMVPとロボット女子の躍進： 昨年の第15回大会では、小学4年生の男子生徒が高度な機構を取り入れた目覚まし鳩時計ロボットでMVPを獲得。また、自作ロボットで競う「テクニカルコンテスト」では女子生徒が見事優勝し、今年も男女問わず熱い戦いと「ロボット女子」の活躍に注目が集まります。

【本件の概要】

本大会は、国内外の当教室で学ぶ子どもたちによる、日頃の学習成果を発表する場として、2011年より毎年開催しています。全国の生徒たちが互いの知識やアイデアを共有しながら交流を深めること、そして同じ目標を追求する中でお互いに競い、磨き合うことを通じて、科学、工学への強い興味と関心を育むことが目的です。

出場資格は、当教室に通う未就学児から中学生までの生徒です。自分自身で考えたオリジナルのロボットを製作する「アイデアコンテスト」と、ロボットの正確性や技術力を競う「テクニカルコンテスト」の2部門において予選審査を勝ち抜いた生徒が、東京大学安田講堂に集い、ライブで白熱した戦いを繰り広げます。

公式webサイト https://kids.athuman.com/robo/event/convention/2026/

■昨年のMVPは男子生徒が獲得！テクニカル部門では女子生徒が堂々の優勝

昨年の「第15回大会ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室 全国大会」では、南森町教室の小嶋 奏次郎さん（小学4年生）が製作した目覚まし鳩時計ロボット「僕の相ぼう Dove Clock」がMVPに輝きました。

1つのモーターで、鳩と時計の針を同時に動かすという高度な技術と実用的なアイデアが高く評価されました。 一方で、自作のロボットを使ってボールを相手ゴールに入れる「テクニカルコンテスト（PK対決）」においては、浦和コルソ教室の鋒城 佑香さん（小学6年生）が見事に優勝を果たしました。

日本の理工系分野の女子学生の割合は、2023年度で約19%となり、OECD加盟国の中で最低水準にあります。(※)当社のロボット全国大会においても、例年、大会参加者は男子が8割ほどとなり、女子の参加は限定的でしたが、一昨年の大会では女子生徒初のMVPが誕生しており、昨年のアイデアだけでなく高い技術力と精緻なコントロールが求められる競技での女子生徒の優勝は、大きなインパクトを与えました。今年もアイデアあふれる男子生徒の活躍はもちろん、躍進を続ける「ロボット女子」たちにも大きな期待が寄せられています。

※出典：文部科学省「2023年度学校基本調査」

■大会から毎年誕生！生徒のアイデアが数々の人気ロボット教材に

本大会のもう一つの大きな魅力は、子どもたちの斬新なアイデアが実際の教室で使用される「教材」として採用される可能性があることです。昨年MVPの目覚まし鳩時計ロボットも「クック‐クロック」として今年度から教材となります。またこれまでも、人気教材の「ロボザウルス」（第2回）や「ダンゴム」（第4回）など、毎年のように本大会から人気ロボット教材が生まれています。「次は自分のアイデアが教材になるかもしれない」という夢が、子どもたちの創造力と探求心をさらに引き出しています。

【第1６回 ヒューマンアカデミー ジュニアロボット教室 全国大会 開催概要】

日時：2026年8月22日（土）10:15～ 17:00（受付開始 9:15）※予定

会場：東京大学 安田講堂

ライブ配信：公式YouTubeチャンネル「ヒューマンアカデミーこどもちゃんねる」にて配信

https://www.youtube.com/channel/UC1ZVIFL_BXecBm7oTJlRDgw

参加費：無料

内容：アイデアコンテスト・テクニカルコンテスト、高橋 智隆先生講演など

主催：ヒューマンアカデミー株式会社

共催： 一般社団法人 未来創生STREAM教育総合研究所（RISE）

大会審査委員長：高橋 智隆先生（ロボット教室アドバイザー、ロボットクリエイター、株式会社ロボ・ガレージ代表取締役）

※本選に出場する選手情報および協賛企業等の詳細につきましては、予選審査終了後、後日改めてお知らせいたします。

■高橋智隆 先生 （ロボット教室アドバイザー / 大会審査委員長）

ロボットクリエイター/株式会社ロボ・ガレージ 代表取締役

東京大学先端科学技術研究センター特任准教授/福山大学/大阪電気通信大学客員教授等を歴任

2003年京都大学工学部物理工学科卒業。卒業と同時にロボ・ガレージ創業。

ロボットの世界大会「ロボカップ」で史上初の5年連続優勝を達成。ロボットクリエイターとして、ロボットの研究、設計、デザイン、製作を手がけている。代表作に、乾電池CM「エボルタ」、組み立てロボットキット「週刊 ロビ」、ロボット電話「ロボホン」、ロボット宇宙飛行士「キロボ」 など。

■「ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室」とは

「ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室」は、ロボットクリエイターの高橋智隆氏をアドバイザーに迎え、2009年6月にスタート。未就学児（5～6歳）から中学生を対象に全国で展開し、教室数は2,000教室以上、在籍生徒数は27,000名を超えるロボットプログラミング教室です（※2026年3月末時点）。

5歳から中学生までお子さまの年齢に合わせたさまざまなコースをご用意しており、「プレプライマリーコース」「プライマリーコース」「ベーシックコース」では、動くロボットを自ら作り上げ、試行錯誤を繰り返しながら構造や動きの仕組みを学びます。「ミドルコース」「アドバンスコース」では、さらにマイコンブロックやセンサーが追加され、専用タブレットを用いたビジュアルプログラミングでより複雑な動きを実現します。

子どもたちに科学の驚きと感動を与え、楽しく夢中になってロボット製作に取り組むうちに、新しい時代を生き抜く上で必要となる学びの基盤となる力が養われているというプログラムです。

●公式サイトURL：https://kids.athuman.com/robo/

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減の課題解決に向け、より一層、努めてまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者 ：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/